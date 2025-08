Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW theo tinh thần "đánh là thắng"

Chương trình gặp gỡ ICT 2025 Xuân Ất Tỵ do 20 tổ chức xã hội nghề nghiệp đồng tổ chức: Hội Tin học Việt Nam, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, Hội Thể thao và Giải trí điện tử Việt Nam, Hội Tin học Y Tế Việt Nam, Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, CLB Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam, CLB các Khoa - Viện - Trường CNTT-TT Việt Nam, CLB Xử lý ngôn ngữ và Tiếng nói tiếng Việt, CLB Olympic Tin học Việt Nam, Hội Tin học - Viễn thông Hà Nội, Hội Tin học TP HCM, Hội Tin học Đà Nẵng. Sự kiện ICT 2025 có chủ đề “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” gắn với Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; các Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định, Hoàng Minh; các Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long, Bùi Hoàng Phương; và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn.