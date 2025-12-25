Nvidia chi 20 tỷ USD thâu tóm tài sản Groq, lập kỷ lục M&A trong kỷ nguyên chip AI

Nvidia đang thực hiện thương vụ mua lại lớn nhất từ ​​trước đến nay, thâu tóm tài sản từ công ty khởi nghiệp sản xuất chip Groq, mới thành lập được 9 năm, với giá khoảng 20 tỷ đô la. Ảnh: Getty.

Theo ông Alex Davis, CEO của Disruptive, đơn vị dẫn đầu vòng gọi vốn gần nhất của Groq, thỏa thuận được hoàn tất trong thời gian rất ngắn. Đáng chú ý, chỉ ba tháng trước, Groq vừa huy động 750 triệu USD, với mức định giá khoảng 6,9 tỷ USD, có sự tham gia của BlackRock, Neuberger Berman, Samsung, Cisco, Altimeter và 1789 Capital – quỹ đầu tư nơi Donald Trump Jr. là đối tác.

Không mua công ty, Nvidia mua công nghệ và con người

Thay vì mua lại Groq như một pháp nhân, Nvidia lựa chọn mô hình mua tài sản và cấp phép công nghệ. Trong thông báo đăng tải trên blog hôm thứ Tư, Groq cho biết họ đã ký thỏa thuận cấp phép không độc quyền cho công nghệ suy luận AI với Nvidia.

Theo đó, nhà sáng lập kiêm CEO Jonathan Ross, Chủ tịch Sunny Madra cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Groq sẽ gia nhập Nvidia để phát triển và mở rộng công nghệ được cấp phép. Trong khi đó, Groq vẫn tiếp tục tồn tại như một công ty độc lập, do Giám đốc tài chính Simon Edwards đảm nhiệm vai trò CEO.

Giám đốc tài chính Nvidia Colette Kress từ chối bình luận về chi tiết thương vụ. Tuy nhiên, ông Alex Davis tiết lộ Nvidia sẽ sở hữu toàn bộ tài sản trí tuệ của Groq, ngoại trừ mảng điện toán đám mây mới thành lập. Groq khẳng định GroqCloud vẫn hoạt động bình thường, không bị gián đoạn.

Jensen Huang: Tăng tốc kiến trúc “nhà máy AI” của Nvidia

Trong email gửi nhân viên mà CNBC thu được, CEO Nvidia Jensen Huang nhấn mạnh thương vụ này sẽ mở rộng đáng kể năng lực công nghệ của tập đoàn.

“Chúng tôi dự định tích hợp bộ xử lý độ trễ thấp của Groq vào kiến trúc nhà máy AI của Nvidia, mở rộng nền tảng để phục vụ nhiều tác vụ suy luận AI và xử lý thời gian thực hơn nữa”, ông Huang viết.

Ông cũng làm rõ rằng Nvidia không mua Groq với tư cách một công ty, mà tập trung vào nhân sự tinh hoa và sở hữu trí tuệ chiến lược.

Thương vụ kỷ lục trong bối cảnh Nvidia ‘ngập tiền mặt’

Thương vụ Groq vượt xa kỷ lục cũ của Nvidia, được thiết lập năm 2019 khi hãng mua lại Mellanox (Israel) với giá gần 7 tỷ USD. Tính đến cuối tháng 10, Nvidia sở hữu 60,6 tỷ USD tiền mặt và đầu tư ngắn hạn, tăng mạnh so với mức 13,3 tỷ USD đầu năm 2023.

Trước đó, vào tháng 9, Nvidia cũng chi hơn 900 triệu USD để “thuê trọn gói” CEO Rochan Sankar cùng đội ngũ của Enfabrica, đồng thời cấp phép công nghệ phần cứng AI - một chiến lược ngày càng phổ biến trong cuộc đua AI toàn cầu.

Không chỉ Nvidia, các ông lớn công nghệ như Meta, Google và Microsoft cũng liên tục chi mạnh tay để tiếp cận nhân tài AI thông qua các thỏa thuận cấp phép, đầu tư chiến lược và “acqui-hire”.

Nvidia hiện đã rót vốn vào hàng loạt cái tên trong hệ sinh thái AI như Crusoe, Cohere và CoreWeave, trong bối cảnh nhà cung cấp hạ tầng AI này đang chuẩn bị IPO. Tháng 9, Nvidia còn công bố ý định đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI, cùng kế hoạch rót 5 tỷ USD vào Intel trong khuôn khổ hợp tác chiến lược.

Groq được thành lập năm 2016 bởi nhóm kỹ sư từng tham gia phát triển Tensor Processing Unit (TPU) của Google, trong đó có Jonathan Ross. Công ty đặt mục tiêu doanh thu 500 triệu USD trong năm nay, nhờ nhu cầu bùng nổ đối với chip tăng tốc suy luận cho các mô hình ngôn ngữ lớn.

Groq không phải là trường hợp duy nhất. Cerebras Systems, một đối thủ khác của Nvidia trong mảng chip AI, từng nộp hồ sơ IPO nhưng rút lui sau khi huy động hơn 1 tỷ USD. Dù vậy, Cerebras vẫn được kỳ vọng sẽ sớm trở lại thị trường đại chúng trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt với Nvidia.