Zenbook A14 (UX3407), laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới

Zenbook A14 (UX3407) và Zenbook 14 (UM3406) đều được ASUS tiên phong trang bị các dòng chip mới nhất của Qualcomm và AMD, sản phẩm cũng đã có sẵn trên kệ tại các Trung tâm AI Innovation Hub của ASUS hợp tác với các đại lý trên toàn quốc để người dùng có thể trải nghiệm trực tiếp.

Zenbook A14 (UX3407) sẽ ghi dấu cột mốc quan trọng mới trong hành trình tối ưu thiết kế của ASUS. Từng được coi là thương hiệu tiên phong khi dám ‘cách mạng hóa ngành công nghiệp’ bằng mẫu laptop siêu di động (netbook) siêu nhỏ gọn mang tên Eee PC vào năm 2007. Và nay ASUS tiếp tục kế thừa triết lý thiết kế này qua dòng sản phẩm Zenbook A14 năm nay.

Với chất liệu Ceraluminum™ độc quyền được ra mắt lần đầu tiên vào năm ngoái, ASUS không chỉ tạo nên chiếc laptop siêu nhẹ mà còn đảm bảo độ bền vượt trội, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong về thiết kế mỏng nhẹ trong ngành.

Khung máy của Zenbook A14 được làm hoàn toàn bằng chất liệu nhôm gốm độc quyền của ASUS

Điểm ấn tượng là không chỉ siêu mỏng nhẹ, Zenbook A14 còn là laptop AI đạt chuẩn Copilot+PC nhẹ nhất thị trường hiện nay với trọng lượng chỉ 980g. Mẫu máy vừa được trình làng tại CES 2025 có khung máy làm hoàn toàn bằng Ceraluminum™, chất liệu nhẹ hơn 30% nhưng bền gấp 3 lần so với hợp kim nhôm, giúp máy có trọng lượng ấn tượng nhưng vẫn đạt độ bền chuẩn quân đội. ASUS Zenbook A14 hoàn toàn đạt chuẩn quân sự về khả năng chống trầy xước, chống va đập và chống mài mòn, Zenbook A14 có thể chịu được những thử thách của việc sử dụng linh hoạt hằng ngày, tiện dụng mang đi bất cứ đâu.

Thiết kế của Zenbook A14 còn nổi bật với bản lề EasyLift™

Thiết kế của Zenbook A14 còn nổi bật với bản lề EasyLift™, giúp giảm lực cần thiết để mở và đóng máy tới 90g, người dùng có thể mở laptop chỉ bằng một ngón tay. Thiết kế này không chỉ giúp thao tác trở nên nhẹ nhàng hơn mà còn tăng độ bền của máy, đồng thời đảm bảo màn hình luôn ổn định, không rung lắc khi gõ phím.

Thời lượng pin cũng là một điểm cộng của Zenbook A14 khi máy có thể đạt tới 32 giờ xem video offline, 28 giờ xem video online và 19,5 giờ với duyệt web thông thường. Đây là thành quả của viên pin 70Wh được xây dựng trên kiến trúc ARM, cho phép máy duy trì hiệu năng khi chạy pin ngang bằng với khi cắm sạc.

Là thương hiệu tiên phong đưa các dòng chip mới nhất của các ông lớn ngành bán dẫn về thị trường Việt Nam, ASUS Zenbook A14 được trang bị vi xử lý Snapdragon® X Series từ Qualcomm, cho phép các tác vụ AI chạy nền của thiết bị có thể tự động điều chỉnh mức sử dụng CPU, GPU và màn hình theo nhu cầu thực tế.

Zenbook A14 đạt thời lượng pin ấn tượng lên tới 28 giờ xem video online

Máy cũng được trang bị sẵn Windows Phone Link, cho phép kết nối điện thoại Android hoặc iOS với Windows. Từ đó, người dùng có thể trả lời cuộc gọi, quản lý thông báo và chuyển file trực tiếp từ laptop, thậm chí có thể biến điện thoại của mình thành webcam.

Mặc dù siêu mỏng nhẹ, nhưng Zenbook A14 vẫn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cùng màn hình FHD Lumina OLED sắc nét

Mặc dù siêu mỏng nhẹ, nhưng Zenbook A14 vẫn được trang bị 1 cổng USB-A, 2 cổng USB-C, 1 cổng HDMI và giắc âm thanh 3,5mm. Các phần cứng phục vụ trải nghiệm giải trí trực quan đăc trưng của các dòng Zenbook tiếp tục được kế thừa trong sản phẩm, với màn hình FHD Lumina OLED sắc nét, độ tương phản cao và hệ thống loa siêu tuyến tính cho hiệu ứng âm thanh vòm như tại rạp chiếu.

Zenbook 14 (UM3406) được trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ AI 7 350

Zenbook A14 (UX3407) được mở bán với giá 29.990.000 đồng.

Zenbook 14 (UM3406) được trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ AI 7 350 với NPU hiệu năng lên đến 50 TOPS (xử lý 50 nghìn tỷ phép tính mỗi giây), đạt chuẩn Copilot+ PC, sẵn sàng phần cứng cho hàng loạt các tác vụ AI đã và đang được phát triển hơn nữa. Pin 75Wh của phiên bản năm nay được thiết kế đặc biệt hỗ trợ nhiều hơn tới 20% chu kỳ sạc so với mẫu trước, kéo dài tuổi thọ laptop. Kết hợp chip AMD Ryzen™ AI, thời lượng pin của máy được tối ưu hiệu quả.

Màn hình Lumina OLED của Zenbook 14 bản 2025 được nâng cấp hơn so với các phiên bản trước

ASUS cũng đã tăng dung lượng RAM tối đa của Zenbook 14 lên 32GB, đồng thời, màn hình Lumina OLED 3K 120Hz cũng được nâng cấp so với phiên bản trước với độ đen sâu, độ phân giải cao 2880x1800.

AI Zenbook 14 có trọng lượng chỉ 1,2kg và dày chỉ 14,9mm

Nhờ sự cải tiến đáng kể mà laptop AI Zenbook 14 có trọng lượng chỉ 1,2kg và dày chỉ 14,9mm với khung máy bằng kim loại nguyên khối.

Khung máy Zenbook 14 được làm bằng kim loại nguyên khối cho thiết kế cao cấp

Zenbook 14 được trang bị hệ thống loa hướng xuống với chứng nhận Harman Kardon, mang đến trải nghiệm ấn tượng với âm lượng lớn và dải bass mạnh mẽ, đủ tốt để không cần sử dụng loa ngoài hay tai nghe đối với trường hợp sử dụng thông thường.

Zenbook 14 (UM3406) được bán với giá 31.990.000 đồng

Sản phẩm có sẵn tại ASUS Store Online cũng như các đại lý chính thức trên toàn quốc.

Khu trải nghiệm của ASUS AI Innovation Hub tại hệ thống Phong Vũ Cũng trong dịp này, ASUS tiếp tục chung tay cùng các hệ thống bán lẻ tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh như CellphoneS, Phong Vũ, An Phát, Hacom, Thế Giới Di Động, mang hai dòng laptop AI mới nhất này đến các trung tâm trải nghiệm AI (ASUS AI Innovation Hub), cho phép người tiêu dùng trải nghiệm trực tiếp miễn phí các dòng laptop ASUS trang bị chip AI mới nhất từ Qualcomm, AMD, và Intel. Đây là một trong những hoạt động dành riêng cho thị trường Việt Nam mà ASUS đang tập trung phát triển hơn nữa trong năm 2025 để đảm bảo rằng công nghệ AI không chỉ tiên tiến mà còn được phổ biến rộng rãi để mọi người có thể tiếp cận, đồng thời mở đường nâng cao trải nghiệm mua hàng công nghệ tiêu dùng tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập: https://www.asus.com/vn/store/