Sự kiện không chỉ mang đến kiến thức chuyên sâu về quy trình sản xuất video mà còn là cơ hội để người tham dự trực tiếp trải nghiệm Stream Deck+, sản phẩm mới nhất của Elgato, công cụ tối ưu giúp kiểm soát và nâng cao hiệu suất sáng tạo.

Đặc biệt, workshop có sự tham gia của hai KOL/KOC Tùng Phạm và A Flying Andrew, những chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất nội dung số, cùng với sự đồng hành của hai thương hiệu hàng đầu là Elgato & SanDisk Storage.

Tại đây, các speaker đã mang đến những chia sẻ thực tế và mẹo hữu ích giúp người tham dự xây dựng nội dung chuyên nghiệp hơn

Stream Deck+ là bộ điều khiển sản xuất chuyên nghiệp được xem là giải pháp tối ưu cho các content creator. Trong đó, Elgato Stream Deck+ là bộ điều khiển sản xuất chuyên nghiệp tích hợp các phím LCD tùy chỉnh, dải cảm ứng và núm xoay đa năng. Đây là công cụ hỗ trợ hoàn hảo cho các streamer, video editor, podcaster và bất kỳ ai muốn tối ưu quy trình làm việc của mình.

Elgato Stream Deck+

Có thể kể đến một số tính năng nổi bật của Stream Deck+ như:

Khả năng tùy chỉnh linh hoạt: 8 phím LCD, 4 núm xoay 360° và màn cảm ứng giúp thực hiện nhanh chóng các thao tác điều chỉnh âm thanh, ánh sáng, camera, hiệu ứng, v.v.

Kết nối thông minh: Tích hợp với các phần mềm phổ biến như OBS Studio, Twitch, YouTube, Spotify, Discord…

Hỗ trợ điều chỉnh âm thanh: Kết nối với Elgato Wave Link để điều chỉnh và trộn nhiều nguồn âm thanh cùng lúc.

Trong khuôn khổ sự kiện, hai KOL/KOC đã cùng chia sẻ về cách:

Xây dựng ý tưởng video hấp dẫn: Hướng dẫn phát triển từ ý tưởng đến kịch bản hoàn chỉnh.

Hướng dẫn quay dựng chuyên nghiệp: Cách setup ánh sáng, âm thanh, máy quay hiệu quả.

Trải nghiệm thực tế Stream Deck+: Người tham dự được trực tiếp dùng thử thiết bị và khám phá những tính năng đặc biệt.

Giao lưu & bốc thăm trúng thưởng: 100 phần quà giá trị dành cho khách tham dự và phần bốc thăm may mắn cuối chương trình.

Workshop "Từ idea đến video hoàn chỉnh” không chỉ giúp người tham gia nâng cao kỹ năng mà còn mở ra cơ hội kết nối với cộng đồng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.