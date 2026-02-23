Laptop AI đang thay đổi cách người dùng làm việc mỗi ngày

Ông Eric Chen, Phó Chủ tịch Cấp cao ASUS trả lời báo chí bên lề sự kiện CES 2026 về những xu hướng của thị trường laptop

Người dùng cảm nhận được điều gì khác biệt so với 2 năm trước

Tại CES 2026, ASUS mang đến thông điệp "Ubiquitous AI. Incredible Possibilities", phản ánh sự chuyển mình của trí tuệ nhân tạo từ một tính năng tùy chọn thành phần không thể thiếu trong máy tính cá nhân. Ông Eric Chen nhận định rằng sự khác biệt rõ nhất mà người dùng phổ thông có thể cảm nhận chính là tính ứng dụng thực tế.

"Laptop AI hiện nay giúp tự động hóa các tác vụ lặp lại, tối ưu quy trình làm việc và hỗ trợ theo thời gian thực. Với những công việc sáng tạo như chỉnh sửa ảnh, biên tập video hay thiết kế đồ họa, trước đây người dùng cần có kỹ năng chuyên môn cao, còn giờ máy hỗ trợ ngay trong quá trình thao tác," ông Chen nói.

Một điểm mà vị Phó Chủ tịch này nhấn mạnh là hiệu quả sử dụng pin. Các mẫu laptop thế hệ mới tích hợp khả năng quản lý điện năng thông minh, cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực. Đây là lợi ích khó hiển thị trên bảng thông số kỹ thuật, nhưng người dùng cảm nhận được rõ ràng mỗi ngày. Theo ông Chen, vai trò của máy tính cá nhân đang dịch chuyển từ công cụ thuần túy sang "người bạn đồng hành thông minh", hỗ trợ người dùng làm việc hiệu quả hơn và sáng tạo hơn.

Thách thức lớn nhất không nằm ở phần cứng hay phần mềm riêng lẻ

Khi phóng viên hỏi về rào cản lớn nhất trong việc đưa trí tuệ nhân tạo lên laptop một cách phổ biến, ông Chen cho rằng đây là bài toán tổng thể, không thể giải quyết từng phần.

"Thách thức thực sự là phần cứng, phần mềm và mức độ sẵn sàng của người dùng phải phát triển đồng bộ với nhau. Chúng tôi tập trung xây dựng những trải nghiệm AI mang lại giá trị rõ ràng cho cả người tiêu dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp," ông nói.

Bên cạnh đó, việc giúp người dùng hiểu được AI hỗ trợ họ như thế nào trong thực tế là yếu tố then chốt. Chi phí phần cứng, theo ông Chen, vừa là thách thức vừa là động lực để ASUS phát triển các dòng laptop AI có giá trị cao, linh hoạt về cấu hình và có khả năng phủ rộng trên nhiều thị trường khác nhau. Ông cũng nhấn mạnh rằng đồng bộ năng lực trí tuệ nhân tạo với nhu cầu doanh nghiệp, bao gồm bảo mật, quản trị và tương thích hệ thống hiện có, là cơ hội lớn mà ASUS hướng đến bằng các giải pháp trọn vẹn thay vì từng tính năng rời rạc.

ASUS giữ 44% thị phần Copilot+ PC tại Việt Nam

Theo dữ liệu từ Microsoft Activation Data, ASUS nắm giữ 44% thị phần phân khúc Copilot+ PC tại Việt Nam trong năm 2025. Ông Chen cho rằng việc tiên phong đưa Copilot+ PC ra thị trường giúp ASUS xây dựng đà tăng trưởng vững chắc, nhưng lợi thế cạnh tranh thực sự không nằm ở thứ tự ra mắt.

"Điểm khác biệt cốt lõi của ASUS nằm ở cách chúng tôi xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng và cam kết phát triển trải nghiệm AI toàn diện xoay quanh người dùng, thay vì tập trung vào một tính năng AI đơn lẻ," ông Chen giải thích.

ASUS hiện là thương hiệu duy nhất tại Việt Nam cung cấp laptop AI trên cả ba nền tảng Intel, AMD và Snapdragon, cho phép người dùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình. Với nhóm người dùng doanh nghiệp, ASUS phát triển nền tảng ASUS MyExpert trong dòng sản phẩm Expert Series, tập hợp các công cụ như trò chuyện, tìm kiếm thông tin, hỗ trợ viết nội dung và theo dõi công việc sau họp vào một giao diện duy nhất, kèm theo lớp bảo vệ dữ liệu tích hợp sẵn. Với nhóm người dùng sáng tạo, bộ ASUS Creator AI trên dòng ProArt kết hợp phần cứng mạnh với hệ sinh thái ứng dụng như StoryCube, MuseTree và Creator Hub.

Zenbook A: Dòng máy thiết lập chuẩn mực mới về pin và độ mỏng nhẹ

Ông Chen đánh giá Zenbook A là dòng sản phẩm thể hiện trọn vẹn các giá trị cốt lõi mà Zenbook theo đuổi từ đầu: thiết kế mỏng nhẹ, thời lượng pin bền bỉ và trải nghiệm cao cấp phục vụ nhu cầu hằng ngày. Tại CES 2026, Zenbook A14 và Zenbook A16 tiếp tục chứng minh cách tiếp cận thiết kế xoay quanh hiệu suất năng lượng có thể mang lại khả năng sử dụng trọn ngày, thậm chí nhiều ngày liên tục, lý tưởng cho người thường xuyên di chuyển.

Trong chiến lược tổng thể của dòng Zenbook, vị Phó Chủ tịch cho biết dòng Zenbook A giữ vai trò then chốt trong việc thiết lập chuẩn mực mới về thời lượng pin, độ mỏng nhẹ và trải nghiệm AI phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày. Các mẫu như Zenbook DUO tiếp tục mở ra những cách làm việc và đa nhiệm mới trong khi vẫn duy trì trọng tâm về tính di động.

ASUS giữ nguyên 16GB RAM và 512GB SSD làm cấu hình tiêu chuẩn

Trong bối cảnh giá RAM tăng mạnh trên toàn cầu, nhiều đồn đoán cho rằng các hãng máy tính có thể cắt cấu hình cơ bản xuống 8GB RAM hay 256GB SSD. Ông Chen khẳng định ASUS không đi theo hướng đó.

"Cấu hình tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên cách người dùng sử dụng laptop từ hiện tại đến dài hạn, với vòng đời thông thường từ 4 đến 5 năm. Tại Việt Nam, phần lớn người dùng mua laptop cho công việc và học tập, vì vậy mức tối thiểu 16GB RAM và 512GB SSD là yếu tố then chốt," ông Chen cho biết.

Ông Chen cảnh báo rằng các cấu hình đầu vào thấp hơn có thể hấp dẫn về chi phí trong ngắn hạn, nhưng sẽ bộc lộ hạn chế sau thời gian ngắn sử dụng thực tế. Khi người dùng nhận ra 8GB RAM không còn đáp ứng đủ nhu cầu, việc nâng cấp trong bối cảnh thị trường hiện nay rất khó thực hiện, làm rút ngắn vòng đời thiết bị và đẩy chi phí thay thế lên cao hơn về lâu dài. ASUS vẫn duy trì danh mục sản phẩm cân bằng với nhiều cấu hình đa dạng, và chủ động phối hợp với các đối tác linh kiện để đảm bảo nguồn cung ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

ASUS đa dạng hóa AI PC giữa chu kỳ nâng cấp máy tính tại Việt Nam ASUS dự báo thị phần AI PC Việt Nam sẽ tăng mạnh khi người dùng bắt đầu nâng cấp từ thiết bị mua thời COVID-19.

x86 và ARM cùng tồn tại, không phải cạnh tranh loại trừ

Trả lời câu hỏi về tương lai của nền tảng x86 khi ARM ngày càng mạnh hơn, ông Chen nhận định đây không phải cuộc đua thay thế, mà là câu chuyện chọn đúng nền tảng cho đúng người dùng.

"x86 vẫn không thể thiếu trong các trường hợp đòi hỏi hiệu năng cao, đa nhiệm phức tạp, tương thích phần mềm chuyên dụng và xử lý các tác vụ AI nặng. Đây là trụ cột cho nhóm người dùng chuyên nghiệp và doanh nghiệp," ông Chen phân tích. Trong khi đó, nền tảng ARM như dòng Qualcomm Snapdragon X vượt trội về tính di động, thời lượng pin và khả năng luôn kết nối, phù hợp cho người dùng ưu tiên thiết kế siêu mỏng nhẹ và làm việc linh hoạt khi di chuyển.

AI hoạt động âm thầm để nâng cao những điều người dùng vốn quan tâm

Một luồng ý kiến trong giới công nghệ cho rằng người dùng không mua PC vì AI, và các tính năng AI có thể khiến họ bối rối hơn, trong khi pin, hiệu năng và màn hình vẫn là yếu tố quyết định. Ông Chen đồng ý với quan sát này nhưng đưa ra góc nhìn rộng hơn.

"Đúng là người dùng không mua PC chỉ vì AI. Những yếu tố nền tảng như thời lượng pin, hiệu năng, màn hình và độ ổn định vẫn là tiêu chí chính. Chúng tôi nhìn nhận AI như một bộ khuếch đại, giúp nâng cao các giá trị cốt lõi đó thông qua quản lý năng lượng thông minh hơn, tối ưu hiệu suất và cải thiện chất lượng âm thanh, hình ảnh trong cuộc gọi video," ông Chen nói.

Theo ông, AI đang dần trở nên "vô hình" với người dùng. Công nghệ này hoạt động âm thầm ở hậu trường, nâng cao trải nghiệm tổng thể mà không cần người dùng thao tác thêm. Mục tiêu của ASUS là giúp người dùng cảm nhận chiếc laptop của mình pin lâu hơn, mượt hơn, êm hơn và hòa nhập tốt hơn vào nhịp sống hằng ngày mà không cần nghĩ đến AI đứng đằng sau.

Mẫu ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7604)

ProArt sắp trở lại Việt Nam với thế hệ sản phẩm mới

Nhiều người dùng Việt Nam hiện phải nhập khẩu từ thị trường khác để sở hữu laptop ProArt do dòng sản phẩm này chưa được phân phối chính thức. Ông Chen chia sẻ rằng ASUS đã giới thiệu ProArt tại Việt Nam từ năm 2022 với hai mẫu ProArt Studiobook 16 OLED và ProArt Studiobook Pro 16 OLED, đồng thời đầu tư bài bản vào hệ sinh thái sáng tạo trong nước qua chuỗi workshop, hội thảo và các chương trình kết nối cộng đồng làm sáng tạo.

Tuy nhiên, ông Chen cũng nhận định rằng cộng đồng sáng tạo Việt Nam thường tiên phong tiếp cận công nghệ mới và nhiều người lựa chọn các dòng ROG Zephyrus hay ROG Flow cho công việc sáng tạo nhờ khả năng cập nhật nền tảng CPU và GPU sớm. ProArt đại diện cho triết lý thiết kế chuyên sâu hơn, tập trung vào độ chính xác màu sắc, tương thích phần mềm chuyên dụng và tối ưu năng suất cho toàn bộ quy trình làm nội dung.

"Khi kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và ngành công nghiệp sáng tạo ngày càng trưởng thành, chúng tôi nhận thấy nhu cầu rõ rệt và ngày càng tăng cho những giải pháp chuyên biệt cho giới sáng tạo. ASUS đang có kế hoạch giới thiệu thế hệ ProArt tiếp theo tại Việt Nam trong thời gian sắp tới," ông Chen khẳng định.