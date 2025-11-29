Ông Lee Wooho – Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Công nghệ Thông tin, LG Electronics Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Theo ông Lee Wooho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Công nghệ Thông tin, LG Electronics Việt Nam: “Showroom trưng bày các giải pháp hiển thị mới sẽ là bước tiến chiến lược của LG. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong quá trình số hóa bằng cách mang đến hệ sinh thái trọn gói – từ thiết bị, công nghệ đến dịch vụ – giúp tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm và kiến tạo giá trị bền vững”.

Hai giải pháp hiển thị mới của dòng LG MAGNIT Micro LED

Hai giải pháp hiển thị mới của dòng LG MAGNIT Micro LED vừa được giới thiệu bao gồm:

Sản phẩm All-in-One với nhiều lựa chọn kích thước từ 0.78mm, 0.94mm và 1.56mm,

Sản phẩm Micro LED tích hợp Megapixel HELIOS LED Processing Platform với các lựa chọn 0.78mm, 0.94mm và 1.25mm.

LG giới thiệu hai giải pháp hiển thị mới dành cho doanh nghiệp

Đây là dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ Micro LED tiên tiến nhất hiện nay của LG, mang đến trải nghiệm hiển thị sống động với màu sắc rực rỡ, chi tiết siêu mịn và độ chính xác màu vượt trội. Công nghệ phủ đen “Black Coating” độc quyền kết hợp phương pháp ghép nối trực tiếp giúp cho dòng sản phẩm LG MAGNIT Micro LED tăng cường độ sâu của màu đen, hạn chế phản chiếu và đảm bảo màu sắc đồng nhất ở mọi góc nhìn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các không gian đòi hỏi sự sang trọng và độ chân thực tối đa như sảnh đón tiễn, phòng họp cấp cao hoặc không gian mở.

Việc thiết kế cabinet mới cũng giúp tăng cường độ bền và đơn giản hóa lắp đặt. Theo đó, các module được căn chỉnh chính xác làm giảm thiểu quãng hở khe nối, tạo nên bề mặt hiển thị liền mạch như một khung tranh kỹ thuật số khổng lồ. Hệ thống bo mạch của LG MAGNIT còn được nâng cấp để tái tạo màu sắc chính xác hơn.

Hai mẫu TV LG MAGNIT All-in-One 4K với kích thước 163 inch và 136 inch hiện đang có sẵn tại Tầng 12, Tòa nhà Thisofic, 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. HCM

Với tần số quét vượt trội, dòng LSAP là lựa chọn tối ưu cho các nội dung chuyển động nhanh (phòng họp, rạp gia đình) và môi trường ghi hình chuyên nghiệp (phòng thu ảo, đài truyền hình). Hiện LG có sẵn hai mẫu LG MAGNIT All-in-One 4K với kích thước 163 inch và 136 inch. Sản phẩm tích hợp sẵn Wi-Fi, loa và bộ điều khiển, cho phép vận hành nhiều tác vụ mượt mà nhờ bộ xử lý Quad-Core SoC. Người dùng hoàn toàn có thể thao tác qua remote hoặc tích hợp vào hệ thống điều khiển trung tâm (AV Touch Control) chuyên nghiệp.

Với dòng sản phẩm all in one, đây được xem là giải pháp trọn gói cho không gian doanh nghiệp, LG LED all in one khắc phục hoàn toàn các nhược điểm của dòng màn hình LED truyền thống với đòi hỏi quy trình lắp đặt phức tạp. LED All-in-One hiện nay đã được tích hợp sẵn bộ điều khiển, loa, bộ nhận tín hiệu và khung treo. Việc lắp đặt và khởi động sẽ nhanh hơn nhiều chỉ với một dây nguồn duy nhất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Thiết kế module hỗ trợ bảo trì từ mặt trước cũng là một điểm cộng lớn về sự tiện lợi.

LED All-in-One của LG là giải pháp hiển thị tiêu chuẩn mới cho phòng họp doanh nghiệp, giảng đường và khách sạn cao cấp

Hiện, thiết bị đang có sẵn 2 tùy chọn 136 inch hoặc 163 inch, cùng độ phân giải Full HD, độ sáng lên đến 500 nit, đảm bảo hình ảnh sắc nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh. Giải pháp này hướng tới phòng họp doanh nghiệp, giảng đường và khách sạn cao cấp.

Hướng tới môi trường giáo dục hiện đại, màn hình tương tác LG CreateBoard đang thay đổi cách giáo viên và học sinh kết nối, tương tác với nhau. Không chỉ thay thế bảng phấn truyền thống bằng không gian sáng tạo không giới hạn, màn hình tương tác LG CreateBoard giúp mọi ý tưởng được trình bày và phát triển trực quan hơn.

Màn hình tương tác LG CreateBoard

Trong khi đó, ở lĩnh vực khách sạn, LG cung cấp các giải pháp Hotel TV giúp biến không gian phòng nghỉ thành trải nghiệm giải trí chuẩn 5 sao. Sản phẩm được trang bị lớp phủ chống ăn mòn bo mạch (phù hợp với đặc thù khí hậu tại Việt Nam), hỗ trợ quản lý nội dung tập trung và tùy biến giao diện chào mừng. Đặc biệt, tính năng tự động xóa dữ liệu sau khi trả phòng giúp đảm bảo tuyệt đối quyền riêng tư cho du khách.

Ngoài ra, LG cũng cung cấp các giải pháp hiển thị dành cho khách sạn

Các giải pháp hiển thị mới của LG hiện đang được trưng bày và giới thiệu tại Showroom Giải pháp hiển thị doanh nghiệp tại tại Tầng 12, Tòa nhà Thisofic, 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. HCM. Đây sẽ là điểm đến để LG cùng các đối tác doanh nghiệp, khách sạn và bán lẻ cùng nhau kiến tạo chuẩn mực hiển thị hiện đại cho thị trường Việt Nam.

Để ghé thăm showroom và trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, vui lòng đặt lịch qua số hotline 18001503 hoặc 0972 732 508.