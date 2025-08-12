Lãnh đạo Hà Nội Metro lên tiếng về thông tin cấm xe điện và xe có pin lên tàu

Lãnh đạo Hà Nội Metro lên tiếng về thông tin cấm xe điện và xe có pin lên tàuXe 365
Trao đổi với Báo chí cùng ngày, đại diện lãnh đạo Hà Nội Metro xác nhận đã có tình huống nhân viên tại các ga và trên tàu yêu cầu hành khách không mang xe điện, xe có chứa pin lên metro. Nguyên nhân xuất phát từ việc kiểm tra thực tế cho thấy nhiều hành khách mang các loại xe này lên tàu, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Theo vị này, qua kiểm tra thực tế tại các tuyến metro có tình trạng người dân mang xe điện lên tàu, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, nên việc cấm là cần thiết. Tuy nhiên để thực hiện cấm các dòng xe trên phải có quy định rõ ràng từ cơ quan có thẩm quyền.
"Chúng tôi đang làm văn bản để báo cáo với Sở Xây dựng, Sở Công Thương và Công an TP, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc có thể sẽ cấm những loại hình xe này.
Tuy nhiên hiện nay chưa có quy định để cấm các loại xe điện, xe có gắn pin tại Hà Nội. Lúc đi kiểm tra chúng tôi có nói về việc có thể sẽ cấm, nên anh em nhiệt tình sáng nay thực hiện luôn, công ty sẽ quán triệt lại.
Để cấm thì phải có quy định và ít nhất là công ty phải có văn bản, giờ chưa có quy định nào" - vị lãnh đạo Hà Nội Metro nói.
Hiện Hà Nội có hai tuyến metro đang khai thác thương mại: tuyến Nhổn – ga Hà Nội (đoạn trên cao) và tuyến Cát Linh – Hà Đông.
|Ở nhiều nước trên thế giới, việc cấm hoặc hạn chế mang xe điện (e-scooter) cùng các phương tiện dùng pin lên hệ thống giao thông công cộng như tàu điện ngầm hay tàu trên cao đã được thực hiện vì lý do an toàn, đặc biệt là rủi ro cháy do pin lithium-ion. Dưới đây là một số ví dụ tiêu biểu:
1. Dubai (UAE)
Từ 1 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Giao thông và Đường bộ Dubai (RTA) cấm hoàn toàn xe điện vào các ga và khoang tàu metro và tram, để đảm bảo an toàn cho hành khách
Xe gấp hoặc xe đạp gập được phép kéo qua cầu đi bộ, nhưng không được mang vào khoang tàu
2. Đức (Berlin, Munich, Bavaria...)
Từ tháng 5/2024, BVG Berlin áp dụng lệnh cấm xe điện trên xe công cộng và trong nhà ga, theo khuyến nghị của Hiệp hội Vận tải Đức (VDV), do lo ngại về an toàn pin
Trước đó, Bavaria (Munich, Augsburg...) cũng đã cấm xe điện từ tháng 4/2024 vì lý do tương tự
3. Anh Quốc & Bắc Ireland
Nhiều công ty đường sắt ở Anh đã cấm xe điện trên tàu và cả sân ga từ tháng 6/2023, xuất phát từ mối lo về an toàn cháy nổ
4. Ireland
Từ mùa thu 2024, chính quyền đã quyết định cấm xe điện (gập hoặc cầm tay) trên xe buýt, tàu và tram, vì nguy cơ pin lithium-ion gây cháy nổ. Xe đạp điện và xe điện hỗ trợ người khuyết tật được miễn trừ
Dubai Cấm xe điện lên tàu và tram từ 2024
Đức (Berlin, Bavaria) Cấm mang xe điện lên hệ thống giao thông công cộng
Anh & Bắc Ireland Cấm xe điện trên tàu và sân ga
Ireland Cấm xe điện trên phương tiện công cộng
Như vậy, tại một số quốc gia như Dubai, Đức, Anh, và Ireland, việc cấm xe điện/mang xe điện lên các hệ thống giao thông đã được áp dụng rộng rãi nhằm giảm rủi ro cháy nổ và đảm bảo an toàn chung.