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LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đến 50%+++ cho hơn 200 sản phẩm tại Điện Máy Xanh

Nhất Tâm

Nhất Tâm

15:46 | 06/07/2026
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Từ ngày 1 - 31/7/2026, LocknLock phối hợp cùng Điện Máy Xanh triển khai chương trình khuyến mại "GAME ON - DEAL ON: Cổ vũ cực sung - Săn deal cực đỉnh", áp dụng ưu đãi lên đến 50%+++ cho hơn 200 sản phẩm gia dụng, chăm sóc cá nhân và mẹ & bé.
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Chương trình được chia thành nhiều đợt giảm giá cùng các Flash Deal theo khung giờ, mang đến thêm lựa chọn mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng trong tháng 7.

Mùa bóng sôi động, mùa săn deal cũng bắt đầu

Mùa bóng đá mang đến “đặc sản” quen thuộc: những buổi tụ họp xem trận đấu cùng gia đình, bạn bè, những bữa ăn khuya rôm rả và căn bếp hoạt động hết công suất. Một chiếc nồi lẩu nghi ngút khói, bếp nướng điện đặt giữa bàn hay bình giữ nhiệt luôn sẵn nước mát dường như đã trở thành “đồng đội” không thể thiếu trong những trận cầu kéo dài đến khuya.

LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đến 50%+++ cho hơn 200 sản phẩm tại Điện Máy Xanh

Đó cũng là lý do LocknLock lựa chọn thời điểm này để triển khai chương trình “GAME ON – DEAL ON” cùng Điện Máy Xanh. Không chỉ mang đến mức giá hấp dẫn, chương trình còn tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng làm mới căn bếp, bổ sung những thiết bị gia dụng cần thiết hoặc lựa chọn quà tặng cho cả gia đình trong dịp hè. Toàn bộ ưu đãi được tập trung tại landing page LocknLock tại Điện Máy Xanh , giúp khách hàng dễ dàng theo dõi các đợt giảm giá, Flash Deal và lựa chọn sản phẩm phù hợp chỉ trong vài thao tác.

Deal Shock lên đến 50%+++, hơn 200 sản phẩm LocknLock đồng loạt ưu đãi

Không chỉ diễn ra xuyên suốt tháng 7, chương trình còn quy tụ hơn 200 sản phẩm LocknLock thuộc nhiều ngành hàng với mức giảm lên đến 50%+++. Từ nồi điện đa năng, nồi cơm điện, máy ép chậm, máy xay sinh tố đến máy sấy tóc, máy duỗi tóc, nhiều sản phẩm bán chạy đều góp mặt trong chương trình, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cho các gia đình.

LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đến 50%+++ cho hơn 200 sản phẩm tại Điện Máy Xanh

Bên cạnh ưu đãi xuyên suốt chương trình, nhiều Flash Deal theo khung giờ cũng liên tục được triển khai trên Landing Page LocknLock tại Điện Máy Xanh. Những sản phẩm như bếp nướng điện, chảo chống dính và bình giữ nhiệt LocknLock sẽ được áp dụng mức giá đặc biệt với số lượng giới hạn, đúng tinh thần “Hết hiệp là hết deal”.

Không chỉ dành cho nhóm gia dụng, chương trình còn mang đến nhiều ưu đãi cho Mẹ & Bé. Các sản phẩm như bình giữ nhiệt cho bé, bình tập uống, yếm ăn dặm, hộp đựng thức ăn... được giảm đến 50% cùng nhiều quà tặng theo từng giai đoạn, giúp các gia đình dễ dàng lựa chọn những sản phẩm thiết yếu với mức giá hấp dẫn hơn.

4 đợt ưu đãi xuyên tháng, săn càng sớm càng lời

Thay vì chỉ tập trung vào một vài ngày cao điểm, GAME ON - DEAL ON được chia thành 4 đợt ưu đãi diễn ra xuyên suốt tháng 7, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn thời điểm mua sắm. Đợt đầu tiên từ 3 - 7/7 mở màn với nhiều ưu đãi hấp dẫn trên các sản phẩm gia dụng bán chạy.

LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đến 50%+++ cho hơn 200 sản phẩm tại Điện Máy Xanh

Tiếp đó, giai đoạn 10 - 12/7 bổ sung thêm nhiều sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm. Cao điểm của chiến dịch diễn ra từ 16 - 20/7, khi hàng loạt sản phẩm áp dụng mức giảm sâu nhất. Chương trình khép lại bằng đợt ưu đãi cuối từ 23 - 29/7, mang đến cơ hội cuối cùng để khách hàng hoàn tất danh sách mua sắm trước khi tháng 7 kết thúc.

Canh đúng thời điểm, săn đúng deal để không bỏ lỡ ưu đãi

Với chương trình kéo dài suốt tháng, khách hàng có thể chủ động lựa chọn thời điểm mua sắm phù hợp. Tuy nhiên, những sản phẩm thuộc Flash Deal theo khung giờ thường có số lượng giới hạn, vì vậy việc theo dõi Landing Page LocknLock thường xuyên hoặc thêm sẵn sản phẩm vào giỏ hàng sẽ giúp tăng cơ hội sở hữu mức giá tốt nhất.

LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đến 50%+++ cho hơn 200 sản phẩm tại Điện Máy Xanh

Mùa bóng chỉ kéo dài trong tháng 7, và ưu đãi cũng vậy. Đừng để lỡ mức giá tốt nhất năm cho căn bếp, góc làm đẹp hay đồ dùng cho bé yêu. Truy cập ngay Landing Page LocknLock tại Điện Máy Xanh để “săn” trọn hơn 200 sản phẩm giảm đến 50%+++ và các Flash Deal khung giờ vàng.

LocknLock Điện máy xanh

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,190 ▼140K 14,890 ▼140K
Trang sức 99.99 14,200 ▼140K 14,900 ▼140K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
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AUD 17699 17972 18548
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