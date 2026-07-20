Hải Phòng tiên phong: 100% học sinh được theo dõi sức khỏe định kỳ hằng năm

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 1/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2035. Chương trình được triển khai tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu của chương trình là nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh, học viên và sinh viên; xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, đồng thời hiện đại hóa công tác y tế trường học thông qua chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe. Chương trình được chia thành hai giai đoạn gồm 2026 đến 2030 và 2031 đến 2035.

Đến năm 2030, 100% học sinh được khám sức khỏe định kỳ

Theo kế hoạch, Hải Phòng phấn đấu duy trì đội ngũ nhân viên y tế trường học chuyên trách tại các cơ sở giáo dục công lập theo quy định, đồng thời nâng cao các chỉ tiêu theo Quyết định số 973/QĐ-TTg.

Thành phố đặt mục tiêu tất cả cơ sở giáo dục đều có phòng y tế riêng, được trang bị đầy đủ thuốc và thiết bị y tế thiết yếu. Những trường tổ chức bữa ăn cho học sinh phải bảo đảm các điều kiện về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, Hải Phòng đặt mục tiêu 100% trẻ em và học sinh được theo dõi tình trạng dinh dưỡng, khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc bệnh tật ít nhất một lần trong mỗi năm học. Toàn bộ thông tin sức khỏe sẽ được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng quản lý sức khỏe liên thông giữa nhà trường và ngành y tế.

Hải Phòng 100% học sinh được khám sức khỏe định kỳ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế trường học

Bên cạnh công tác khám sức khỏe, thành phố yêu cầu 100% cơ sở giáo dục bảo đảm nguồn nước sạch và công trình vệ sinh đạt chuẩn. Các trường học sẽ tăng cường truyền thông về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng học đường, sức khỏe tâm thần và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho người học.

Hải Phòng cũng đặt mục tiêu tỷ lệ trẻ em, học sinh và sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, thành phố sẽ triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó có việc hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các ngành; củng cố đội ngũ nhân viên y tế trường học; đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và phòng, chống bệnh học đường.

Ngoài ra, Hải Phòng sẽ tăng cường bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong trường học, đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe người học, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và huy động các nguồn lực xã hội để triển khai hiệu quả Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2035.