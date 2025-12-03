Gaming
Thiết bị chơi Game

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Thành Biên

Thành Biên

16:09 | 03/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
ViewSonic ra mắt màn hình XG2730D-4K, sản phẩm mới thuộc dòng Dual Mode. Màn hình này được thiết kế hướng đến đối tượng khác hàng đang tìm kiếm trải nghiệm đồ họa sống động cùng hiệu năng chuẩn Esports.
Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports
Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình
AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt
Màn hình XG2730D-4K
Màn hình XG2730D-4K

Màn hình XG2730D-4K sử dụng tấm nền 27 inch với khả năng chuyển đổi hai chế độ hiển thị trên cùng một thiết bị.

Ở chế độ 4K UHD, màn hình đạt tần số quét 144 Hz, phù hợp với các tựa game cần độ chi tiết cao. Khi chuyển sang chế độ Full HD, tần số quét được nâng lên 288 Hz, hỗ trợ tốt cho các trò chơi đòi hỏi phản hồi nhanh. Việc thay đổi diễn ra tức thì, cho phép game thủ linh hoạt trong từng bối cảnh sử dụng.

Sản phẩm được trang bị tấm nền Fast IPS, độ phủ màu 95% DCI-P3 và 99% sRGB. Tốc độ phản hồi của màn hình đạt mức 0,5 ms (MPRT). XG2730D-4K tương thích AMD FreeSync Premium và đạt chứng nhận NVIDIA G-SYNC Compatible, hỗ trợ giảm hiện tượng xé hình.

ViewSonic cho biết mẫu màn hình này được tối ưu tương phản tĩnh ở mức 1500:1, cao hơn mặt bằng phổ biến của các tấm nền IPS cùng phân khúc, từ đó tăng khả năng hiển thị vùng tối trong nhiều tựa game.

Chế độ Esports là một trong những điểm nổi bật của XG2730D-4K
Chế độ Esports là một trong những điểm nổi bật của XG2730D-4K

Một điểm đáng chú ý khác là chế độ Esports, cho phép thu nhỏ vùng hiển thị từ 27 inch xuống 24,5 inch, kích thước được nhiều giải đấu quốc tế sử dụng. Khi kích hoạt, game thủ có thể tập trung góc nhìn vào trung tâm, hạn chế phải di chuyển mắt liên tục để quan sát các khu vực ngoài rìa màn hình. Đây là tính năng mang tính phần cứng, hỗ trợ người chơi trong các tình huống cần xử lý nhanh và chính xác.

Về kết nối, XG2730D-4K được trang bị HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 và USB-C hỗ trợ sạc 65W. Hệ thống cổng kết nối này đáp ứng các nhu cầu từ PC đến console, trong đó HDMI 2.1 cho phép vận hành 4K 120 Hz trên PlayStation 5 hoặc Xbox Series X.

Thiết kế của màn hình hướng đến tính công thái học với chân đế cho phép điều chỉnh độ cao, độ nghiêng. Sản phẩm cũng tích hợp công nghệ Eye ProTech nhằm hạn chế ánh sáng xanh và nhấp nháy.

Với hai chế độ hiển thị cùng tốc độ phản hồi cao, ViewSonic kỳ vọng XG2730D-4K sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của game thủ, từ giải trí đến thi đấu. Sản phẩm hiện đã có mặt tại các kênh phân phối ở châu Á.

ViewSonic Dual Mode XG2730D-4K Esports game thủ Full HD Đồ họa

Bài liên quan

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

Có thể bạn quan tâm

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

Thiết bị chơi Game
Để kỷ niệm 35 năm ra mắt hệ máy Super Nintendo (SNES), nhà thiết kế Gustavo Bonzanini đã ra mắt dự án AIR SNES - giày thể thao Nike tích hợp máy chơi game, người dùng có thể cắm điện chơi game hoặc đi trên chân như giày thường.
AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

Gaming
Ngày 29/11/2025, AYANEO chính thức công bố mẫu flagship thiết bị chơi game cầm tay chạy Windows thế hệ tiếp theo: AYANEO NEXT II.
Valve trình làng bộ ba thiết bị phần cứng thế hệ mới

Valve trình làng bộ ba thiết bị phần cứng thế hệ mới

Thiết bị chơi Game
Tiếp nối thành công vang dội của Steam Deck, Valve dường như đang quyết tâm mở rộng thị phần phần cứng. Gã khổng lồ ngành game vừa bất ngờ công bố bộ ba thiết bị phần cứng mới, khiến cả giới game thủ lẫn ngành công nghiệp đều bất ngờ.
Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Gaming
Trong một cuộc phỏng vấn đây, Giám đốc Tài chính của Sony, bà Lin Tao đã xác nhận rằng PlayStation 5 vẫn đang ở giữa vòng đời của mình và hãng sẽ tiếp tục kéo dài tuổi thọ của hệ máy này trong nhiều năm tới.
Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports

Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports

Thiết bị chơi Game
Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz và Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz được thiết kế dành riêng cho các tuyển thủ esports với hiệu năng vượt trội, độ phản hồi cực nhanh và cảm giác gõ chính xác đến từng milimet.
Xem thêm

Đọc nhiều

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Schaeffler được vinh danh là

Schaeffler được vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam'

'Gặp mặt Mùa thu Hà Nội' - Nét đẹp của cộng đồng audiophile

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
mây cụm
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
21°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
22°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
22°C
Thừa Thiên Huế

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
17°C
Hà Giang

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
15°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
16°C
Hải Phòng

19°C

Cảm giác: 19°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
21°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
19°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
21°C
Nghệ An

17°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
19°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
16°C
Phan Thiết

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa cường độ nặng
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
22°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
19°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
15°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
14°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16829 17098 17672
CAD 18368 18644 19258
CHF 32239 32622 33267
CNY 0 3470 3830
EUR 30081 30355 31378
GBP 34210 34600 35532
HKD 0 3257 3458
JPY 162 166 173
KRW 0 16 18
NZD 0 14833 15417
SGD 19817 20098 20622
THB 741 804 858
USD (1,2) 26105 0 0
USD (5,10,20) 26147 0 0
USD (50,100) 26175 26195 26410
Cập nhật: 04/12/2025 01:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,180 26,180 26,410
USD(1-2-5) 25,133 - -
USD(10-20) 25,133 - -
EUR 30,303 30,327 31,490
JPY 166.46 166.76 173.78
GBP 34,531 34,624 35,450
AUD 17,114 17,176 17,628
CAD 18,581 18,641 19,179
CHF 32,596 32,697 33,394
SGD 19,986 20,048 20,678
CNY - 3,686 3,786
HKD 3,338 3,348 3,431
KRW 16.64 17.35 18.63
THB 791 800.77 852.4
NZD 14,879 15,017 15,374
SEK - 2,764 2,845
DKK - 4,053 4,172
NOK - 2,573 2,649
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,993.77 - 6,727.06
TWD 763.31 - 918.77
SAR - 6,927.82 7,254.62
KWD - 83,876 88,727
Cập nhật: 04/12/2025 01:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,165 26,170 26,410
EUR 30,087 30,208 31,362
GBP 34,240 34,378 35,366
HKD 3,318 3,331 3,444
CHF 32,283 32,413 33,338
JPY 165.26 165.92 173.22
AUD 16,974 17,042 17,609
SGD 19,993 20,073 20,646
THB 801 804 842
CAD 18,531 18,605 19,180
NZD 14,885 15,410
KRW 17.24 18.86
Cập nhật: 04/12/2025 01:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25916 25916 26401
AUD 17009 17109 18031
CAD 18547 18647 19659
CHF 32492 32522 34105
CNY 0 3698.2 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30261 30291 32014
GBP 34523 34573 36326
HKD 0 3390 0
JPY 166 166.5 177.01
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6570 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14941 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19981 20111 20838
THB 0 770.7 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15250000 15250000 15450000
SBJ 13000000 13000000 15450000
Cập nhật: 04/12/2025 01:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,201 26,251 26,410
USD20 26,201 26,251 26,410
USD1 26,201 26,251 26,410
AUD 17,042 17,142 18,253
EUR 30,393 30,393 31,515
CAD 18,473 18,573 19,884
SGD 20,045 20,195 20,765
JPY 166.38 167.88 172.49
GBP 34,513 34,663 35,686
XAU 15,248,000 0 15,452,000
CNY 0 3,583 0
THB 0 806 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/12/2025 01:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 150,600 153,600
Hà Nội - PNJ 150,600 153,600
Đà Nẵng - PNJ 150,600 153,600
Miền Tây - PNJ 150,600 153,600
Tây Nguyên - PNJ 150,600 153,600
Đông Nam Bộ - PNJ 150,600 153,600
Cập nhật: 04/12/2025 01:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,250 15,450
Miếng SJC Nghệ An 15,250 15,450
Miếng SJC Thái Bình 15,250 15,450
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,080 15,380
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,080 15,380
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,080 15,380
NL 99.99 14,200
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,200
Trang sức 99.9 14,670 15,270
Trang sức 99.99 14,680 15,280
Cập nhật: 04/12/2025 01:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,525 15,452
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,525 15,453
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 150 1,525
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 150 1,526
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,485 1,515
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 1,455 150
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,286 113,786
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,568 10,318
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,074 92,574
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,983 88,483
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,832 63,332
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Cập nhật: 04/12/2025 01:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Tổng hợp lệnh PowerShell thiết yếu cho quản trị hệ thống Windows

Tổng hợp lệnh PowerShell thiết yếu cho quản trị hệ thống Windows

Elon Musk bảo vệ thị thực H-1B, chỉ trích thuế quan của Mỹ làm méo mó thị trường

Elon Musk bảo vệ thị thực H-1B, chỉ trích thuế quan của Mỹ làm méo mó thị trường

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Chuyên gia RMIT cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý từ nội dung thiếu kiểm chứng trên mạng

Chuyên gia RMIT cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý từ nội dung thiếu kiểm chứng trên mạng

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
AMD giới thiệu Radeon Pro W7900D, hé lộ bộ đôi GPU AI mới chưa từng được công bố

AMD giới thiệu Radeon Pro W7900D, hé lộ bộ đôi GPU AI mới chưa từng được công bố

COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 thế hệ mới

COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 thế hệ mới

Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng & Quà tặng Việt Nam 2025

Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng & Quà tặng Việt Nam 2025

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Zalo AI Summit 2025 chính thức trở lại

Zalo AI Summit 2025 chính thức trở lại

Zalo lọt top những nền tảng tin nhắn doanh nghiệp nổi bật

Zalo lọt top những nền tảng tin nhắn doanh nghiệp nổi bật

Đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm Quán Meta AI - Nơi món ăn AI bước ra đời thực

Đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm Quán Meta AI - Nơi món ăn AI bước ra đời thực

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Ngành Công Thương vạch lộ trình chuyển đổi số và xanh đến 2030

Ngành Công Thương vạch lộ trình chuyển đổi số và xanh đến 2030

Ngành Thuế rà soát tiến độ thực hiện hai nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia

Ngành Thuế rà soát tiến độ thực hiện hai nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia

Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ công nghệ lõi về pin lưu trữ năng lượng

Doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ công nghệ lõi về pin lưu trữ năng lượng

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Masayoshi Son đã khóc khi bán toàn bộ cổ phần Nvidia để nuôi tham vọng AI của SoftBank

Masayoshi Son đã khóc khi bán toàn bộ cổ phần Nvidia để nuôi tham vọng AI của SoftBank

Anthropic chuẩn bị IPO với định giá 300 tỷ USD, chạy đua với OpenAI lên sàn

Anthropic chuẩn bị IPO với định giá 300 tỷ USD, chạy đua với OpenAI lên sàn

Tri ân khách hàng Việt, Sandisk ra mắt BST Snoopy Limited Edition

Tri ân khách hàng Việt, Sandisk ra mắt BST Snoopy Limited Edition

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhờ lực đẩy công nghệ từ Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhờ lực đẩy công nghệ từ Phố Wall

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
H&M hợp tác cùng Stella McCartney ra mắt bộ sưu tập mới

H&M hợp tác cùng Stella McCartney ra mắt bộ sưu tập mới

Lộ diện TOP 5

Lộ diện TOP 5 'Đại sứ Gen G 2025'

Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

'Để thấy, để thêm yêu'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12:

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: 'Rinh xe xịn - Đón Noel'

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt