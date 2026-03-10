Điện tử tiêu dùng
Nvidia thống trị thị trường GPU gaming toàn cầu với hơn 95% thị phần

21:32 | 10/03/2026
Thị trường card đồ họa rời dành desktop ghi nhận sự tăng trưởng mạnh trong năm 2025, nhưng lợi nhuận từ đà tăng này chủ yếu dành cho Nvidia.
Hãng công nghệ Mỹ Nvidia tiếp tục mở rộng ưu thế trên thị trường GPU gaming khi chiếm hơn 95% thị phần, trong khi đối thủ AMD chứng kiến doanh số Radeon giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử.

Cuộc cạnh tranh không cân sức giữa Nvidia và AMD

Theo dữ liệu từ Jon Peddie Research (JPR), tổng lượng card đồ họa rời dành cho desktop được xuất xưởng trong năm 2025 đạt khoảng 44,28 triệu đơn vị, tăng đáng kể so với 34,7 triệu sản phẩm của năm 2024. Đây cũng là mức cao thứ hai của thị trường trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, phần lớn số card đồ họa được bán ra trong năm đều sử dụng GPU GeForce của Nvidia, qua đó giúp hãng tiếp tục mở rộng khoảng cách với các đối thủ.

Biểu đồ số lượng card đồ họa rời dành cho desktop được xuất xưởng trong năm 2025. Nguồn: Jon Peddie Research

Sự bứt phá của Nvidia gắn liền với việc hãng tung ra dòng GPU GeForce RTX 50-series dựa trên kiến trúc Blackwell. Dòng sản phẩm mới nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ và các nhà sản xuất bo mạch mở rộng (AIB), góp phần thúc đẩy nhu cầu nâng cấp phần cứng trên thị trường desktop chơi game.

Thống kê cho thấy Nvidia khởi đầu năm 2025 với khoảng 92% thị phần GPU rời và tiếp tục gia tăng vị thế trong suốt năm. Đến quý IV/2025, thị phần của hãng đã đạt khoảng 94–95%, củng cố vị trí gần như độc tôn trên thị trường. Trong tổng số hơn 44 triệu card đồ họa được xuất xưởng trong năm, phần lớn sản phẩm mang thương hiệu GeForce.

Ngược lại, AMD đối mặt với sự sụt giảm đáng kể. Hãng bước vào năm 2025 với khoảng 8% thị phần GPU rời khi chuẩn bị tung ra dòng Radeon RX 9000-series. Tuy nhiên, đến cuối năm, con số này giảm xuống chỉ còn khoảng 5%. Đây là mức thấp nhất từng được ghi nhận đối với AMD cũng như công ty tiền thân ATI Technologies trong thị trường card đồ họa rời cho desktop.

Dữ liệu từ JPR cho thấy số lượng GPU AMD xuất xưởng cũng giảm dần trong năm. Từ khoảng 740.000 đơn vị trong quý I/2025, doanh số đã giảm xuống còn khoảng 570.000 sản phẩm vào quý IV. Con số này phản ánh sức cạnh tranh suy yếu của Radeon trong bối cảnh Nvidia liên tục mở rộng lợi thế công nghệ.

Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch lợi nhuận

Giới phân tích cho rằng sự chênh lệch giữa hai hãng không chỉ đến từ yếu tố giá bán. Trong nhiều năm qua, AMD thường đưa ra các sản phẩm có mức giá cạnh tranh, nhưng Nvidia lại duy trì ưu thế ở các công nghệ cao cấp.

Các tính năng như ray tracing thế hệ mới, công nghệ nâng cấp hình ảnh bằng AI cùng hệ sinh thái phần mềm hỗ trợ mạnh mẽ giúp GPU GeForce trở thành lựa chọn phổ biến của phần lớn game thủ và nhà phát triển.

Card đồ họa GeForce RTX 50-series. Ảnh: Nvidia

Ngoài yếu tố công nghệ, thị trường card đồ họa còn chịu tác động từ nhiều biến số kinh tế. Tiến sĩ Jon Peddie, Chủ tịch Jon Peddie Research, cho biết phân khúc card đồ họa rời hiện chịu áp lực từ cả hai đầu thị trường. Ở phân khúc giá thấp, laptop gaming ngày càng mạnh và đồ họa tích hợp trong CPU liên tục cải thiện hiệu năng, khiến nhu cầu nâng cấp GPU rời ở các hệ thống phổ thông giảm dần.

Trong khi đó, ở phân khúc cao cấp, giá card đồ họa tăng đáng kể do chi phí bộ nhớ GDDR tăng cao, nguồn cung GPU hạn chế và các yếu tố chính sách thương mại. Một số mức thuế nhập khẩu mới cũng làm tăng chi phí sản xuất và phân phối, khiến giá bán lẻ GPU duy trì ở mức cao trong phần lớn năm 2025.

Dữ liệu thị trường cho thấy nhu cầu GPU đạt đỉnh vào quý III/2025 khi các nhà sản xuất xuất xưởng khoảng 12 triệu card đồ họa. Sang quý IV, lượng hàng từ các hãng AIB giảm nhẹ xuống khoảng 11,48 triệu đơn vị, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với 8,4 triệu sản phẩm của cùng kỳ năm trước.

Thông thường, doanh số GPU desktop tăng mạnh vào quý IV do game thủ chuẩn bị cho các tựa game lớn ra mắt cuối năm, tuy nhiên năm 2025 lại không hoàn toàn tuân theo xu hướng này.

Thị phần sản xuất card đồ họa trong năm 2025. Nguồn: Jon Peddie Research

Trong khi Nvidia và AMD cạnh tranh trực tiếp ở mảng GPU rời, Intel vẫn chưa tạo ra tác động đáng kể lên thị trường. Dù hãng đã giới thiệu một số mẫu card đồ họa Arc dựa trên kiến trúc Battlemage, các sản phẩm này chủ yếu nhắm đến các phân khúc ngách. Vì vậy, thị phần của Intel trong năm 2025 gần như không thay đổi đáng kể.

Mặc dù gặp khó khăn ở mảng card đồ họa rời, AMD vẫn duy trì vị thế đáng kể trong thị trường đồ họa tích hợp. Phần lớn bộ xử lý Ryzen dành cho máy tính để bàn đều được trang bị GPU tích hợp, giúp hãng giữ vai trò quan trọng trong phân khúc APU. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây là thị trường khác biệt so với GPU rời, cả về mô hình kinh doanh lẫn mức lợi nhuận.

Theo dự báo của Jon Peddie Research, thị trường card đồ họa rời dành cho desktop có thể đối mặt với giai đoạn điều chỉnh trong thời gian tới. Nguồn cung GPU hạn chế, chi phí linh kiện tăng cao cùng những bất ổn địa chính trị có thể khiến doanh số toàn thị trường giảm khoảng 10% trong năm tới.

Bên cạnh đó, nhiều người dùng PC đang trì hoãn kế hoạch nâng cấp phần cứng do giá GPU vẫn ở mức cao. Nếu xu hướng này tiếp diễn, thị trường card đồ họa và PC gaming có thể bước vào chu kỳ suy giảm trong năm 2026, dù Nvidia vẫn được dự đoán duy trì vị thế dẫn đầu trong tương lai gần.

