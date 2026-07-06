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Giá vàng hôm nay 6/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 151,4 triệu đồng mỗi lượng

Sơn Tinh

Sơn Tinh

14:47 | 06/07/2026
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Giá vàng hôm nay 6/7 duy trì vùng đỉnh, vàng miếng SJC bán ra 151,4 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng thế giới hạ nhiệt, lùi về quanh 4.154 USD mỗi ounce sáng nay.
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Thị trường vàng trong nước mở đầu tuần mới với trạng thái ổn định. Đến 12 giờ trưa 6/7, phần lớn thương hiệu lớn giữ nguyên giá so với chốt phiên cuối tuần, đưa vàng miếng SJC duy trì vùng đỉnh 151,4 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra.

Diễn biến trong nước xuất hiện sau khi vàng thế giới trải qua một tuần hồi phục mạnh rồi chững lại. Trên sàn quốc tế, mỗi ounce vàng lùi nhẹ về vùng 4.154 USD, giảm khoảng 0,5% so với phiên liền trước, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước loạt dự báo trái chiều cho nửa cuối năm.

Bảng giá vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu lớn ngày 6/7
Bảng giá vàng nhẫn BTMC ngày 6/7

Vàng miếng và vàng nhẫn trong nước giữ vùng giá cao

Theo bảng giá của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật ngày 6/7, vàng miếng SJC được mua vào 148,4 triệu đồng và bán ra 151,4 triệu đồng mỗi lượng. Mức giá áp dụng thống nhất tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng và khu vực miền Trung, đứng yên so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tại các doanh nghiệp lớn, vàng miếng SJC gần như đồng loạt duy trì ngưỡng bán ra 151,4 triệu đồng mỗi lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết 148,0 triệu đồng mua vào và 151,4 triệu đồng bán ra. Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức 148,4 triệu đồng và 151,4 triệu đồng mỗi lượng cho hai chiều giao dịch.

Hệ thống PNJ tại Hồ Chí Minh đưa ra vàng miếng SJC 999.9 quanh 148,4 triệu đồng mua vào và 151,4 triệu đồng bán ra. Riêng Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội mua vào 147,0 triệu đồng và bán ra 151,4 triệu đồng mỗi lượng, nới rộng khoảng cách hai chiều so với các thương hiệu còn lại.

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn hàm lượng 999.9, mặt bằng giá duy trì quanh 147,0 đến 151,0 triệu đồng mỗi lượng. Nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch 148,0 triệu đồng mua vào và 151,0 triệu đồng bán ra. Sản phẩm Vòng tròn Nhẫn Phú Quý 999.9 áp dụng cùng mức 148,0 triệu đồng và 151,0 triệu đồng mỗi lượng.

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu thuộc dòng Vàng Rồng Thăng Long được niêm yết 147,0 triệu đồng mua vào và 150,5 triệu đồng bán ra. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải cùng đứng ở 147,0 triệu đồng và 150,5 triệu đồng mỗi lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết dòng nhẫn tròn 999.9 riêng ở chiều mua vào 146,0 triệu đồng.

Phú Quý mở rộng thêm nhóm sản phẩm theo lượng khi đưa ra Phú Quý 1 Lượng 999.9 ở 148,0 triệu đồng mua vào và 151,0 triệu đồng bán ra, còn Phú Quý 1 lượng 99.9 quanh 147,9 triệu đồng và 150,9 triệu đồng mỗi lượng. Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì dòng vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long ở 147,0 triệu đồng và 150,5 triệu đồng.

Với nhóm vàng trang sức 999.9, giá thấp hơn vàng miếng vài triệu đồng mỗi lượng. Phú Quý bán ra vàng trang sức 999.9 ở 149,0 triệu đồng, PNJ đưa ra vàng nữ trang 999.9 quanh 145,0 triệu đồng mua vào và 149,0 triệu đồng bán ra, còn Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng trang sức 24K quanh 145,5 đến 149,5 triệu đồng mỗi lượng.

Điểm chung của thị trường sáng 6/7 là khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra duy trì ở mức cao, phổ biến quanh 3 triệu đồng mỗi lượng với vàng miếng SJC. Mức chênh khiến người mua khó có lãi trong ngắn hạn, bởi phần lợi nhuận thực tế bị bào mòn ngay khi bán lại cho doanh nghiệp. So với vùng đỉnh từng ghi nhận hồi đầu năm, mặt bằng giá hiện thấp hơn, khiến nhóm mua ở giá cao trước đó vẫn tạm lỗ nếu chốt ở thời điểm này.

Vàng thế giới chững lại, nhận định xu hướng ngắn hạn

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lùi về vùng 4.154 USD mỗi ounce tại thời điểm 12 giờ trưa 6/7 theo dữ liệu TradingView, giảm khoảng 0,5% so với phiên trước. Mức giá xuất hiện sau khi kim loại quý hồi phục mạnh trong tuần cuối tháng 6 và những phiên đầu tháng 7, giai đoạn giúp vàng miếng SJC lấy lại phần lớn mức đã mất trước đó.

Đà tăng trước đó được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy thị trường lao động suy yếu. Thông tin làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt mạnh tay, đồng thời gây sức ép lên đồng USD và tạo lực đỡ cho giá vàng. Diễn biến lãi suất của Fed vẫn được xem là yếu tố chi phối xu hướng kim loại quý trong ngắn hạn.

Biểu đồ giá vàng thế giới
Biểu đồ giá vàng thế giới

Lực cầu từ khối ngân hàng trung ương tiếp tục nâng đỡ triển vọng dài hạn. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương mua ròng 41 tấn vàng trong tháng 5, mức cao thứ hai kể từ đầu năm 2026, với Ba Lan và Trung Quốc dẫn đầu lượng mua. Xu hướng bổ sung vàng vào kho dự trữ được đánh giá là điểm tựa cho giá trong trung và dài hạn.

Dù vậy, một số định chế tài chính lớn đã hạ kỳ vọng cho nửa cuối năm, JPMorgan cắt khoảng 25% mục tiêu, kéo dự báo giá vàng cuối năm từ 6.000 USD xuống 4.500 USD mỗi ounce. Đồng thời nhận định giá trung bình quý III đứng quanh 4.300 USD. UBS và Morgan Stanley giữ quan điểm tích cực hơn nhưng gắn với điều kiện dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng phải cải thiện rõ.

Với thị trường trong nước, giới phân tích cho rằng đà biến động của giá vàng gắn liền diễn biến thế giới và kỳ vọng chính sách. Khi cơ quan quản lý phát tín hiệu ổn định thị trường và tăng nguồn cung hợp pháp, phần chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới hình thành từ tâm lý khan hiếm có thể thu hẹp nhanh, tạo rủi ro cho người mua ở vùng giá cao.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân thận trọng, tránh mua đuổi theo tâm lý đám đông khi giá dao động mạnh. Với biên độ mua bán rộng quanh 3 triệu đồng mỗi lượng, hoạt động lướt sóng ngắn hạn tiềm ẩn rủi ro chi phí giao dịch cao, làm giảm lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư cá nhân. Cách tiếp cận được nhiều chuyên gia nhắc tới là xem vàng như kênh bảo toàn giá trị dài hạn, phân bổ tỷ trọng hợp lý và chia nhỏ thời điểm mua trong các nhịp điều chỉnh.

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 22:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 22:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,190 ▼140K 14,890 ▼140K
Trang sức 99.99 14,200 ▼140K 14,900 ▼140K
Cập nhật: 06/07/2026 22:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
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