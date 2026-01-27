Xiaomi ra mắt khóa cửa thông minh tám phương thức mở, lắp đặt không khoan đục

Khóa cửa thông minh Self-Install Smart Lock

Self-Install Smart Lock tương thích với 8 loại lõi khóa phổ biến như Euro profile, UK mortise, ASSA 2000,… sản phẩm hỗ trợ chìa khóa dày tối đa 5mm. Thiết kế lắp chồng giúp người dùng có thể tự cài đặt mà không cần thợ chuyên dụng, đồng thời giữ nguyên ổ khóa cũ.

Về tính năng, khóa hỗ trợ nhiều phương thức mở cửa gồm vân tay, mật khẩu cố định hoặc tạm thời (thông qua bàn phím rời), Bluetooth, ứng dụng Xiaomi Home và chìa khóa cơ truyền thống.

Thiết bị cũng cho phép điều khiển bằng giọng nói qua Google Assistant, Alexa và Apple Home, đồng thời hỗ trợ chuẩn Matter để tương thích chéo với nhiều hệ sinh thái nhà thông minh.

Self-Install Smart Lock có thể được lắp đặt mà không cần khoan đục

Nhờ kết nối Wi-Fi và Bluetooth, người dùng có thể theo dõi trạng thái khóa theo thời gian thực, xem lịch sử mở cửa, nhận cảnh báo an ninh, thông báo khi cửa chưa đóng, nhập sai nhiều lần, phát hiện tháo gỡ trái phép hoặc cưỡng ép. Khóa sử dụng chip bảo mật MJA1 do Xiaomi phát triển, đạt chứng nhận an ninh mạng châu Âu EN18031.

Thiết bị được trang bị pin lithium 2450mAh, cho thời gian sử dụng khoảng 6 tháng trong điều kiện thông thường. Xiaomi cũng cung cấp bàn phím rời tùy chọn đạt chuẩn chống nước IP65, tích hợp cảm biến vân tay bán dẫn với tỷ lệ nhận diện công bố 99,3%.

Hiện Xiaomi đã mở bán Self-Install Smart Lock tại một số thị trường quốc tế. Tại Nhật Bản, sản phẩm có giá 12.980 yên (khoảng 2,1–2,2 triệu đồng), trong khi tại UAE là 359 AED (khoảng 2,56 triệu đồng).

Xiaomi chưa công bố kế hoạch phân phối chính hãng tại Việt Nam, song nhiều khả năng sản phẩm sẽ sớm xuất hiện qua đường xách tay, tương tự các mẫu khóa thông minh khác của hãng đang có mặt trên thị trường.