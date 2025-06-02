Ứng dụng AI trong du lịch: Cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hành trình

Chatbot, trợ lý ảo "nở rộ" trong du lịch

Trong kỷ nguyên công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đang từng bước len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, ngành du lịch không nằm ngoài xu thế đó. Từ việc hỗ trợ đặt phòng, tư vấn hành trình cho đến phản hồi tức thì qua chatbot, trợ lý ảo giờ đây đã trở thành "người bạn đồng hành" không thể thiếu của cả du khách và doanh nghiệp du lịch. Sự bùng nổ của các ứng dụng AI đang góp phần làm thay đổi cách con người trải nghiệm, quản lý và phát triển dịch vụ du lịch trong thời đại số hóa.

Tại nhiều quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc..., các sân bay, khách sạn và điểm du lịch lớn đều tích hợp chatbot AI và trợ lý ảo đa ngôn ngữ để phục vụ du khách 24/7. Các công nghệ này không chỉ thay thế nhân viên tư vấn mà còn giúp khách dễ dàng tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ hay xử lý sự cố.

Ở Việt Nam, một số thành phố như Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng... đã triển khai ứng dụng du lịch thông minh tích hợp AI nhằm đề xuất lịch trình, nhà hàng, khách sạn dựa trên thói quen tìm kiếm của người dùng.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel cho biết, hiện nay, khách du lịch ngày càng ưa chuộng các hành trình cá nhân hóa thay vì tour trọn gói cố định. Họ muốn tập trung vào một điểm đến để khám phá sâu hơn văn hóa, lịch sử thay vì đi nhiều nơi trong thời gian ngắn.

Chatbot kiểm tra nhanh giá vé máy bay cho khách hàng. (Ảnh: XUÂN HIẾU)

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, BestPrice Travel đã giới thiệu giải pháp “AI Assistant for Tourism” (trợ lý ảo cho du lịch) giúp thiết kế lịch trình nhanh chóng, gợi ý điểm đến phù hợp và báo giá tự động. Trong đó, trợ lý AI có thể thay thế một phần công việc của đội ngũ tư vấn viên, phản hồi nhanh chóng chỉ với một câu lệnh, giúp tiết kiệm chi phí, giảm tải nhân lực và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

“Khách hàng có xu hướng đặt tour riêng và chỉ cần một câu hỏi, AI có thể đưa ra câu trả lời gần như ngay lập tức. Điều này giúp chúng tôi tiết kiệm đáng kể thời gian và nhân lực”, ông Bùi Thanh Tú chia sẻ.

Theo thống kê của đơn vị, việc ứng dụng AI giúp giảm đến 40% nhu cầu về nhân lực tư vấn. Điều đó cho thấy hiệu quả rõ rệt về mặt chi phí và năng suất vận hành.

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực du lịch, Flamingo Redtour đang tích cực hoàn thiện phần mềm thông minh, tập trung vào việc tăng cường tương tác với khách hàng. Phần mềm này cho phép du khách tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn và cá nhân hóa hành trình, mang lại cảm giác chủ động và hứng thú ngay từ khâu lập kế hoạch. Bên cạnh đó, các trợ lý ảo tích hợp AI sẽ thay thế phần lớn tương tác truyền thống, hỗ trợ khách hàng hiệu quả, linh hoạt và nhanh chóng.

Flamingo Redtour cũng đang xem xét khả năng kết nối với các ứng dụng AI hàng đầu từ các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, nhằm mang lại trải nghiệm tiên tiến ngay trong nền tảng riêng của công ty.

“Chúng tôi ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu lớn (big data) để đo lường và phân tích nhu cầu của khách hàng. Nhờ đó, các sản phẩm du lịch được xây dựng dựa trên những gì khách hàng thực sự mong muốn, đặc biệt là nhu cầu về sự khác biệt và trải nghiệm độc đáo”, Tổng Giám đốc Flamingo Redtour Nguyễn Công Hoan chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Công Hoan, điều khách hàng mong đợi ở các công ty du lịch hiện nay là khả năng tạo ra sự khác biệt. Đó là những giá trị mà các nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp chưa thể mang lại.

“Chúng tôi chú trọng vào việc xây dựng sản phẩm dựa trên từng phân khúc nhu cầu cụ thể. Ngay cả với phân khúc du lịch cao cấp của Flamingo Redtour, những khách hàng có khả năng chi trả cao như tầng lớp trung lưu và giới thương nhân thứ họ cần không chỉ là điểm đến, mà là sự phục vụ tận tâm và trải nghiệm khác biệt, đẳng cấp. Thực tế, thị trường đang có một lượng lớn khách hàng sẵn sàng chi trả để được phục vụ đúng với kỳ vọng cá nhân hóa và độc quyền”, ông Hoan bày tỏ.

Cần có chiến lược phát triển

Trong tương lai, trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều ngành nghề, từ sản xuất, giáo dục, y tế cho đến du lịch và dịch vụ. Đối với ngành du lịch, đây là cơ hội để tạo ra bước đột phá trong cả quản lý, tiếp thị lẫn phục vụ khách hàng.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc AZA Travel cho biết, hiện nay việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là trong khâu xây dựng sản phẩm. Nếu trước đây cần một nhân viên giàu kinh nghiệm và hiểu biết sâu về sản phẩm để xây dựng chương trình tour, thì hiện nay AI hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc đó.

Chỉ trong vài giây, AI có thể tạo ra một chương trình du lịch như city tour Hà Nội hay tour liên tuyến Đà Nẵng-Hội An-Huế với nội dung sát với yêu cầu đặt ra. Nhờ khả năng học hỏi và xử lý dữ liệu ngày càng tốt, AI dần tiệm cận trình độ của những nhân sự chuyên nghiệp trong mảng thiết kế sản phẩm du lịch.

AI cũng hỗ trợ hiệu quả trong công tác marketing, từ việc tạo nội dung văn bản, hình ảnh, đến sản xuất video quảng bá. Trong lĩnh vực truyền thông, AI góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá điểm đến và tương tác với khách hàng, kể cả ở các thị trường khó tính hoặc sử dụng ngôn ngữ không phổ biến.

Nhờ khả năng xử lý ngôn ngữ đa dạng, AI có thể thay thế phần nào vai trò của hướng dẫn viên tại các thị trường khan hiếm nguồn nhân lực bản địa, giúp truyền tải thông tin đến du khách một cách sinh động và chính xác.

Tuy nhiên, ông Đạt cũng nhấn mạnh: “AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho nguồn nhân lực ngành du lịch, chứ không thể thay thế hoàn toàn con người. AI thông minh đến đâu cũng phụ thuộc vào người sử dụng. Ai biết khai thác, hướng dẫn đúng thì sẽ nhận được kết quả tốt và chính xác. Ngược lại, nếu không hiểu cách sử dụng, thì cũng khó phát huy hiệu quả của công nghệ này”.

Mặc dù AI mang đến nhiều lợi ích, nhưng việc ứng dụng AI vào ngành du lịch cũng đối mặt với một số thách thức như thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao; chi phí đầu tư ban đầu lớn; vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân...

Theo các chuyên gia, để ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả và bền vững trong ngành du lịch, rất cần một chiến lược phát triển rõ ràng, bài bản và đồng bộ. AI không chỉ là xu hướng công nghệ, mà còn là công cụ quan trọng giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu vận hành và gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chiến lược này cần bắt đầu từ việc phát triển nguồn nhân lực số, đặc biệt là đội ngũ có khả năng phối hợp giữa công nghệ và chuyên môn du lịch. Đồng thời, cần tăng cường đầu tư hạ tầng dữ liệu, phần mềm, và các nền tảng dùng chung để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng tham gia.

Việc xây dựng một hệ sinh thái số kết nối giữa các công ty công nghệ và doanh nghiệp du lịch sẽ tạo ra các sản phẩm AI phù hợp thực tiễn, mang tính đổi mới cao. Bên cạnh đó, các vấn đề về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư cũng cần được chú trọng với khung pháp lý rõ ràng nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Sự hỗ trợ từ phía nhà nước về chính sách và tài chính cũng sẽ đóng vai trò then chốt giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và mở rộng ứng dụng AI trong toàn ngành.