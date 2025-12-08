Hà Nội tổ chức Liên hoan Ẩm thực - Du lịch làng nghề, phố nghề 2025 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Sự kiện do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Du lịch chủ trì, nhằm tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống, quảng bá ẩm thực đặc sắc Thủ đô và kết nối phát triển sản phẩm du lịch.

Với chủ đề “Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa," liên hoan được thiết kế với không gian trưng bày khoảng 5.000 m² , gồm 80-100 gian hàng mang hình ảnh phố xưa - nhà cổ Hà Nội, chia thành 3 khu vực chính: Không gian du lịch làng nghề, phố nghề - “Làng nghề kể chuyện Xưa & Nay” : Trưng bày sản phẩm và trình diễn nghề truyền thống của các làng nghề tiêu biểu như Gốm Bát Tràng, Lụa Vạn Phúc, Mây tre đan Phú Vinh, Nón Làng Chuông… Khu vực phố nghề tái hiện câu chuyện phố Hàng Mã cùng những sản phẩm gắn liền với ký ức Hà Nội.

Không gian tinh hoa ẩm thực Hà Nội - “Hương xưa còn mãi” : Giới thiệu mâm cỗ truyền thống, trà sen Tây Hồ, đặc sản làng nghề như cốm Làng Vòng, xôi Phú Thượng, bánh cuốn Thanh Trì, giò Ước Lễ… cùng các món ăn đặc trưng của Thủ đô như phở, bún chả, cà phê trứng. Đặc biệt có hoạt động trình diễn của các nghệ nhân và đầu bếp nổi tiếng.

Không gian quảng bá điểm đến - “Dạo bước Hà Thành”: Trưng bày mô hình thu nhỏ các biểu tượng du lịch như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, Cầu Long Biên… kết hợp giới thiệu tour, tuyến và chương trình kích cầu của các đơn vị lữ hành.

Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội còn có nhiều hoạt động bên lề như :Trải nghiệm thao tác nghề như nặn gốm, quay tơ, dệt lụa, làm nón, đan mây; Trình diễn ẩm thực, giao lưu với nghệ nhân và đầu bếp... Liên hoan dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú.

Khách tham dự có thể thử thao tác nghề, thưởng thức ẩm thực do chính nghệ nhân trình diễn, giao lưu với đầu bếp nổi tiếng, tham quan các không gian tái hiện Hà Nội xưa.