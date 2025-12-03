ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Màn hình XG2730D-4K

Màn hình XG2730D-4K sử dụng tấm nền 27 inch với khả năng chuyển đổi hai chế độ hiển thị trên cùng một thiết bị.

Ở chế độ 4K UHD, màn hình đạt tần số quét 144 Hz, phù hợp với các tựa game cần độ chi tiết cao. Khi chuyển sang chế độ Full HD, tần số quét được nâng lên 288 Hz, hỗ trợ tốt cho các trò chơi đòi hỏi phản hồi nhanh. Việc thay đổi diễn ra tức thì, cho phép game thủ linh hoạt trong từng bối cảnh sử dụng.

Sản phẩm được trang bị tấm nền Fast IPS, độ phủ màu 95% DCI-P3 và 99% sRGB. Tốc độ phản hồi của màn hình đạt mức 0,5 ms (MPRT). XG2730D-4K tương thích AMD FreeSync Premium và đạt chứng nhận NVIDIA G-SYNC Compatible, hỗ trợ giảm hiện tượng xé hình.

ViewSonic cho biết mẫu màn hình này được tối ưu tương phản tĩnh ở mức 1500:1, cao hơn mặt bằng phổ biến của các tấm nền IPS cùng phân khúc, từ đó tăng khả năng hiển thị vùng tối trong nhiều tựa game.

Chế độ Esports là một trong những điểm nổi bật của XG2730D-4K

Một điểm đáng chú ý khác là chế độ Esports, cho phép thu nhỏ vùng hiển thị từ 27 inch xuống 24,5 inch, kích thước được nhiều giải đấu quốc tế sử dụng. Khi kích hoạt, game thủ có thể tập trung góc nhìn vào trung tâm, hạn chế phải di chuyển mắt liên tục để quan sát các khu vực ngoài rìa màn hình. Đây là tính năng mang tính phần cứng, hỗ trợ người chơi trong các tình huống cần xử lý nhanh và chính xác.

Về kết nối, XG2730D-4K được trang bị HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 và USB-C hỗ trợ sạc 65W. Hệ thống cổng kết nối này đáp ứng các nhu cầu từ PC đến console, trong đó HDMI 2.1 cho phép vận hành 4K 120 Hz trên PlayStation 5 hoặc Xbox Series X.

Thiết kế của màn hình hướng đến tính công thái học với chân đế cho phép điều chỉnh độ cao, độ nghiêng. Sản phẩm cũng tích hợp công nghệ Eye ProTech nhằm hạn chế ánh sáng xanh và nhấp nháy.

Với hai chế độ hiển thị cùng tốc độ phản hồi cao, ViewSonic kỳ vọng XG2730D-4K sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của game thủ, từ giải trí đến thi đấu. Sản phẩm hiện đã có mặt tại các kênh phân phối ở châu Á.