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Cùng Logico và Tinhte.vn trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio

Hồng Nhung

Hồng Nhung

08:50 | 06/07/2026
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Sự kiện là dịp để người yêu công nghệ, các gia đình trẻ và cộng đồng đam mê giải trí tại gia tận tay trải nghiệm thế hệ máy chiếu Lifestudio mới nhất của Epson, đồng thời khám phá những xu hướng mới trong việc xây dựng không gian giải trí hiện đại với màn hình kích thước lớn nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt và thẩm mỹ.
Epson International Pano Awards lần thứ 16 chính thức khởi tranh Thiết lập rạp chiếu phim tại gia như thế nào để mang đến cảm xúc thăng hoa? Epson giới thiệu dòng máy chiếu Lifestudio mới

Có một thực tế là nhiều gia đình hiện đã sử dụng máy chiếu thay cho tivi nhờ các ưu thế về kích thước màn hình lớn, dễ dàng thay đổi vị trí trình chiếu, phù hợp hơn với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau… Xu hướng này ngày càng gia tăng, đặc biệt là những gia đình có nhiều người dùng với nhiều nhu cầu khác nhau, từ xem phim, theo dõi thể thao, chơi game và học tập tại nhà…

trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio
trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio
trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio

Rất nhiều không gian trải nghiệm thực tế đã được Ban tổ chức chuẩn bị

Lý giải cho xu hướng này, đại diện nhà phân phối ủy quyền máy chiếu Epson tại Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Logico, cho rằng nhiều gia đình ở chung cư hay nhà phố hiện đại việc lắp đặt TV kích thước từ 100 inch trở lên thường gặp nhiều rào cản về diện tích, chi phí đầu tư cũng như khả năng di chuyển. Chính vì thế họ đã lựa chọn máy chiếu Lifestudio Projector thay thế cho chiếc tivi truyền thống.

trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio
Khu trải nghiệm giải trí gia đình Home Entertainment Zone

“Các sản phẩm sở hữu thiết kế hiện đại, kích thước nhỏ gọn, dễ dàng decor với nội thất, đồng thời mang đến trải nghiệm màn hình lớn lên đến 150 inch mà không yêu cầu không gian lắp đặt phức tạp.”

Đại diện Logico, ông Huỳnh Lý Quang Vũ, ngành hàng máy chiếu Epson tại Việt Nam, cho biết thêm: “Dòng máy chiếu Lifestudio thể hiện định hướng của Epson trong việc mang công nghệ trình chiếu đến gần hơn với cuộc sống thường nhật. Chúng tôi tin rằng trải nghiệm màn hình lớn, chất lượng hình ảnh 3LCD cùng thiết kế tinh tế sẽ giúp người dùng tận hưởng giải trí tại gia theo một cách linh hoạt và tiện lợi hơn".

Không chỉ hướng đến chất lượng hình ảnh, Epson còn chú trọng trải nghiệm sử dụng với hệ điều hành giải trí thông minh, âm thanh tích hợp, khả năng kết nối đa dạng và thiết kế phù hợp với phong cách sống hiện đại.

trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio
Khách tham dự đã có cơ hội cùng nhau xem trận cầu đỉnh cao giữa hai đội Colombia và Ghana

Và ngay tại sự kiện, khách tham dự đã có cơ hội cùng nhau xem trận cầu đỉnh cao giữa hai đội Colombia và Ghana. Trải nghiệm thực tế trận cầu sôi động, với hình ảnh sắc nét, chuyển động mượt mà dù đang theo dõi trực tiếp chính là lời giải rõ ràng nhất cho tất cả những gì mà ban tổ chức muốn mang lại.

Để mang đến một buổi trải nghiệm thực tế và trực quan, ban tổ chức cũng đã mang đến bốn không trải nghiệm khác nhau, được thiết kế từ những mô phỏng thực tế để khách tham dự có thể hình dung rõ ràng nhất về khả năng ứng dụng của dòng máy chiếu Lifestudio.

trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio
Khu cắm trại “Camping Site”

Đầu tiên là khu cắm trại “Camping Site”, nơi máy chiếu trở thành người bạn đồng hành trong những buổi xem phim ngoài trời cùng gia đình và bạn bè.

trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio
Khu trải nghiệm giải trí gia đình Home Entertainment Zone,

Ở khu trải nghiệm giải trí gia đình Home Entertainment Zone, Ban tổ chức đã tái hiện phòng khách hiện đại với các hoạt động xem phim, theo dõi thể thao và giải trí trên màn hình lớn.

Khu vực này được bố trí Epson Lifestudio Grand EH-LS970B, mẫu máy chiếu giải trí cao cấp dành cho không gian gia đình hiện đại, nổi bật với khả năng trình chiếu màn hình siêu lớn lên đến 150–300 inch, mang đến trải nghiệm “home cinema” đúng nghĩa ngay tại nhà. Sản phẩm sở hữu độ sáng 4.000 ISO lumens hướng đến trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao với độ sáng và độ chi tiết vượt trội, phù hợp phòng chiếu cao cấp hoặc không gian lớn. Với việc tích hợp hệ điều hành Google TV và âm thanh cao cấp Sound by Bose cùng hệ thống kết nối không dây hiện đại, giúp máy có thể truy cập nhanh các nền tảng giải trí phổ biến.

trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio
trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio

Khu trò chơi Gaming Zone dành cho game thủ

Đặc biệt thu hút đông đảo giới trẻ là khu trò chơi Gaming Zone dành cho game thủ trải nghiệm hình ảnh kích thước lớn cùng khả năng hiển thị mượt mà. Khu vực này được bố trí Epson Lifestudio Grand EH-LS670B, sản phẩm ứng dụng công nghệ 3LCD kết hợp nguồn sáng laser hiệu suất cao, cho độ sáng mạnh mẽ, màu sắc chân thực và độ bền vượt trội. Ngoài ra, EH-LS670B còn có độ sáng 3.600 ISO lumens tối ưu cho không gian nhỏ đến trung bình với trải nghiệm 4K sống động. Tương tự dòng EH-LS970B, máy cũng tích hợp hệ điều hành Google TV, âm thanh cao cấp Sound by Bose cùng hệ thống kết nối không dây hiện đại, giúp truy cập nhanh các nền tảng giải trí phổ biến.

trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio
Góc sáng tạo Creative Zone

Góc sáng tạo Creative Zone là nơi máy chiếu sẽ đảm nhận nhiệm vụ mới, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, từ trình chiếu ý tưởng, trang trí không gian đến những trải nghiệm nghệ thuật và giải trí dành cho mọi lứa tuổi.

Khu vực này được trang bị Epson Lifestudio Pop EF-61G, cùng với Epson Lifestudio Pop Plus EF-62N, đây bộ đôi máy chiếu giải trí di động thế hệ mới, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, tích hợp Google TV, hệ thống căn chỉnh hình ảnh thông minh và công nghệ 3LCD cho màu sắc sống động, độ sáng 700 ISO lumens, trình chiếu màn hình lớn lên đến 150 inch. Cả hai đều trang bị âm thanh tích hợp Sound by Bose, kết nối không dây hiện đại và khả năng truy cập trực tiếp các nền tảng giải trí phổ biến như Netflix, YouTube và Disney+. Trong đó, EF-61G mang đến trải nghiệm Full HD tiện dụng, còn EF-62N nâng cấp lên 4K PRO-UHD cho chất lượng hình ảnh sắc nét hơn, đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp trong mọi không gian sống.

Epson - thương hiệu máy chiếu hàng đầu thế giới 25 năm liên tiếp

Có thể nói, thương hiệu máy chiếu hàng đầu thế giới 25 năm liên tiếp không chỉ mang đến buổi trải nghiệm thực tế vô cùng sinh động, mà còn mang đến cho khách tham dự những tính năng và công nghệ mới như dòng máy chiếu tích hợp Google TV giúp người dùng dễ dàng hệ thống căn chỉnh hình ảnh thông minh. Hay công nghệ 3LCD Triple Core Engine và âm thanh Sound by Bose đảm bảo trải nghiệm nghe nhìn trọn vẹn.

Trong khi model máy chiếu EF-71 mang đến trải nghiệm Full HD tiện dụng, EF-72 với độ sáng 1.000 ISO lumens nâng cấp lên 4K PRO-UHD, đáp ứng nhu cầu hình ảnh sắc nét cao cấp hơn trong một thiết kế linh hoạt hơn dòng POP EF-61G và EF-62N…

Bà Bùi Thị Thanh Hoa, đại diện LOGICO, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn workshop không chỉ giới thiệu những sản phẩm mới của Epson mà còn truyền cảm hứng về cách công nghệ trình chiếu có thể trở thành một phần trong không gian sống hiện đại. Máy chiếu ngày nay không chỉ phục vụ công việc hay giáo dục mà còn mở ra nhiều trải nghiệm giải trí, học tập và kết nối các thành viên trong gia đình.”

Chia sẻ về không gian trải nghiệm, đại diện Tinhte.vn cho biết: “Thông qua buổi workshop này, Tinhte mong muốn mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm thực tế về công nghệ, giúp người tham dự tiếp cận các sản phẩm mới mà còn có cơ hội trao đổi trực tiếp với chuyên gia, từ đó hiểu rõ hơn về xu hướng giải trí gia đình trong tương lai.”
Epson xu hướng máy chiếu gia đình workshop Tinhte.vn trải nghiệm sản phẩm công nghệ

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,240 ▼90K 14,940 ▼90K
Trang sức 99.99 14,250 ▼90K 14,950 ▼90K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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AUD 17692 17965 18541
CAD 17974 18249 18866
CHF 32019 32401 33044
CNY 0 3833 3925
EUR 29418 29639 30714
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HKD 0 3222 3425
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KRW 0 16 18
NZD 0 14639 15224
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45
Ngoại tệ Mua Bán
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USD 26,102 26,102 26,462
USD(1-2-5) 25,058 - -
USD(10-20) 25,058 - -
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