Qualcomm bắt tay cùng Samsung mở ra kỷ nguyên di động mới

Là quan hệ đối tác, cả Qualcomm Technologies và Samsung đã và đang tiếp tục bứt phá khỏi các giới hạn sáng tạo và kiến tạo những trải nghiệm mới cho thế hệ tiếp theo của các thiết bị di động hàng đầu. Trong đó, Snapdragon hỗ trợ tăng tốc các trải nghiệm Gemini, từ ứng dụng Gemini đến Gemini Live, sẽ giúp nâng cao trải nghiệm di động thông minh và trực quan hơn.

Nền tảng di động Snapdragon® 8 Elite for Galaxy, được tùy chỉnh đặc biệt dựa trên hợp tác với Samsung để trang bị cho các dòng Galaxy S25, S25 Plus và S25 Ultra trên toàn cầu. Snapdragon 8 Elite for Galaxy tích hợp CPU Qualcomm Oryon™ thế hệ thứ hai được tùy chỉnh có tốc độ mạnh và nhanh nhất, GPU Qualcomm® Adreno™đột phá và NPU Qualcomm® Hexagon™ vượt trội, mang đến hiệu suất lẫn hiệu năng cao cấp, và nâng cấp đáng kể trải nghiệm tương tác của người dùng với thiết bị Galaxy AI của họ.

Qualcomm chung tay cùng Samsung mở ra kỷ nguyên di động mới với Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Snapdragon 8 Elite for Galaxy còn là nền tảng mạnh mẽ, cung cấp các tính năng AI tiên tiến nhất trên thiết bị cho toàn bộ dòng Galaxy S25, cùng với các tính năng 5G và Wi-Fi vượt trội nhờ hệ thống Snapdragon® X80 5G Modem-RF và hệ thống kết nối di động Qualcomm® FastConnect™ 7800, mang lại tốc độ kết nối di động và Wi-Fi 7 cực nhanh. Thêm vào đó, dòng Galaxy S25 là những thiết bị thương mại đầu tiên tích hợp Snapdragon® Satellite, cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn qua kết nối vệ tinh (băng thông hẹp mạng truy nhập vô tuyến phi mặt đất) được hỗ trợ sẵn trên hệ điều hành Android.

Sự hợp tác giữa Qualcomm Technologies và Samsung trong vài năm gần đây không ngoài mục tiêu tùy chỉnh Snapdragon 8 Elite for Galaxy nhằm mang lại chất lượng hình ảnh cao cấp và mức độ tiêu thụ năng lượng tối ưu trên màn hình smartphone Galaxy. Với thiết kế mang chuẩn mực tiên phong, mô-đun máy ảnh Qualcomm Spectra™ ISP của dòng này được Samsung và Qualcomm Technologies tích hợp tính năng hỗ trợ công nghệ Spatio-Temporal Filter (STF), mang đến khả năng quay video trong điều kiện ánh sáng yếu sắc nét hơn bao giờ hết, ngay cả ở độ phân giải 8K 30fps, đồng thời duy trì hiệu quả tiêu thụ điện năng hàng đầu thế giới.

Chưa kể, Qualcomm Technologies và Samsung cũng đã hợp tác để tối ưu Snapdragon 8 Elite for Galaxy cho các trải nghiệm Gemini tân tiến nhất. Dù là quản lý đa nhiệm, phát livestream trực tiếp qua ứng dụng Gemini, hay sử dụng Gemini làm trợ lý viết lách, các trải nghiệm này đều hoạt động mượt mà và hiệu quả trên Snapdragon.

Ông Chris Patrick, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc mảng thiết bị di động của Qualcomm Technologies, Inc., chia sẻ:“Chúng tôi rất vui mừng khi ra mắt Snapdragon 8 Elite for Galaxy, đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ di động, mang đến những trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa vượt trội – từ trợ lý AI đến tạo ảnh với Aii

“Hợp tác giữa Qualcomm Technologies và Samsung luôn bứt phá các giới hạn để̀ kiến tạo nên những điều phi thường. Với Snapdragon 8 Elite for Galaxy, chúng tôi không chỉ nâng cao hiệu suất mà còn tái định nghĩa tiêu chuẩn trải nghiệm cho người dùng bằng cách tích hợp các tính năng AI và kết nối tiên tiến, qua đó định hình tương lai của công nghệ di động.” Ông O.H. Kwon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Chủ tịch khu vực APAC của Qualcomm, phát biểu.

“Snapdragon 8 Elite for Galaxy được tùy chỉnh đặc biệt để đáp ứng những nhu cầu cao nhất của dòng Galaxy S, mang lại khả năng vượt trội cho Galaxy AI, chơi game di động, camera, kết nối và nhiều hơn thế nữa. Với nền tảng mới này, dòng Samsung Galaxy S25 sẽ cung cấp trải nghiệm cao cấp,thực sự khác biệt so với các trải nghiệm AI trên điện thoại khác, thay đổi cách người dùng tương tác với thiết bị và thế giới xung quanh.” Ông Inkang Song, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng nhóm Chiến lược Công nghệ của Samsung Mobile, chia sẻ.

Thông tin về nền tảng di động Snapdragon, xem tại www.snapdragon.com