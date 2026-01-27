LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường TV OLED tại Việt Nam

Chia sẻ nhân dịp này, ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí & Truyền thông, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Trong bối cảnh thị trường TV ngày càng cạnh tranh và có nhiều biến động, LG tiếp tục tập trung phát triển danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng Việt Nam. Các sản phẩm LG OLED evo C5 và LG, OLED B5 đã trở thành lựa chọn hàng đầu của người dùng khi quyết định mua TV OLED trong năm nay nhờ sự cân bằng giữa chất lượng hiển thị cao cấp, trải nghiệm AI thông minh và mức giá phù hợp với nhu cầu giải trí tại gia”.

Theo báo cáo từ GfK, thị trường TV OLED tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, với sản lượng và giá trị đều tăng khoảng 25% so với năm 2024

Theo báo cáo từ GfK, thị trường TV OLED tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, với sản lượng và giá trị đều tăng khoảng 25% so với năm 2024. Đà tăng trưởng này cho thấy nhu cầu nâng cấp trải nghiệm giải trí tại gia ngày càng rõ nét, đặc biệt ở các dòng TV cao cấp, đồng thời chỉ ra rằng TV OLED sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn khi ngày càng nhiều thương hiệu mới gia nhập và gia tăng mức độ hiện diện.

Để duy trì đà tăng trưởng cũng như giữ được khoảng cách đáng kể so với các đối thủ, LG cần khẳng định sức cạnh tranh bền vững và vai trò dẫn dắt thị trường. Đặc biệt là các dòng TV OLED kích thước từ 60 inch trở lên hiện đang chiếm giữ gần 40% tổng sản lượng TV OLED, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng đầu tư mạnh mẽ hơn cho không gian giải trí tại gia.

Các dòng TV OLED kích thước lớn từ 60 inch trở lên hiện đang chiếm giữ gần 40% tổng sản lượng TV OLED

Kể từ khi ra mắt TV OLED đầu tiên vào năm 2013, LG đã liên tục phá vỡ các giới hạn công nghệ, nâng tầm chuẩn mực giải trí với nhiều sản phẩm mang tính biểu tượng như TV OLED cuộn, TV OLED dán tường, TV OLED trong suốt hay TV OLED không dây. Đầu năm nay, tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2026, LG đã mang đến hành trình đổi mới tiếp theo, đó là sự xuất hiện của LG OLED evo W6, mẫu TV OLED dán tường siêu mỏng và là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế mang tính biểu tượng, công nghệ không dây đích thực True Wireless và chất lượng hình ảnh đột phá với Hyper Radiant Color Technology, tiếp tục tái định nghĩa trải nghiệm giải trí cao cấp trong không gian sống hiện đại.

Bên cạnh những đổi mới phần cứng, thì LG còn đầu tư mạnh mẽ vào trải nghiệm tổng thể thông qua hệ sinh thái giải trí mở rộng, bao gồm nền tảng gaming trên TV, webOS cá nhân hóa bằng AI và LG Gallery kho nội dung nghệ thuật giúp màn hình TV trở thành điểm nhấn nghệ thuật trong ngôi nhà.

Năm 2025 vừa qua LG vẫn duy trì tăng trưởng ở cả sản lượng lẫn giá trị, giữ vững vị trí nhà sản xuất TV đứng thứ hai tại Việt Nam.

Không chỉ giữ vị trí dẫn đầu trong phân khúc OLED, LG cũng ghi nhận kết quả tích cực trên toàn thị trường TV nói chung. Cụ thể, trong năm 2025 vừa qua, thị trường TV nói chung có sụt giảm nhẹ cả về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước, phản ánh những thách thức từ bối cảnh kinh tế và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Tuy nhiên, LG vẫn duy trì tăng trưởng ở cả sản lượng lẫn giá trị, qua đó giữ vững vị trí nhà sản xuất TV đứng thứ hai tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường TV bước vào giai đoạn cạnh tranh và phân hóa rõ rệt, những kết quả này cho thấy LG không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu ở phân khúc OLED mà còn tiếp tục tăng trưởng ổn định trên toàn thị trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng để LG tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trong xu hướng nâng cấp trải nghiệm giải trí trong những năm tới.

Khi nhu cầu giải trí tại gia giúp gia đình gắn liền hơn những dịp sum họp quan trọng, đặc biệt là mùa Tết, chiến dịch “Tết nhà là Tết Nhất” mùa 3 được LG xây dựng như một cách diễn giải cho sự ưu tiên những lựa chọn tốt nhất trong không gian gia đình. Tinh thần “Nhất” đồng thời phản ánh định hướng nhất quán của LG trong việc theo đuổi chuẩn mực cao nhất về chất lượng và trải nghiệm cho người dùng trong suốt nhiều năm qua, với TV OLED là đại diện tiêu biểu cho chuẩn mực hiển thị cao cấp mà thương hiệu kiên định phát triển.