Sandisk ra mắt thương hiệu SSD gắn trong SANDISK Optimus™

Việc ra mắt thương hiệu mới này thể hiện cam kết của Sandisk trong việc duy trì vị thế dẫn đầu về hiệu năng, sự xuất sắc trong kỹ thuật chế tác và di sản lâu đời đáng tin cậy trong lĩnh vực bộ nhớ flash.

Cụ thể, danh mục SANDISK Optimus™ sẽ bao gồm ba dòng sản phẩm chính: SANDISK Optimus™, SANDISK Optimus™ GX, và SANDISK Optimus™ GX PRO, được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu hiệu năng ngày càng cao của người dùng hiện đại.

Bên cạnh đó, Sandisk cũng đồng thời làm mới thiết kế bao bì và diện mạo sản phẩm. Ngôn ngữ thiết kế mới mang đậm tinh thần đổi mới và bản sắc thương hiệu mang tính biểu tượng của Sandisk, đồng thời tạo nền tảng cho chiến lược phát triển trong tương lai khi công ty tiếp tục mở rộng các giải pháp lưu trữ dành cho game thủ, nhà sáng tạo nội dung và giới chuyên gia. Dù sở hữu diện mạo táo bạo và khác biệt so với trước đây, các sản phẩm thuộc dòng SANDISK Optimus™ vẫn kế thừa trọn vẹn những giá trị cốt lõi đã làm nên danh tiếng của Sandisk, bao gồm chất lượng vượt trội và độ tin cậy cao.

Chia sẻ về bước chuyển mình này, bà Heidi Arkinstall, Phó Chủ tịch Toàn cầu phụ trách Thương hiệu Người tiêu dùng và Tiếp thị Kỹ thuật số tại Sandisk, cho biết: “SANDISK Optimus™ được xây dựng nhằm tái định nghĩa khái niệm hiệu năng đối với người tiêu dùng. Việc phân khúc rõ ràng danh mục sản phẩm giúp người dùng dễ dàng tìm thấy giải pháp đáp ứng đúng nhu cầu của mình.”

Danh mục SANDISK Optimus™ được phân chia rõ ràng theo từng dòng sản phẩm

Nhằm mang đến cho khách hàng cách tiếp cận trực quan hơn để hiểu về các cấp độ hiệu năng, danh mục SANDISK Optimus™ được phân chia rõ ràng theo từng dòng sản phẩm:

Dòng sản phẩm SANDISK Optimus™: được định vị là chuẩn mực hiệu năng cân bằng, hướng đến các nhà sáng tạo nội dung cần tốc độ xử lý nhanh và ổn định cho công việc hàng ngày. Dòng sản phẩm này mang lại sự hài hòa giữa hiệu năng và chi phí hợp lý.

Dòng sản phẩm SANDISK Optimus™ GX: dành cho game thủ, tập trung vào thời gian tải game nhanh, dung lượng mở rộng và hiệu suất năng lượng tối ưu. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người chơi muốn nâng cao trải nghiệm gaming một cách toàn diện.

Dòng sản phẩm SANDISK Optimus™ GX PRO: là dòng sản phẩm chủ lực (flagship) của thương hiệu SANDISK Optimus™, đại diện cho đỉnh cao của hiệu năng. Các ổ cứng thuộc dòng GX PRO được thiết kế cho các lập trình viên, chuyên gia và game thủ, những người đang theo đuổi các nền tảng công nghệ tiên tiến và tìm cách dựng AI PC, workstation và PC cao cấp. SANDISK Optimus™ GX PRO kết hợp các công nghệ lưu trữ tiên tiến nhất với dung lượng lớn hơn.

Các dòng SANDISK Optimus™ mới

"Hàng triệu người dùng trên toàn thế giới đã biết đến và tin tưởng các sản phẩm ổ cứng gắn trong của chúng tôi, và thương hiệu SANDISK Optimus™ mới phản ánh chính xác sức mạnh cũng như chiều sâu của danh mục sản phẩm hiện tại. Dòng SSD gắn trong được thiết kế để đáp ứng các quy trình làm việc chuyên sâu và môi trường chơi game hiệu năng cao cho chuyên gia, game thủ và nhóm người dùng chuyên nghiệp (prosumers)." Ông Anil Moolchandani, Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý Sản phẩm Khách hàng tại Sandisk, chia sẻ.

Dòng sản phẩm SANDISK Optimus™ đã chính thức được ra mắt và dự kiến sẽ có mặt tại các nhà bán lẻ chọn lọc trên toàn thế giới trong nửa đầu năm 2026, dưới hình thức mua trực tiếp, đặt trước hoặc đăng ký nhận thông báo.

Chi tiết vui lòng truy cập https://www.sandisk.com/optimus, hoặc theo dõi thương hiệu SANDISK Optimus trên nền tảng Mạng xã hội: Instagram hoặc Facebook.