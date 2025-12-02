Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Cùng với đó là những thiết kế và công nghệ mới, giúp định hình tiêu chuẩn mới cho dòng tủ lạnh cao cấp, chuẩn Nhật, nhưng vẫn rất phù hợp với các gia đình Việt. Tất cả được thiết kế trong nhiều không gian khác nhau, nhằm tái hiện chuẩn sống mới của gia đình hiện đại, nơi người dùng có thể trực tiếp “chạm” vào công nghệ Nhật tinh xảo, cảm nhận một thế giới đa tiện nghi được kiến tạo từ những thiết bị gia dụng mang dấu ấn đổi mới của Panasonic.

Tại đây, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập tủ lạnh nhiều cánh và máy giặt cao cấp được đặt trong các không gian khác nhau, không chỉ thể hiện những bước tiến vượt bậc về công nghệ hàng đầu của Panasonic mà còn đề cao công năng và thẩm mỹ, truyền cảm hứng về một cuộc sống tiện nghi hơn.

Cụ thể, trong BST tủ lạnh nhiều cánh mới lần này, Panasonic mang đến 25 mẫu tủ lạnh mới với các thiết kế từ tủ lạnh 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh và 6 cánh. Trong đó, điểm nhấn của sự kiện chính là tinh thần Nhật Bản, chất lượng Nhật Bản được thể hiện rất rõ trên tất cả các dòng sản phẩm. Được kế thừa những tính năng ưu việt từ dòng tủ lạnh hai cánh, Panasonic đã tái khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, tạo nên dải sản phẩm đa dạng, với sự hoàn thiện về thiết kế và dung tích, cùng nhiều mức giá để người dùng có thể lựa chọn.

Bên cạnh tinh thần Nhật Bản, chất lượng chuẩn Nhật Bản thì ngôn ngữ thiết kế của dòng tủ lạnh nhiều cánh mới của Panasonic cũng đón đầu xu hướng. Trong đó, các phong cách từ tối giản chuẩn Nhật, thiết kế Harmony+ âm tường phù hợp không gian nội thất đương đại, cho đến đến dòng Prime+ Edition cao cấp mang đẳng cấp thiết kế sang trọng và tinh tế. Mỗi sản phẩm đều dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách sống và gu thẩm mỹ khác nhau, trong đó dòng sản phẩm cao cấp nhất TAILOR-MADE Edition với nhiều lựa chọn màu sắc, được cá nhân hóa, vừa thể hiện phong cách thời thượng vừa giúp thể hiện cá tính riêng của từng gia chủ chắc chắn sẽ tạo nên một sự đột phá mới cho thị trường mua sắm cuối năm.

Bộ sưu tập không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng, với nhiều dung tích khác nhau. Có những dòng có dung tích “khủng” như dòng DZ không chỉ sở hữu thiết kế tinh tế, công năng bền bỉ mà còn đặc biệt phù hợp với nhiều gia đình Việt. Từ những gia đình có đông thành viên với 2-3 thế hệ, cho đến nhóm gia đình trẻ sinh sống ở thành phố, dù ít thành viên nhưng có nhu cầu lưu trữ thực phẩm lớn.

Sự đa dạng còn thể hiện ở nhiều mức giá, được phân tầng rõ ràng, từ nhóm người dùng trẻ, cho tới các khách hàng trung lưu, rồi đến nhóm người dùng cao cấp luôn tìm kiếm trải nghiệm sống sang trọng, đẳng cấp, xứng tầm.

Không chỉ thể hiện sự thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng Việt, Panasonic còn khẳng định vai trò dẫn dắt công nghệ thông qua những điểm nhấn nổi bật, như Công nghệ Nanoe™ X độc quyền, giúp vô hiệu hóa vi khuẩn 99.99%, khử mùi mạnh mẽ, giảm dư lượng thuốc trừ sâu; Tính năng đông mềm Prime Fresh bảo quản thực phẩm chuẩn -3°C; Hệ thống làm đá tự động Auto Ice mang đến tiện nghi tối đa cho người dùng…

Cũng trong khuôn khổ sự kiện hôm nay, Panasonic đồng thời mang đến dòng máy giặt thế hệ mới, được xem là biểu tượng tiên phong công nghệ, kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo đó, loạt máy giặt cao cấp mới cũng ghi dấu ấn nhờ hiệu suất vượt trội với Công nghệ giặt lọc ly tâm, giúp tách chất bẩn, đảm bảo chỉ nước sạch trở lại lồng giặt cho từng chu trình; Công nghệ sấy Nanoe™ X giúp khử khuẩn, khử mùi tối đa; Kết hợp với hệ thống sấy bơm nhiệt 3 động cơ Inverter giúp quần áo khô nhanh, và giảm nhăn hiệu quả, làm sạch từng sợi vải và bảo vệ trọn vẹn những bộ trang phục cao cấp ngay tại nhà.

Bên cạnh công nghệ tiên phong, dòng máy giặt thế hệ mới cũng được chú trọng về thiết kế khi trở thành biểu tượng thẩm mỹ. Cụ thể, ở dòng Venus và Tailor-made, tháp giặt sấy không chỉ sở hữu ngôn ngữ thiết kế đẳng cấp, đường nét tỉ mỉ, tinh xảo, tối giản, tạo sự liền mạch trong thiết kế nội thất. Mà dòng máy giặt thế hệ mới này còn đóng vai trò thiết bị gia dụng giúp tô điểm cho ngôi nhà, tạo nên một phong cách sống hiện đại, thượng lưu và hoàn toàn khác biệt.

Bên cạnh đó, Panasonic cũng hoàn thiện hệ sinh gia dụng thế hệ mới với tủ chăm sóc quần áo, máy sấy bơm nhiệt và dòng máy giặt - sấy kết hợp, giúp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiện nghi của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.

Experience Showcase không chỉ là hoạt động trưng bày sản phẩm, mà còn là không gian để người tiêu dùng khám phá cách công nghệ và thiết kế đồng hành cùng phong cách sống đương đại, mở ra trải nghiệm sống tiện nghi, hiện đại mang dấu ấn Panasonic.

“Trong hơn 50 năm qua, Panasonic luôn đồng hành cùng các gia đình Việt Nam bằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Vào năm 2021 - cột mốc 50 năm kỉ niệm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi cũng đặt ra tầm nhìn mới: chuyển mình từ một công ty điện tử tiêu dùng truyền thống thành nhà cung cấp các giải pháp sức khỏe toàn diện, hướng đến đóng góp cho xã hội Việt Nam trong 50 năm tiếp theo. Cam kết này vượt xa việc bán sản phẩm - nó thể hiện qua những nỗ lực bền bỉ của chúng tôi trong các hoạt động vì môi trường, giáo dục và cộng đồng. Những giá trị đó cũng được tích hợp sâu sắc vào triết lý phát triển và thiết kế sản phẩm. Chúng tôi hy vọng thông qua sự kiện này, quý vị sẽ cảm nhận rõ hơn nguồn cảm hứng mà Panasonic theo đuổi, và chính niềm tin của quý vị sẽ là động lực để chúng tôi không ngừng cải tiến và tạo ra những giá trị ý nghĩa hơn cho cuộc sống.” Ông Hiro-san, Giám đốc CE, Panasonic chia sẻ.

Trưởng phòng ngành hàng tủ lạnh - máy giặt Panasonic Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm: “Panasonic Việt Nam tự tin khẳng định vai trò tiên phong trong phân khúc tủ lạnh nhiều cánh với bộ sưu tập hoàn toàn mới tại Experience Hub. Dòng sản phẩm lần này trải rộng ở nhiều mức giá, đa dạng về thiết kế và công nghệ hiện đại nhất, qua đó không chỉ thiết lập chuẩn mới cho tủ lạnh nhiều cảnh chuẩn Nhật mà còn đáp ứng đa dạng nhu cầu sống tinh gọn, tiện nghi và đề cao thẩm mỹ của các gia đình Việt. Nếu trước đây người dùng quen thuộc với hình ảnh Panasonic gắn liền với tủ lạnh hai cánh, thì sự mở rộng mạnh mẽ sang dòng tủ nhiều cánh chính là bước tiến chiến lược, phản ánh nỗ lực của chúng tôi trong việc phục vụ nhiều nhóm khách hàng hơn - từ người trẻ, gia đình trung lưu đến nhóm cao cấp tìm kiếm trải nghiệm sang trọng và cao thẩm mỹ.”

Sjw kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 2 và 3 tháng 12 năm 2025) tại số 3 Đặng Văn Sâm, Phường Phú Nhuận, Tp HCM.