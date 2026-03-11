Chuyển động số
Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tạ Thành

14:12 | 11/03/2026
Vào ngày Chủ nhật (15/3/2026), cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) là sự kiện chính trị quan trọng, khi cử tri trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước.

Từ trung ương đến địa phương, cả hệ thống chính trị đang tập trung cao độ để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu như xuất trình Thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử; ghi phiếu bầu đúng theo hướng dẫn; tự mình bỏ phiếu…

Mỗi cử tri có quyền bỏ 01 phiếu bầu ĐBQH và bỏ 01 phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND mà mình được tham gia bầu cử. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay. Trường hợp đặc biệt (cử tri già yếu, người khuyết tật…) không thể tự mình viết phiếu hoặc bỏ phiếu được có thể nhờ người khác hỗ trợ nhưng phải đảm bảo nguyên tắc bí mật và tự nguyện.

Theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu như sau:

Bước 1: Cử tri mang theo Thẻ cử tri đến địa điểm bỏ phiếu ghi trên thẻ trong khoảng thời gian từ 07h00 đến 19h00 ngày Chủ Nhật (15/3/2026) để tham gia bầu cử.

Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05h00 hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21h00 cùng ngày. Tại đây, cán bộ Tổ bầu cử sẽ hướng dẫn cử tri thực hiện các thủ tục cần thiết.

Bước 2: Cử tri xuất trình thẻ cử tri hoặc thẻ Căn cước công dân tại bàn hướng dẫn, nhận phiếu bầu từ Tổ bầu cử gồm: 01 Phiếu bầu cử ĐBQH; 01 Phiếu bầu cử Đại biểu HĐND cấp Tỉnh; 01 Phiếu bầu cử Đại biểu HĐND cấp Xã. Cử tri cần kiểm tra số lượng phiếu trước khi vào phòng bỏ phiếu.

Bước 3: Cử tri đến bàn niêm yết để tham khảo danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu. Thông tin này giúp cử tri cân nhắc, lựa chọn những ứng viên phù hợp trước khi ghi phiếu bầu.

Bước 4: Ghi phiếu bầu đúng theo hướng dẫn trên phiếu bầu. Khi không tín nhiệm người ứng cử nào thì cử tri gạch ngang giữa cả dòng chữ họ và tên người đó. Cử tri cần lưu ý một số quy định:

1. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

2. Không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử.

3. Không được đánh dấu những ký tự đặc biệt trên phiếu bầu.

4. Không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu.

5. Không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu, hoặc bỏ phiếu bầu trắng.

6. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền được đổi phiếu bầu khác.

Bước 5: Sau khi hoàn thành việc ghi phiếu bầu, cử tri phải đích thân bỏ phiếu vào hòm phiếu dưới sự chứng kiến của Tổ bầu cử. Hoạt động này diễn ra dưới sự giám sát của Tổ bầu cử nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của quá trình bầu cử.

Bước 6: Cử tri di chuyển tới bàn của Tổ bầu cử để đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước, phía trên, góc trái của Thẻ cử tri. Lúc này cử tri đã hoàn thành xong việc bỏ phiếu của mình.

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

