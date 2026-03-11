TP.HCM sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2,1 tỉ USD dịp 30/4

Tại sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Accelerated Infrastructure Capital (AIC), đồng thời chứng kiến việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư cho dự án trung tâm dữ liệu AI.

Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, với một đô thị đặc biệt như TP.HCM, việc phát triển hạ tầng dữ liệu hiện đại không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Hạ tầng dữ liệu sẽ là nền tảng quan trọng thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tri thức và quá trình chuyển đổi số của thành phố trong những năm tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ dữ liệu; đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế có uy tín, năng lực tài chính và kinh nghiệm toàn cầu.

Theo thỏa thuận, dự án trung tâm dữ liệu AI sẽ được triển khai tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỉ USD. Dự án do liên doanh giữa Accelerated Infrastructure Capital và Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc cùng các đối tác quốc tế thực hiện.

Công trình bao gồm hệ thống trung tâm dữ liệu, hạ tầng khu vực, hệ thống điện, cấp thoát nước, thiết bị công nghệ và cụm xử lý đồ họa GPU phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Theo kế hoạch, toàn bộ vốn đầu tư của dự án dự kiến được giải ngân hoàn tất vào cuối quý I/2027.

Trong giai đoạn đầu, nhà đầu tư sẽ xây dựng một nhà máy trí tuệ nhân tạo với công suất 50 MW, tương đương khoảng 28.000 đơn vị xử lý đồ họa (GPU). Hệ thống này được thiết kế để cung cấp năng lực điện toán phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao cho khách hàng trong nước và quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển AI có chủ quyền của Việt Nam.

Ông Oliver Jones, đồng sáng lập AIC, cho biết việc triển khai một trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn đòi hỏi nhiều điều kiện về quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, nguồn điện ổn định cũng như hệ sinh thái công nghệ và năng lực xử lý dữ liệu. Bên cạnh đó, dự án cần nguồn vốn đầu tư lớn và sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách từ chính quyền địa phương.

Trong khi đó, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, cho biết dự án dự kiến khởi công vào dịp 30/4 nhằm đánh dấu một cột mốc ý nghĩa. Theo ông, đây là trung tâm dữ liệu AI đầu tiên của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng đô thị thông minh cũng như giải quyết các bài toán dữ liệu và công nghệ của TP.HCM trong tương lai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thành phố sẽ ưu tiên hỗ trợ dự án trung tâm dữ liệu AI, đồng thời đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng dự án sớm được đưa vào vận hành, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số tại TP.HCM trong giai đoạn tới.