Retro X3: Mẫu mini PC hiệu năng cao với thiết kế retro độc đáo

Sau khi ra mắt Retro X5 đầu tháng 1/2026 và mang loạt nguyên mẫu mini PC dùng chip AMD Gorgon Point, Intel Panther Lake tới CES 2026, Acemagic tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm bằng Retro X3.

Mini PC Retro X3 mang phong cách thiết kế hoài cổ

Khác với Retro X5 sử dụng Ryzen AI 9 HX 370 kiến trúc Zen 5, Retro X3 lựa chọn nền tảng Zen 4 nhằm tối ưu chi phí, qua đó tiếp cận phân khúc người dùng rộng hơn.

Về phần cứng, Retro X3 được trang bị bộ xử lý AMD Ryzen 7 H 255 với 8 nhân, 16 luồng, đi kèm GPU tích hợp Radeon 780M. Đây là con chip từng xuất hiện trên nhiều mẫu mini PC hiệu năng cao, đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng, giải trí đa phương tiện và đồ họa nhẹ.

Do không tích hợp NPU, Retro X3 không hướng tới các ứng dụng AI cục bộ như những nền tảng Ryzen AI mới, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều tới nhu cầu sử dụng phổ thông.

Khả năng nâng cấp là điểm đáng chú ý trên mẫu mini PC này. Máy hỗ trợ 2 khe RAM DDR5-5600 SODIMM và 2 khe SSD M.2 2280 PCIe 4.0, cho phép người dùng linh hoạt mở rộng dung lượng bộ nhớ và lưu trữ. Toàn bộ phần cứng được đặt trong khung vỏ kích thước 128 x 128 x 44 mm, tương đối gọn so với mặt bằng các mini PC sử dụng CPU hiệu năng cao hiện nay.

Về kết nối, Retro X3 được trang bị cổng mạng 2.5 Gigabit Ethernet, 1 cổng USB4 cùng 6 cổng USB Type-A, đáp ứng nhu cầu kết nối nhiều thiết bị ngoại vi cùng lúc. Cổng USB4 cho phép xuất hình độ phân giải cao và hỗ trợ các phụ kiện tốc độ cao, mang lại lợi thế nhất định so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Các cổng kết nối của Retro X3

Thiết kế của Retro X3 tiếp tục đi theo ngôn ngữ hoài cổ vốn là điểm nhận diện của dòng sản phẩm này. Kiểu dáng vuông vức, nhỏ gọn gợi nhớ tới các máy chơi game console thập niên 1990, phù hợp với những người dùng yêu thích phong cách “vintage” nhưng vẫn cần hiệu năng hiện đại cho công việc hàng ngày.

Về giá bán, Acemagic công bố Retro X3 có giá 1.899 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,1 triệu đồng, cho phiên bản barebone chưa bao gồm RAM và SSD. Đây được xem là mức giá cạnh tranh trong phân khúc mini PC dùng chip Ryzen 7.

Trên thị trường hiện nay, người dùng Việt Nam có thể tham khảo các lựa chọn khác như Minisforum UM880 Pro (Ryzen AI 8845HS) giá gần 11 triệu đồng, Beelink SER8 (Ryzen 7 8745HS) khoảng 10 triệu đồng hay Asus NUC 15 Pro (Intel Core Ultra 7 255H) giá trên 12 triệu đồng. Ở phân khúc thấp hơn, các mẫu mini PC cũ hoặc cấu hình nhẹ như HP G800 G3, HP EliteDesk 800 G3 hay Minisforum UM560 XT vẫn là lựa chọn cho người dùng phổ thông với ngân sách hạn chế.

Với cấu hình Ryzen 7 Zen 4, khả năng nâng cấp tốt, kết nối hiện đại và mức giá dễ tiếp cận, Acemagic Retro X3 được xem là phương án đáng cân nhắc cho người dùng cần một mini PC nhỏ gọn phục vụ làm việc, giải trí tại gia, đồng thời vẫn mang dấu ấn thiết kế khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.