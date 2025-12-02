Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Hồng Nhung

Hồng Nhung

19:31 | 02/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sự kiện diễn ra trong 2 ngày, ngày 2 và ngày 3/12/2025 tại Capella ParkView (Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM). Tại đây, Panasonic đã mang đến rất nhiều sản phẩm, với nhiều phân khúc khác nhau, trải dài từ tầm trung cho đến cận cao cấp và cao cấp.
Ba ưu điểm vượt trội của dòng tủ lạnh Panasonic NR-BV281BVKV mà có thể bạn chưa biết Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh HARMONY+ Edition, giúp kiến tạo nên không gian bếp mới vừa vặn và hài hòa hơn
Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh
Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Cùng với đó là những thiết kế và công nghệ mới, giúp định hình tiêu chuẩn mới cho dòng tủ lạnh cao cấp, chuẩn Nhật, nhưng vẫn rất phù hợp với các gia đình Việt. Tất cả được thiết kế trong nhiều không gian khác nhau, nhằm tái hiện chuẩn sống mới của gia đình hiện đại, nơi người dùng có thể trực tiếp “chạm” vào công nghệ Nhật tinh xảo, cảm nhận một thế giới đa tiện nghi được kiến tạo từ những thiết bị gia dụng mang dấu ấn đổi mới của Panasonic.

Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh
Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh
Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Tại đây, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập tủ lạnh nhiều cánh

Tại đây, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập tủ lạnh nhiều cánh và máy giặt cao cấp được đặt trong các không gian khác nhau, không chỉ thể hiện những bước tiến vượt bậc về công nghệ hàng đầu của Panasonic mà còn đề cao công năng và thẩm mỹ, truyền cảm hứng về một cuộc sống tiện nghi hơn.

Cụ thể, trong BST tủ lạnh nhiều cánh mới lần này, Panasonic mang đến 25 mẫu tủ lạnh mới với các thiết kế từ tủ lạnh 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh và 6 cánh. Trong đó, điểm nhấn của sự kiện chính là tinh thần Nhật Bản, chất lượng Nhật Bản được thể hiện rất rõ trên tất cả các dòng sản phẩm. Được kế thừa những tính năng ưu việt từ dòng tủ lạnh hai cánh, Panasonic đã tái khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, tạo nên dải sản phẩm đa dạng, với sự hoàn thiện về thiết kế và dung tích, cùng nhiều mức giá để người dùng có thể lựa chọn.

Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh
Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh
Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Bên cạnh tinh thần Nhật Bản, chất lượng chuẩn Nhật Bản thì ngôn ngữ thiết kế của dòng tủ lạnh nhiều cánh mới của Panasonic cũng đón đầu xu hướng

Bên cạnh tinh thần Nhật Bản, chất lượng chuẩn Nhật Bản thì ngôn ngữ thiết kế của dòng tủ lạnh nhiều cánh mới của Panasonic cũng đón đầu xu hướng. Trong đó, các phong cách từ tối giản chuẩn Nhật, thiết kế Harmony+ âm tường phù hợp không gian nội thất đương đại, cho đến đến dòng Prime+ Edition cao cấp mang đẳng cấp thiết kế sang trọng và tinh tế. Mỗi sản phẩm đều dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách sống và gu thẩm mỹ khác nhau, trong đó dòng sản phẩm cao cấp nhất TAILOR-MADE Edition với nhiều lựa chọn màu sắc, được cá nhân hóa, vừa thể hiện phong cách thời thượng vừa giúp thể hiện cá tính riêng của từng gia chủ chắc chắn sẽ tạo nên một sự đột phá mới cho thị trường mua sắm cuối năm.

Bộ sưu tập không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng, với nhiều dung tích khác nhau. Có những dòng có dung tích “khủng” như dòng DZ không chỉ sở hữu thiết kế tinh tế, công năng bền bỉ mà còn đặc biệt phù hợp với nhiều gia đình Việt. Từ những gia đình có đông thành viên với 2-3 thế hệ, cho đến nhóm gia đình trẻ sinh sống ở thành phố, dù ít thành viên nhưng có nhu cầu lưu trữ thực phẩm lớn.

Sự đa dạng còn thể hiện ở nhiều mức giá, được phân tầng rõ ràng, từ nhóm người dùng trẻ, cho tới các khách hàng trung lưu, rồi đến nhóm người dùng cao cấp luôn tìm kiếm trải nghiệm sống sang trọng, đẳng cấp, xứng tầm.

Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh
Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh
Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Không chỉ thể hiện sự thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng Việt, Panasonic còn khẳng định vai trò dẫn dắt công nghệ thông qua những điểm nhấn nổi bật

Không chỉ thể hiện sự thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng Việt, Panasonic còn khẳng định vai trò dẫn dắt công nghệ thông qua những điểm nhấn nổi bật, như Công nghệ Nanoe™ X độc quyền, giúp vô hiệu hóa vi khuẩn 99.99%, khử mùi mạnh mẽ, giảm dư lượng thuốc trừ sâu; Tính năng đông mềm Prime Fresh bảo quản thực phẩm chuẩn -3°C; Hệ thống làm đá tự động Auto Ice mang đến tiện nghi tối đa cho người dùng…

Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh
Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh
Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Panasonic đồng thời mang đến dòng máy giặt thế hệ mới

Cũng trong khuôn khổ sự kiện hôm nay, Panasonic đồng thời mang đến dòng máy giặt thế hệ mới, được xem là biểu tượng tiên phong công nghệ, kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo đó, loạt máy giặt cao cấp mới cũng ghi dấu ấn nhờ hiệu suất vượt trội với Công nghệ giặt lọc ly tâm, giúp tách chất bẩn, đảm bảo chỉ nước sạch trở lại lồng giặt cho từng chu trình; Công nghệ sấy Nanoe™ X giúp khử khuẩn, khử mùi tối đa; Kết hợp với hệ thống sấy bơm nhiệt 3 động cơ Inverter giúp quần áo khô nhanh, và giảm nhăn hiệu quả, làm sạch từng sợi vải và bảo vệ trọn vẹn những bộ trang phục cao cấp ngay tại nhà.

Bên cạnh công nghệ tiên phong, dòng máy giặt thế hệ mới cũng được chú trọng về thiết kế khi trở thành biểu tượng thẩm mỹ. Cụ thể, ở dòng Venus và Tailor-made, tháp giặt sấy không chỉ sở hữu ngôn ngữ thiết kế đẳng cấp, đường nét tỉ mỉ, tinh xảo, tối giản, tạo sự liền mạch trong thiết kế nội thất. Mà dòng máy giặt thế hệ mới này còn đóng vai trò thiết bị gia dụng giúp tô điểm cho ngôi nhà, tạo nên một phong cách sống hiện đại, thượng lưu và hoàn toàn khác biệt.

Bên cạnh đó, Panasonic cũng hoàn thiện hệ sinh gia dụng thế hệ mới với tủ chăm sóc quần áo, máy sấy bơm nhiệt và dòng máy giặt - sấy kết hợp, giúp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiện nghi của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.

Experience Showcase không chỉ là hoạt động trưng bày sản phẩm, mà còn là không gian để người tiêu dùng khám phá cách công nghệ và thiết kế đồng hành cùng phong cách sống đương đại, mở ra trải nghiệm sống tiện nghi, hiện đại mang dấu ấn Panasonic.

Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh
Ông Hiro-san, Giám đốc CE

“Trong hơn 50 năm qua, Panasonic luôn đồng hành cùng các gia đình Việt Nam bằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Vào năm 2021 - cột mốc 50 năm kỉ niệm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi cũng đặt ra tầm nhìn mới: chuyển mình từ một công ty điện tử tiêu dùng truyền thống thành nhà cung cấp các giải pháp sức khỏe toàn diện, hướng đến đóng góp cho xã hội Việt Nam trong 50 năm tiếp theo. Cam kết này vượt xa việc bán sản phẩm - nó thể hiện qua những nỗ lực bền bỉ của chúng tôi trong các hoạt động vì môi trường, giáo dục và cộng đồng. Những giá trị đó cũng được tích hợp sâu sắc vào triết lý phát triển và thiết kế sản phẩm. Chúng tôi hy vọng thông qua sự kiện này, quý vị sẽ cảm nhận rõ hơn nguồn cảm hứng mà Panasonic theo đuổi, và chính niềm tin của quý vị sẽ là động lực để chúng tôi không ngừng cải tiến và tạo ra những giá trị ý nghĩa hơn cho cuộc sống.” Ông Hiro-san, Giám đốc CE, Panasonic chia sẻ.

Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh
ng Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng ngành hàng tủ lạnh - máy giặt Panasonic Việt Nam

Trưởng phòng ngành hàng tủ lạnh - máy giặt Panasonic Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm: “Panasonic Việt Nam tự tin khẳng định vai trò tiên phong trong phân khúc tủ lạnh nhiều cánh với bộ sưu tập hoàn toàn mới tại Experience Hub. Dòng sản phẩm lần này trải rộng ở nhiều mức giá, đa dạng về thiết kế và công nghệ hiện đại nhất, qua đó không chỉ thiết lập chuẩn mới cho tủ lạnh nhiều cảnh chuẩn Nhật mà còn đáp ứng đa dạng nhu cầu sống tinh gọn, tiện nghi và đề cao thẩm mỹ của các gia đình Việt. Nếu trước đây người dùng quen thuộc với hình ảnh Panasonic gắn liền với tủ lạnh hai cánh, thì sự mở rộng mạnh mẽ sang dòng tủ nhiều cánh chính là bước tiến chiến lược, phản ánh nỗ lực của chúng tôi trong việc phục vụ nhiều nhóm khách hàng hơn - từ người trẻ, gia đình trung lưu đến nhóm cao cấp tìm kiếm trải nghiệm sang trọng và cao thẩm mỹ.”

Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh
Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh
Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Sjw kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 2 và 3 tháng 12 năm 2025) tại số 3 Đặng Văn Sâm, Phường Phú Nhuận, Tp HCM.

Đáng chú ý, tại sự kiện Experience Hub (diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng 12 năm 2025 tại số 3 Đặng Văn Sâm, Phường Phú Nhuận, Tp HCM), khách tham quan có thể đăng ký để trở thành 1 trong 100 khách hàng may mắn nhất có cơ hội tham gia chương trình dùng thử sản phẩm miễn phí trong 30 ngày. 100 khách hàng đầu tiên đăng ký sử dụng thử sản phẩm cũng sẽ nhận được ưu đãi giảm 30% nếu sở hữu sản phẩm hoặc hoàn tiền nếu cảm thấy chưa phù hợp.

Panasonic BST tủ lạnh nhiều cánh Experience Hub

Bài liên quan

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

'Cùng em sáng tạo STEM' ghi nhận nhiều dự án độc đáo

Panasonic ra mắt điều hòa thế hệ mới: Nhận diện chất lượng không khí theo thời gian thực

Panasonic ra mắt điều hòa thế hệ mới: Nhận diện chất lượng không khí theo thời gian thực

Có thể bạn quan tâm

Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng & Quà tặng Việt Nam 2025

Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng & Quà tặng Việt Nam 2025

Văn phòng
Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng & Quà tặng Việt Nam (IGHE) – sự kiện xúc tiến thương mại thường niên ngành gia dụng và quà tặng hàng đầu Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ ngày 18-20/12/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC),TP. Hồ Chí Minh.
Bosch và màn ‘lột xác’ cùng Huy Trần

Bosch và màn ‘lột xác’ cùng Huy Trần

Gia dụng
Vì sao lại được xem là một chiến dịch thành công? Bởi chúng ta đều biết Bosch là một thương hiệu “chuẩn Đức” có phần bảo thủ và già cỗi.
Cùng ‘soi’ tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L của Xiaomi

Cùng ‘soi’ tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L của Xiaomi

Gia dụng
Thật lòng ban đầu mình nghĩ đến một chiếc tủ 2 cánh có dung tích đâu đó khoảng 160 – 250L, vì nó phù hợp với nhu cầu hiện tại. Nhưng ngay sau đó mình đã thay đổi, gia đình trẻ không cách ông bà quá xa, họ thường đi về thăm mỗi dịp cuối tuần và ông bà cũng thường mua thực phẩm để con cái mang lên thành phố ăn uống cho yên tâm. Chính vì vậy mình đã tư vấn cho bạn mình mua tặng con một chiếc tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L mới của Xiaomi.
Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Điện tử tiêu dùng
Theo Dreame thì bên cạnh lực hút mạnh mẽ nhất, cả hai robot hút bụi lau nhà mới này đều sở hữu nhiều tính năng vượt trội, góp phần mang đến cuộc sống tiện nghi hơn, nơi việc dọn dẹp nhà cửa không còn là gánh nặng.
LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

Kinh tế số
Theo đó, bộ đôi thiết bị giặt sấy mới không chỉ được trang bị động cơ biến tần truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™ giúp tiết kiệm điện năng mà còn sở hữu dung tích lớn lên đến 13kg với máy giặt và 10,2 kg với máy sấy.
Xem thêm

Đọc nhiều

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Schaeffler được vinh danh là

Schaeffler được vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam'

'Gặp mặt Mùa thu Hà Nội' - Nét đẹp của cộng đồng audiophile

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 24°C
sương mờ
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
22°C
Đà Nẵng

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa vừa
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
23°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 32°C
mây rải rác
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
19°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
17°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây thưa
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
22°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
17°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
sương mờ
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
18°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
17°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
19°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
19°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16810 17080 17654
CAD 18349 18625 19241
CHF 32224 32607 33251
CNY 0 3470 3830
EUR 30054 30328 31353
GBP 34076 34466 35400
HKD 0 3257 3459
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14851 15435
SGD 19815 20097 20611
THB 741 804 858
USD (1,2) 26109 0 0
USD (5,10,20) 26151 0 0
USD (50,100) 26179 26199 26410
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,175 26,175 26,410
USD(1-2-5) 25,128 - -
USD(10-20) 25,128 - -
EUR 30,277 30,301 31,468
JPY 166.35 166.65 173.69
GBP 34,482 34,575 35,407
AUD 17,069 17,131 17,585
CAD 18,578 18,638 19,179
CHF 32,578 32,679 33,373
SGD 19,975 20,037 20,670
CNY - 3,682 3,782
HKD 3,336 3,346 3,431
KRW 16.64 17.35 18.64
THB 788.14 797.87 849.73
NZD 14,847 14,985 15,342
SEK - 2,760 2,842
DKK - 4,050 4,169
NOK - 2,566 2,646
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,983.93 - 6,715.65
TWD 760.08 - 915.64
SAR - 6,925.58 7,254.43
KWD - 83,806 88,727
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,165 26,170 26,410
EUR 30,087 30,208 31,362
GBP 34,240 34,378 35,366
HKD 3,318 3,331 3,444
CHF 32,283 32,413 33,338
JPY 165.26 165.92 173.22
AUD 16,974 17,042 17,609
SGD 19,993 20,073 20,646
THB 801 804 842
CAD 18,531 18,605 19,180
NZD 14,885 15,410
KRW 17.24 18.86
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26100 26100 26410
AUD 16971 17071 17994
CAD 18532 18632 19647
CHF 32475 32505 34092
CNY 0 3694.7 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30231 30261 31986
GBP 34369 34419 36190
HKD 0 3390 0
JPY 165.8 166.3 176.83
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6570 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14937 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19969 20099 20827
THB 0 769.3 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15250000 15250000 15450000
SBJ 13000000 13000000 15450000
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,410
USD20 26,200 26,250 26,410
USD1 26,200 26,250 26,410
AUD 17,036 17,136 18,247
EUR 30,384 30,384 31,801
CAD 18,480 18,580 19,893
SGD 20,049 20,199 20,758
JPY 166.39 167.89 172.49
GBP 34,474 34,624 35,650
XAU 15,278,000 0 15,482,000
CNY 0 3,581 0
THB 0 806 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 150,600 153,600
Hà Nội - PNJ 150,600 153,600
Đà Nẵng - PNJ 150,600 153,600
Miền Tây - PNJ 150,600 153,600
Tây Nguyên - PNJ 150,600 153,600
Đông Nam Bộ - PNJ 150,600 153,600
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,280 ▲30K 15,480 ▲30K
Miếng SJC Nghệ An 15,280 ▲30K 15,480 ▲30K
Miếng SJC Thái Bình 15,280 ▲30K 15,480 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,080 15,380
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,080 15,380
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,080 15,380
NL 99.99 14,200
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,200
Trang sức 99.9 14,670 15,270
Trang sức 99.99 14,680 15,280
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,525 15,452
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,525 15,453
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,503 1,528
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,503 1,529
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,488 1,518
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 145,797 150,297
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,511 114,011
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,884 103,384
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,257 92,757
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,158 88,658
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,957 63,457
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Cập nhật: 03/12/2025 09:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Chuyên gia RMIT cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý từ nội dung thiếu kiểm chứng trên mạng

Chuyên gia RMIT cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý từ nội dung thiếu kiểm chứng trên mạng

'Chàng vợ ma' Lâm Bách Hoành lần đầu đến Việt Nam, tái xuất với phim hành động '96 Phút Sinh Tử'

Ngành Thuế rà soát tiến độ thực hiện hai nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia

Ngành Thuế rà soát tiến độ thực hiện hai nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia

Số ca cấp cứu liên quan đến thuốc lá điện tử, nung nóng giảm 70% sau lệnh cấm

Số ca cấp cứu liên quan đến thuốc lá điện tử, nung nóng giảm 70% sau lệnh cấm

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Zalo lọt top những nền tảng tin nhắn doanh nghiệp nổi bật

Zalo lọt top những nền tảng tin nhắn doanh nghiệp nổi bật

Đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm Quán Meta AI - Nơi món ăn AI bước ra đời thực

Đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm Quán Meta AI - Nơi món ăn AI bước ra đời thực

Đức buộc phải đấu giá lại băng tần 5G

Đức buộc phải đấu giá lại băng tần 5G

AI Link Summary, để không bỏ sót bất cứ tin nhắn nào

AI Link Summary, để không bỏ sót bất cứ tin nhắn nào

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Ngành Thuế rà soát tiến độ thực hiện hai nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia

Ngành Thuế rà soát tiến độ thực hiện hai nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia

Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ công nghệ lõi về pin lưu trữ năng lượng

Doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ công nghệ lõi về pin lưu trữ năng lượng

Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược

Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhờ lực đẩy công nghệ từ Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhờ lực đẩy công nghệ từ Phố Wall

Bitcoin ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3

Bitcoin ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3

Phát động Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025

Phát động Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025

Bitcoin và Ethereum đồng loạt lao dốc khi đợt bán tháo tiền điện tử lan rộng

Bitcoin và Ethereum đồng loạt lao dốc khi đợt bán tháo tiền điện tử lan rộng

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
H&M hợp tác cùng Stella McCartney ra mắt bộ sưu tập mới

H&M hợp tác cùng Stella McCartney ra mắt bộ sưu tập mới

Lộ diện TOP 5

Lộ diện TOP 5 'Đại sứ Gen G 2025'

Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

'Để thấy, để thêm yêu'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12:

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: 'Rinh xe xịn - Đón Noel'

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

VTC ra mắt Đội tuyển Esports Audition tham dự SEA Games 33

VTC ra mắt Đội tuyển Esports Audition tham dự SEA Games 33

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu