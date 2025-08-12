Lãnh đạo Hà Nội Metro lên tiếng về thông tin cấm xe điện và xe có pin lên tàu

Trao đổi với Báo chí cùng ngày, đại diện lãnh đạo Hà Nội Metro xác nhận đã có tình huống nhân viên tại các ga và trên tàu yêu cầu hành khách không mang xe điện, xe có chứa pin lên metro. Nguyên nhân xuất phát từ việc kiểm tra thực tế cho thấy nhiều hành khách mang các loại xe này lên tàu, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Theo vị này, qua kiểm tra thực tế tại các tuyến metro có tình trạng người dân mang xe điện lên tàu, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, nên việc cấm là cần thiết. Tuy nhiên để thực hiện cấm các dòng xe trên phải có quy định rõ ràng từ cơ quan có thẩm quyền.

"Chúng tôi đang làm văn bản để báo cáo với Sở Xây dựng, Sở Công Thương và Công an TP, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc có thể sẽ cấm những loại hình xe này.

Tuy nhiên hiện nay chưa có quy định để cấm các loại xe điện, xe có gắn pin tại Hà Nội. Lúc đi kiểm tra chúng tôi có nói về việc có thể sẽ cấm, nên anh em nhiệt tình sáng nay thực hiện luôn, công ty sẽ quán triệt lại.

Để cấm thì phải có quy định và ít nhất là công ty phải có văn bản, giờ chưa có quy định nào" - vị lãnh đạo Hà Nội Metro nói.

Hiện Hà Nội có hai tuyến metro đang khai thác thương mại: tuyến Nhổn – ga Hà Nội (đoạn trên cao) và tuyến Cát Linh – Hà Đông.