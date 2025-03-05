Điện tử tiêu dùng
Văn phòng

ASUS Zenbook A14 và Zenbook 14: bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC mỏng nhẹ nhất

Anh Tuấn

Anh Tuấn

16:47 | 05/03/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó, 2 dòng laptop AI mới nhất vừa được ASUS giới thiệu ra thị trường Việt Nam ngày hôm nay đó chính là Zenbook A14 (UX3407), chiếc máy Copilot+PC nhẹ nhất thị trường, và Zenbook 14 (UM3406), chiếc máy có khả năng cân bằng giữa hiệu suất mạnh mẽ và thiết kế mỏng nhẹ với màn hình Lumina OLED đặc trưng.
MSI công bố loạt sản phẩm laptop chuẩn AI+ tại IFA 2024 FPT Shop khai trương cửa hàng trải nghiệm laptop AI tại Tp HCM và Hà Nội Lenovo ra mắt loạt sản phẩm mới tại CES 2025

ASUS ra mắt bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới
Zenbook A14 (UX3407), laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới

Zenbook A14 (UX3407) và Zenbook 14 (UM3406) đều được ASUS tiên phong trang bị các dòng chip mới nhất của Qualcomm và AMD, sản phẩm cũng đã có sẵn trên kệ tại các Trung tâm AI Innovation Hub của ASUS hợp tác với các đại lý trên toàn quốc để người dùng có thể trải nghiệm trực tiếp.

Zenbook A14 (UX3407) sẽ ghi dấu cột mốc quan trọng mới trong hành trình tối ưu thiết kế của ASUS. Từng được coi là thương hiệu tiên phong khi dám ‘cách mạng hóa ngành công nghiệp’ bằng mẫu laptop siêu di động (netbook) siêu nhỏ gọn mang tên Eee PC vào năm 2007. Và nay ASUS tiếp tục kế thừa triết lý thiết kế này qua dòng sản phẩm Zenbook A14 năm nay.

Với chất liệu Ceraluminum™ độc quyền được ra mắt lần đầu tiên vào năm ngoái, ASUS không chỉ tạo nên chiếc laptop siêu nhẹ mà còn đảm bảo độ bền vượt trội, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong về thiết kế mỏng nhẹ trong ngành.

ASUS ra mắt bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới

Khung máy của Zenbook A14 được làm hoàn toàn bằng chất liệu nhôm gốm độc quyền của ASUS

Điểm ấn tượng là không chỉ siêu mỏng nhẹ, Zenbook A14 còn là laptop AI đạt chuẩn Copilot+PC nhẹ nhất thị trường hiện nay với trọng lượng chỉ 980g. Mẫu máy vừa được trình làng tại CES 2025 có khung máy làm hoàn toàn bằng Ceraluminum™, chất liệu nhẹ hơn 30% nhưng bền gấp 3 lần so với hợp kim nhôm, giúp máy có trọng lượng ấn tượng nhưng vẫn đạt độ bền chuẩn quân đội. ASUS Zenbook A14 hoàn toàn đạt chuẩn quân sự về khả năng chống trầy xước, chống va đập và chống mài mòn, Zenbook A14 có thể chịu được những thử thách của việc sử dụng linh hoạt hằng ngày, tiện dụng mang đi bất cứ đâu.

ASUS ra mắt bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới
ASUS ra mắt bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới

Thiết kế của Zenbook A14 còn nổi bật với bản lề EasyLift™

Thiết kế của Zenbook A14 còn nổi bật với bản lề EasyLift™, giúp giảm lực cần thiết để mở và đóng máy tới 90g, người dùng có thể mở laptop chỉ bằng một ngón tay. Thiết kế này không chỉ giúp thao tác trở nên nhẹ nhàng hơn mà còn tăng độ bền của máy, đồng thời đảm bảo màn hình luôn ổn định, không rung lắc khi gõ phím.

Thời lượng pin cũng là một điểm cộng của Zenbook A14 khi máy có thể đạt tới 32 giờ xem video offline, 28 giờ xem video online và 19,5 giờ với duyệt web thông thường. Đây là thành quả của viên pin 70Wh được xây dựng trên kiến trúc ARM, cho phép máy duy trì hiệu năng khi chạy pin ngang bằng với khi cắm sạc.

Là thương hiệu tiên phong đưa các dòng chip mới nhất của các ông lớn ngành bán dẫn về thị trường Việt Nam, ASUS Zenbook A14 được trang bị vi xử lý Snapdragon® X Series từ Qualcomm, cho phép các tác vụ AI chạy nền của thiết bị có thể tự động điều chỉnh mức sử dụng CPU, GPU và màn hình theo nhu cầu thực tế.

ASUS ra mắt bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới
Zenbook A14 đạt thời lượng pin ấn tượng lên tới 28 giờ xem video online

Máy cũng được trang bị sẵn Windows Phone Link, cho phép kết nối điện thoại Android hoặc iOS với Windows. Từ đó, người dùng có thể trả lời cuộc gọi, quản lý thông báo và chuyển file trực tiếp từ laptop, thậm chí có thể biến điện thoại của mình thành webcam.

ASUS ra mắt bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới
ASUS ra mắt bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới

Mặc dù siêu mỏng nhẹ, nhưng Zenbook A14 vẫn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cùng màn hình FHD Lumina OLED sắc nét

Mặc dù siêu mỏng nhẹ, nhưng Zenbook A14 vẫn được trang bị 1 cổng USB-A, 2 cổng USB-C, 1 cổng HDMI và giắc âm thanh 3,5mm. Các phần cứng phục vụ trải nghiệm giải trí trực quan đăc trưng của các dòng Zenbook tiếp tục được kế thừa trong sản phẩm, với màn hình FHD Lumina OLED sắc nét, độ tương phản cao và hệ thống loa siêu tuyến tính cho hiệu ứng âm thanh vòm như tại rạp chiếu.

ASUS ra mắt bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới
Zenbook 14 (UM3406) được trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ AI 7 350
Zenbook A14 (UX3407) được mở bán với giá 29.990.000 đồng.

Zenbook 14 (UM3406) được trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ AI 7 350 với NPU hiệu năng lên đến 50 TOPS (xử lý 50 nghìn tỷ phép tính mỗi giây), đạt chuẩn Copilot+ PC, sẵn sàng phần cứng cho hàng loạt các tác vụ AI đã và đang được phát triển hơn nữa. Pin 75Wh của phiên bản năm nay được thiết kế đặc biệt hỗ trợ nhiều hơn tới 20% chu kỳ sạc so với mẫu trước, kéo dài tuổi thọ laptop. Kết hợp chip AMD Ryzen™ AI, thời lượng pin của máy được tối ưu hiệu quả.

ASUS ra mắt bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới
ASUS ra mắt bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới

Màn hình Lumina OLED của Zenbook 14 bản 2025 được nâng cấp hơn so với các phiên bản trước

ASUS cũng đã tăng dung lượng RAM tối đa của Zenbook 14 lên 32GB, đồng thời, màn hình Lumina OLED 3K 120Hz cũng được nâng cấp so với phiên bản trước với độ đen sâu, độ phân giải cao 2880x1800.

ASUS ra mắt bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới
ASUS ra mắt bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới

AI Zenbook 14 có trọng lượng chỉ 1,2kg và dày chỉ 14,9mm

Nhờ sự cải tiến đáng kể mà laptop AI Zenbook 14 có trọng lượng chỉ 1,2kg và dày chỉ 14,9mm với khung máy bằng kim loại nguyên khối.

ASUS ra mắt bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC siêu mỏng nhẹ mới

Khung máy Zenbook 14 được làm bằng kim loại nguyên khối cho thiết kế cao cấp

Zenbook 14 được trang bị hệ thống loa hướng xuống với chứng nhận Harman Kardon, mang đến trải nghiệm ấn tượng với âm lượng lớn và dải bass mạnh mẽ, đủ tốt để không cần sử dụng loa ngoài hay tai nghe đối với trường hợp sử dụng thông thường.

Zenbook 14 (UM3406) được bán với giá 31.990.000 đồng

Sản phẩm có sẵn tại ASUS Store Online cũng như các đại lý chính thức trên toàn quốc.

ASUS Zenbook A14 và Zenbook 14: bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC mỏng nhẹ nhất

Khu trải nghiệm của ASUS AI Innovation Hub tại hệ thống Phong Vũ

Cũng trong dịp này, ASUS tiếp tục chung tay cùng các hệ thống bán lẻ tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh như CellphoneS, Phong Vũ, An Phát, Hacom, Thế Giới Di Động, mang hai dòng laptop AI mới nhất này đến các trung tâm trải nghiệm AI (ASUS AI Innovation Hub), cho phép người tiêu dùng trải nghiệm trực tiếp miễn phí các dòng laptop ASUS trang bị chip AI mới nhất từ Qualcomm, AMD, và Intel. Đây là một trong những hoạt động dành riêng cho thị trường Việt Nam mà ASUS đang tập trung phát triển hơn nữa trong năm 2025 để đảm bảo rằng công nghệ AI không chỉ tiên tiến mà còn được phổ biến rộng rãi để mọi người có thể tiếp cận, đồng thời mở đường nâng cao trải nghiệm mua hàng công nghệ tiêu dùng tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập: https://www.asus.com/vn/store/

ASUS laptop AI laptop AI chuẩn Copilot+PC laptop siêu mỏng nhẹ Zenbook A14 (UX3407) Zenbook 14 (UM3406) màn hình Lumina OLED chất liệu Ceraluminum™ độc quyền Copilot+PC

Bài liên quan

ASUS Việt Nam mở đặt trước cho loạt laptop AI mới

ASUS Việt Nam mở đặt trước cho loạt laptop AI mới

Thăng hạng cùng laptop AI đến từ ASUS

Thăng hạng cùng laptop AI đến từ ASUS

ASUS sẵn sàng cho mùa tựu trường 2025

ASUS sẵn sàng cho mùa tựu trường 2025

ASUS khai trương ROG Exclusive Store đầu tiên tại Việt Nam

ASUS khai trương ROG Exclusive Store đầu tiên tại Việt Nam

LG khởi động kỷ nguyên

LG khởi động kỷ nguyên 'Hybrid AI' với loạt laptop LG gram AI 2025

Có thể bạn quan tâm

Lenovo Tab One mới, giá chỉ hơn 2 triệu đồng

Lenovo Tab One mới, giá chỉ hơn 2 triệu đồng

Văn phòng
Theo Lenovo, sản phẩm tablet mới của họ là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế và khả năng di động vượt trội.
Seagate và cuộc đua phát triển ổ cứng 100 Terabyte đón đầu bùng nổ AI

Seagate và cuộc đua phát triển ổ cứng 100 Terabyte đón đầu bùng nổ AI

Doanh nghiệp số
Seagate, gã khổng lồ trong ngành lưu trữ dữ liệu, vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng phát triển ổ cứng 100 terabyte vào năm 2030. Đây cũng là tham vọng lớn của Seagate trong việc đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng lớn của các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ.
HP Việt Nam 2025: 30 năm kiến tạo và định hình xu hướng tương lai

HP Việt Nam 2025: 30 năm kiến tạo và định hình xu hướng tương lai

Doanh nghiệp số
Sự kiện thường niên "Ngày Hội HP Việt Nam" với chủ đề "30 năm kiến tạo - Định hình xu hướng tương lai" vừa được HP Việt Nam tổ chức với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao HP tại Việt Nam và khu vực.
Thị trường máy tính cá nhân toàn cầu bất ngờ tăng tốc mạnh mẽ

Thị trường máy tính cá nhân toàn cầu bất ngờ tăng tốc mạnh mẽ

Điện tử tiêu dùng
Trước nguy cơ áp thuế nhập khẩu từ Mỹ, thị trường PC toàn cầu ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, bất ngờ tăng tốc mạnh mẽ trong quý đầu năm 2025, phá vỡ chuỗi trầm lắng kéo dài suốt hai năm qua.
Thị trường Laptop Việt Nam và tương lai công nghệ AI: Góc nhìn từ lãnh đạo ASUS

Thị trường Laptop Việt Nam và tương lai công nghệ AI: Góc nhìn từ lãnh đạo ASUS

Điện tử tiêu dùng
Ông Eric Lee, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào) của ASUS chia sẻ nhiều góc nhìn đáng chú ý về xu hướng thị trường, đổi mới công nghệ và chiến lược phát triển.
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
26°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
21°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
22°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
23°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
25°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
33°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
35°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
35°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
21°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16527 16795 17367
CAD 18497 18774 19387
CHF 32014 32396 33042
CNY 0 3470 3830
EUR 29915 30187 31214
GBP 34619 35012 35944
HKD 0 3256 3458
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15053 15635
SGD 19911 20193 20715
THB 726 790 844
USD (1,2) 26097 0 0
USD (5,10,20) 26139 0 0
USD (50,100) 26167 26202 26536
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,196 26,196 26,536
USD(1-2-5) 25,149 - -
USD(10-20) 25,149 - -
EUR 30,232 30,256 31,444
JPY 175.23 175.55 182.78
GBP 35,063 35,158 36,013
AUD 16,842 16,903 17,360
CAD 18,742 18,802 19,328
CHF 32,394 32,495 33,279
SGD 20,108 20,171 20,827
CNY - 3,638 3,733
HKD 3,331 3,341 3,439
KRW 17.46 18.21 19.64
THB 773.44 782.99 836.43
NZD 15,096 15,236 15,663
SEK - 2,709 2,800
DKK - 4,039 4,175
NOK - 2,556 2,642
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,829.93 - 6,571.91
TWD 779.28 - 941.93
SAR - 6,912.09 7,269.02
KWD - 83,987 89,245
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,196 26,536
EUR 30,088 30,209 31,339
GBP 34,893 35,033 36,027
HKD 3,318 3,331 3,438
CHF 32,220 32,349 33,261
JPY 174.70 175.40 182.82
AUD 16,785 16,852 17,394
SGD 20,150 20,231 20,779
THB 790 793 828
CAD 18,728 18,803 19,324
NZD 15,185 15,689
KRW 18.13 19.87
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26185 26185 26535
AUD 16710 16810 17375
CAD 18678 18778 19332
CHF 32264 32294 33180
CNY 0 3645.3 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30204 30304 31079
GBP 34928 34978 36091
HKD 0 3365 0
JPY 174.72 175.72 182.24
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6395 0
NOK 0 2570 0
NZD 0 15165 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2740 0
SGD 20073 20203 20933
THB 0 756.1 0
TWD 0 875 0
XAU 12400000 12400000 12800000
XBJ 10500000 10500000 12800000
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,490
USD20 26,180 26,230 26,490
USD1 26,180 26,230 26,490
AUD 16,775 16,875 17,993
EUR 30,298 30,298 31,623
CAD 18,629 18,729 20,048
SGD 20,191 20,341 20,816
JPY 175.27 176.77 181.45
GBP 35,051 35,201 35,989
XAU 12,598,000 0 12,802,000
CNY 0 3,530 0
THB 0 792 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 126,000 128,000
AVPL/SJC HCM 126,000 128,000
AVPL/SJC ĐN 126,000 128,000
Nguyên liệu 9999 - HN 11,200 11,280
Nguyên liệu 999 - HN 11,190 11,270
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 119,900 122,600
Hà Nội - PNJ 119,900 122,600
Đà Nẵng - PNJ 119,900 122,600
Miền Tây - PNJ 119,900 122,600
Tây Nguyên - PNJ 119,900 122,600
Đông Nam Bộ - PNJ 119,900 122,600
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 11,750 12,200
Trang sức 99.9 11,740 12,190
NL 99.99 11,010
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,010
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,960 12,260
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,960 12,260
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,960 12,260
Miếng SJC Thái Bình 12,600 12,800
Miếng SJC Nghệ An 12,600 12,800
Miếng SJC Hà Nội 12,600 12,800
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 126 12,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126 12,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,199 1,224
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,199 1,225
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,194 1,214
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 115,198 120,198
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 83,709 91,209
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 7,521 8,271
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 66,711 74,211
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 63,433 70,933
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 43,279 50,779
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Cập nhật: 28/08/2025 06:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Concert

Concert 'Việt Nam Trong Tôi' quyên góp 4,2 tỷ đồng cho miền Trung

Hàng dài người dân háo hức xếp hàng chờ xem lễ sơ duyệt 27/8

Hàng dài người dân háo hức xếp hàng chờ xem lễ sơ duyệt 27/8

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity

Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity 'tiến vào' thị trường Nhật Bản

ManageEngine ra mắt MSP Central

ManageEngine ra mắt MSP Central

Thấy gì từ vụ thiết bị gây nhiễu smart key làm

Thấy gì từ vụ thiết bị gây nhiễu smart key làm 'tê liệt' xe máy tại Kim Mã

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

‘Một mảnh đất, hai mùa gặt’, hướng đi mới cho ĐMT nông nghiệp

‘Một mảnh đất, hai mùa gặt’, hướng đi mới cho ĐMT nông nghiệp

AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

Chương trình CAREME -

Chương trình CAREME - 'Yêu lấy mình': Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

DN tư nhân trước cơ hội mới: Thiếu vốn dài hạn, đi vay chịu lãi suất cao

DN tư nhân trước cơ hội mới: Thiếu vốn dài hạn, đi vay chịu lãi suất cao

Bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng: Ai sẽ tiên phong vào cuộc?

Bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng: Ai sẽ tiên phong vào cuộc?

Trump đang biến chính phủ thành người chơi lớn trên phố Wall

Trump đang biến chính phủ thành người chơi lớn trên phố Wall

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Monash Vice-Chancellor’s ASEAN Awards trị giá 42,6 tỷ đồng

Monash Vice-Chancellor’s ASEAN Awards trị giá 42,6 tỷ đồng

Huawei Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng

Huawei Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' 2025

L’Oréal kỷ niệm 16 năm Citizen Day: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững

L’Oréal kỷ niệm 16 năm Citizen Day: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
YANGWANG U9 trở thành xe điện nhanh nhất hành tinh với tốc độ 472 km/h

YANGWANG U9 trở thành xe điện nhanh nhất hành tinh với tốc độ 472 km/h

Các hãng ô tô lớn đối mặt với sự thật phũ phàng trong thời đại ‘đa khủng hoảng’

Các hãng ô tô lớn đối mặt với sự thật phũ phàng trong thời đại ‘đa khủng hoảng’

Ford mở bán sớm Territory Mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Ford mở bán sớm Territory Mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Mustang Mach-E sẽ là điểm khởi đầu của Ford ở thị trường xe điện Việt Nam

Mustang Mach-E sẽ là điểm khởi đầu của Ford ở thị trường xe điện Việt Nam