Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố: Hoàng Minh Cường, Trần Văn Quân và đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cùng các thành viên Ban Chỉ đạo của thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe các sở, ngành báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố; tình hình triển khai, vận hành Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hải Phòng (IOC) và ứng dụng Smart Hải Phòng.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung yêu cầu các sở, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu, chủ động tạo lập dữ liệu tại địa phương. Nguồn ảnh: Báo Hải Phòng

Theo đó, năm 2026, Ban Chỉ đạo của thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã ban hành kế hoạch hoạt động bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 11/2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện; hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và cập nhật dữ liệu trên Hệ thống theo dõi triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị theo quy định. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được theo dõi thường xuyên thông qua hệ thống giám sát trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và trách nhiệm thực thi của các cơ quan, đơn vị.

Công an thành phố đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ký Quyết định số 1780/2026 kiện toàn Ban Chỉ đạo của thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 theo đúng mô hình Ban Chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố, báo cáo UBND thành phố.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được nâng cao. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, bảo đảm an toàn thông tin mạng được triển khai kịp thời. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành từng bước được xây dựng, kết nối và chia sẻ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được quan tâm; hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước tiếp tục được mở rộng nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới và đổi mới sáng tạo.

Nhờ đó, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai đúng tiến độ, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và sản phẩm đầu ra; bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp. Nguồn ảnh: Báo Hải Phòng

Về triển khai Đề án 06, bên cạnh kết quả đạt được, đến nay một số đơn vị chưa có kết quả báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 thực hiện Đề án. Trong xây dựng dữ liệu chuyên ngành, các sở, ngành còn lúng túng trong việc xác định, phân chia các nhóm dữ liệu cần ưu tiên triển khai; còn bị động trong công tác xây dựng dữ liệu; chưa dự toán được kinh phí triển khai phục vụ việc số hóa, xây dựng dữ liệu. Một số cơ sở dữ liệu đã triển khai hoàn thành, tuy nhiên mới được làm sạch một phần như dữ liệu đất đai, dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. Các địa phương chưa thực sự quan tâm, chú trọng trong công tác rà soát và báo cáo số liệu về triển khai thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ...

Qua nghe các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung khẳng định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, yêu cầu cấp thiết đặt ra trong giai đoạn hiện nay nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới phương thức quản trị. Vì vậy, đồng chí nhấn mạnh, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của thành phố là bước quan trọng nhằm tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đạt hiệu quả.

Đối với các khó khăn, vướng mắc được nêu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo của thành phố, các sở, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu, chủ động tạo lập dữ liệu tại địa phương, lấy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm nền tảng để đối sánh, xác thực, làm sạch dữ liệu chuyên ngành. Thông qua các nền tảng do Trung ương triển khai, chủ động hơn nữa trong tạo lập, cập nhật, đồng bộ, chuẩn hóa và làm sạch các nhóm dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, chia sẻ dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu bảo đảm các yếu tố “đúng, đủ, sạch, sống”; phân định rõ dữ liệu gốc, dữ liệu chủ. Muốn vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành liên quan cần có đánh giá, phân tích các kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân, các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó quan tâm việc kết nối các cơ sở dữ liệu dùng chung.

Từ thực tiễn đặt ra, các sở, ngành, địa phương cần xem xét, đặt hàng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm đáp ứng yêu cầu, giảm thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp, trong đó ưu tiên các lĩnh vực liên quan tới y tế, giáo dục.

Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, cần xóa bỏ tình trạng cát cứ dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực; quá trình thực hiện cần bảo đảm an toàn dữ liệu… và một số nội dung quan trọng khác.