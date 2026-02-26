Qualcomm và Samsung lại tái hợp trên dòng Galaxy S26 Series

Quan hệ đối tác chiến lược kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai thương hiệu đã tiếp tục được khẳng định khi dòng chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy được sử dụng cho điện thoại Galaxy S26 Series . Đây là nền tảng di động Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, hệ thống trên một vi mạch (system-on-a-chip - SoC) di động nhanh nhất thế giới, mang đến khả năng agentic AI (Trí tuệ nhân tạo tác nhân) trên thiết bị mạnh mẽ, tạo nên trải nghiệm Galaxy cá nhân hóa và trực quan hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý, nền tảng di động này sẽ được trang bị cho điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra trên phạm vi toàn cầu, cùng các phiên bản Samsung Galaxy S26+ và Samsung Galaxy S26 tại một số thị trường nhất định.

Sở hữu lõi CPU Qualcomm Oryon™ thế hệ thứ ba được tùy chỉnh, GPU Qualcomm® Adreno™ mang tính đột phá và NPU Qualcomm® Hexagon™ tiên tiến, nền tảng này mang đến loạt khả năng vượt trội dành cho người dùng Galaxy với quy trình xử lý nhanh hơn, nâng tầm chất lượng camera, bao gồm khả năng quay video chuyên nghiệp nâng cao (Advanced Professional Video – APV) và các trải nghiệm AI trên thiết bị cá nhân hóa hơn như tính năng “Now Nudge”.

Quan hệ hợp tác lần này là để tối ưu dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy nhằm mang lại các trải nghiệm Galaxy AI mới nhất cho người dùng Galaxy S26

Quan hệ hợp tác lần này giữa Qualcomm Technologies và Samsung là để tối ưu dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy nhằm mang lại các trải nghiệm Galaxy AI mới nhất. Từ việc đưa ra các gợi ý kịp thời và phù hợp, đến thực hiện tác vụ ngầm thay cho người dùng, tất cả đều được thiết kế để vận hành mượt mà và hiệu quả trên nền tảng Snapdragon.

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Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy cũng tích hợp công nghệ Qualcomm® Smart Transmit™, giúp tối ưu hiệu suất truyền dữ liệu lên trên 5G, Wi-Fi, Bluetooth và kết nối vệ tinh. Nhờ đó, người dùng có thể tải lên dữ liệu nhanh hơn, mở rộng vùng phủ sóng và duy trì hiệu suất liền mạch mà vẫn đảm bảo an toàn và hiệu năng. Bên cạnh đó, được trang bị hệ thống kết nối di động Qualcomm® FastConnect™ 7900, Galaxy S26 Ultra và S26+ còn nâng tầm trải nghiệm với Ultra Wideband (UWB) tích hợp, giúp người dùng thao tác và phản hồi nhanh hơn trong các tác vụ hằng ngày.

“Trong hơn hai thập kỷ qua, mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và Samsung đã góp phần định hình xu hướng công nghệ di động. Giờ đây, với dòng Galaxy S26 được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, chúng tôi đang thực hiện bước nhảy vọt mạnh mẽ hướng đến tương lai của những trải nghiệm di động thông minh và hiệu năng cao. Nền tảng này được tùy chỉnh riêng cho dòng Galaxy S26, mang lại hiệu suất và hiệu quả hàng đầu, tái định nghĩa cách người dùng tương tác với thiết bị di động của mình – từ sáng tạo nội dung đến xử lý công việc – với tốc độ, độ chính xác và mức độ cá nhân hóa vượt trội.” Ông Chris Patrick, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc mảng Điện thoại di động của Qualcomm Technologies, Inc., cho biết.

Ông O.H. Kwon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Chủ tịch khu vực APAC của Qualcomm, QUALCOMM CDMA Technologies (Korea), chia sẻ: “Chúng tôi tự hào tiếp tục mở rộng hợp tác với Samsung khi dòng Galaxy S26 đánh dấu bước tiến mới của trí tuệ di động, được củng cố bởi Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Cột mốc này khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, đồng thời thể hiện cam kết chung trong việc mang đến hiệu năng được tăng tốc bởi AI và trải nghiệm người dùng liền mạch trên các thiết bị flagship của Samsung.”

Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Trưởng nhóm Chiến lược Công nghệ, Khối Mobile eXperience, Samsung Electronics, ông Inkang Song, cho biết: “Với Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy cùng khả năng củng cố sức mạnh cho dòng S26 Ultra trên toàn cầu, chúng tôi đang mang đến trải nghiệm Galaxy mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Qualcomm Technologies giúp chúng tôi đưa năng lực hàng đầu của mình đến với hàng triệu người dùng Galaxy. Từ đó giúp người dùng có những trải nghiệm mạnh mẽ hơn, phản hồi nhanh hơn và cá nhân hóa hơn trong mọi tác vụ hằng ngày.”