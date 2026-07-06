Chi phí xem World Cup có thể lên tới 150.000 USD

Người hâm mộ World Cup đã chi từ 2.500 đô la đến 150.000 đô la để xem các trận đấu và họ nói rằng điều đó rất đáng giá. Ảnh minh họa: Getty.

Người hâm mộ chi 150.000 USD để xem World Cup

Giá vé World Cup tăng cao không làm giảm sức hút của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Với nhiều người hâm mộ, khoản tiền hàng nghìn đến hàng trăm nghìn USD không đơn thuần là chi phí xem một trận đấu, mà là khoản đầu tư cho trải nghiệm khó lặp lại trong đời.

Theo CNBC Make It, tính đến ngày 2/7, một số vị trí đẹp được bán lại cho các trận đấu loại trực tiếp có giá khoảng 20.000 USD trên nền tảng StubHub. Ngay cả những ghế ở khu vực cao hơn trên sân vận động cũng được rao bán quanh mức 5.000 USD.

Tuy nhiên, vé vào sân chỉ là một phần trong tổng chi phí. Khi cộng thêm vé máy bay, khách sạn, thuê phương tiện di chuyển, ăn uống và các sản phẩm lưu niệm, ngân sách để theo chân một kỳ World Cup có thể tăng thêm hàng nghìn USD.

Bên ngoài ga Penn Station ở New York, nhiều cổ động viên trên đường đến sân vận động MetLife chia sẻ với CNBC Make It rằng họ dự kiến chi từ khoảng 2.500 USD đến 150.000 USD cho hành trình World Cup. Điểm chung của họ là không ai cho rằng khoản tiền bỏ ra là lãng phí.

Khi World Cup trở thành chuyến đi “một lần trong đời”

Đến từ Anh, Tony Richardson cùng con trai đã biến World Cup thành một chuyến du lịch xuyên nước Mỹ. Hai cha con lên lịch trình nhiều tuần dựa trên các trận đấu mà họ muốn theo dõi.

Richardson cho biết họ đặt vé máy bay từ sớm với chi phí khoảng 2.000 USD. Mỗi vé xem trận đấu tiêu tốn khoảng 1.000 USD, chưa kể hàng nghìn USD khác dành cho thuê xe, khách sạn và các khoản sinh hoạt trong chuyến đi.

“Đây là chuyến đi có một không hai trong đời”, Richardson nói với CNBC Make It.

Hành trình của họ kéo dài qua nhiều điểm đến như Orlando, Daytona Beach, Dallas, New Orleans, Memphis, thác Niagara trước khi tới Boston xem đội tuyển Anh thi đấu với Ghana. New York là điểm dừng cuối cùng.

Theo Richardson, điều đáng nhớ nhất không chỉ nằm ở bóng đá mà còn ở trải nghiệm văn hóa và con người trong suốt chuyến đi.

“Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Mọi người ở đây rất thân thiện. Điều này thực sự thay đổi nhận thức của tôi về nước Mỹ”, ông chia sẻ.

Không phải ai cũng phải chi tiền cho những chuyến bay dài hay khách sạn đắt đỏ. Andrew Hall, một cổ động viên sống tại New York, lựa chọn dành phần lớn ngân sách cho trải nghiệm cao cấp.

Là người tự nhận “cuồng bóng đá”, Hall mua các gói dịch vụ VIP của FIFA thay vì vé thông thường. Những gói này đảm bảo quyền vào sân, bao gồm đồ ăn, thức uống và khu vực phòng chờ riêng.

Ông cho biết mỗi vé có giá khoảng 2.000 USD và tổng chi phí để tham dự 5 trận đấu dự kiến vượt 12.000 USD.

“Vợ tôi đồng ý vì cô ấy đang mang thai. Cô ấy nói đây là món quà dành cho tôi và tôi có thể chi bao nhiêu tùy thích”, Hall kể.

Với Hall, quyết định tham dự World Cup được đưa ra ngay khi New York được công bố là một trong những địa điểm tổ chức. Ông đặt lời nhắc mua vé và chuẩn bị cả phương án di chuyển bằng phương tiện công cộng để không bỏ lỡ cơ hội.

“Tôi có làm lại điều đó không? Chắc chắn có. Tôi ước World Cup diễn ra hàng năm”, Hall nói.

Kinh tế trải nghiệm phía sau những tấm vé đắt đỏ

Trong số những người được CNBC Make It phỏng vấn, Rachel và Nigel Vinecombe là cặp đôi có mức chi tiêu lớn nhất khi dự kiến bỏ ra khoảng 150.000 USD để tham dự 10 trận đấu World Cup.

Khoảng 100.000 USD trong số đó dành cho các gói vé FIFA, phần còn lại phục vụ đi lại, lưu trú và những chi phí khác.

Lịch trình của họ gồm tám trận đấu tại New Jersey, một trận tứ kết ở Miami và một trận bán kết tại Atlanta. Cặp đôi sống giữa Israel và Australia đã bay từ Tel Aviv để tham gia sự kiện này.

“Đây là kỳ World Cup thứ năm của tôi. Trải nghiệm xem World Cup cùng người hâm mộ tuyệt vời hơn nhiều so với các trận đấu cấp câu lạc bộ. Tôi không muốn bỏ lỡ điều này”, Nigel nói.

Thậm chí, kế hoạch của họ chưa dừng lại. Gia đình Vinecombe đã chuẩn bị cho kỳ World Cup tiếp theo được tổ chức tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ma Rốc.

Ở mức chi tiêu thấp hơn, Miguel Macias đến từ Guadalajara, Mexico dự kiến dành khoảng 2.500 USD cho chuyến đi tới New York, bao gồm khoảng 700 USD mua vé, 500 USD vé máy bay và 1.200 USD tiền khách sạn.

Trước đó, ông từng tham dự một trận World Cup tại Mexico City với tổng chi phí khoảng 1.500 USD.

“Mọi thứ giống như một lễ hội cùng những người thân yêu. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời”, Macias chia sẻ.

Ông cho biết đã tiết kiệm trong bốn năm để chuẩn bị cho hành trình này.

“Tôi đã dành dụm tiền trong nhiều năm để có được trải nghiệm này và nó hoàn toàn xứng đáng”, Macias nói.

Sự sẵn sàng chi trả của người hâm mộ cho thấy World Cup không chỉ còn là một giải đấu thể thao. Với nhiều người, đây đã trở thành một phần của nền kinh tế trải nghiệm, nơi cảm xúc, ký ức và sự kết nối có giá trị không kém tấm vé vào sân.