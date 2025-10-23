Thị trường chứng khoán châu Á giảm khi giới đầu tư đánh giá dữ liệu thương mại mới của Nhật Bản

Thị trường chứng khoán Châu Á giảm khi nhà đầu tư đánh giá dữ liệu thương mại Nhật Bản; SoftBank lao dốc hơn 10%

Theo số liệu công bố ngày 22/10, xuất khẩu của Nhật Bản tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng tăng đầu tiên sau bốn tháng sụt giảm liên tiếp. Mức tăng này chủ yếu nhờ các chuyến hàng sang châu Á tăng mạnh, bù đắp phần nào cho xuất khẩu sang Mỹ giảm.

Tuy nhiên, con số này chưa đạt kỳ vọng tăng 4,6% trong khảo sát của Reuters, cho thấy nhu cầu toàn cầu vẫn còn yếu trong bối cảnh chuỗi cung ứng chưa phục hồi hoàn toàn.

Chính phủ mới của Thủ tướng Sanae Takaichi chính thức tuyên thệ nhậm chức vào thứ Ba. Trong nội các, đáng chú ý có Shinjiro Koizumi – đối thủ cũ của bà trong cuộc đua lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do – được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng; trong khi Satsuki Katayama trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Trên thị trường, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,26%, dẫn đầu đà giảm khu vực, còn Topix giảm 0,18%.

Cổ phiếu SoftBank Group gây chú ý khi lao dốc hơn 10%, nối tiếp đà giảm phiên trước, sau khi tăng gần 8,5% vào đầu tuần. Giới phân tích cho rằng sự biến động này phản ánh tâm lý chốt lời và lo ngại về hiệu quả đầu tư của tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó, chỉ số Nikkei từng chạm mốc kỷ lục trong ngày 49.945,95 điểm sau khi bà Takaichi đắc cử Thủ tướng, song đã nhanh chóng điều chỉnh khi nhà đầu tư quay lại đánh giá các yếu tố cơ bản.

Sắc đỏ bao trùm khu vực

Tại Hàn Quốc, Kospi giảm 0,26% và Kosdaq giảm 0,25%. Cổ phiếu LG Chem tăng vọt tới 10% sau khi quỹ đầu tư Palliser Capital kêu gọi cải tổ hội đồng quản trị và mua lại cổ phiếu.

Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,73%, chấm dứt chuỗi tăng nhờ cổ phiếu khoáng sản khi thông tin về thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Úc không còn tạo động lực.

Chỉ số Hang Seng tương lai của Hồng Kông giảm nhẹ, ở mức 25.919, thấp hơn mức đóng cửa gần nhất 26.027,55 điểm.

Trong khi đó, thị trường Ấn Độ đóng cửa nghỉ lễ và phố Wall lập đỉnh mới. Trái ngược với châu Á, thị trường Mỹ qua đêm tiếp tục khởi sắc.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,47%, đóng cửa ở mức 46.924,74 điểm, thậm chí có lúc vượt mốc 47.000 điểm trong phiên, nhờ báo cáo lợi nhuận tích cực từ Coca-Cola và 3M.

Trong khi đó, S&P 500 gần như đi ngang ở 6.735,35 điểm, còn Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,16% xuống 22.953,67 điểm.