Cùng Logico và Tinhte.vn trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio

Có một thực tế là nhiều gia đình hiện đã sử dụng máy chiếu thay cho tivi nhờ các ưu thế về kích thước màn hình lớn, dễ dàng thay đổi vị trí trình chiếu, phù hợp hơn với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau… Xu hướng này ngày càng gia tăng, đặc biệt là những gia đình có nhiều người dùng với nhiều nhu cầu khác nhau, từ xem phim, theo dõi thể thao, chơi game và học tập tại nhà…

Rất nhiều không gian trải nghiệm thực tế đã được Ban tổ chức chuẩn bị

Lý giải cho xu hướng này, đại diện nhà phân phối ủy quyền máy chiếu Epson tại Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Logico, cho rằng nhiều gia đình ở chung cư hay nhà phố hiện đại việc lắp đặt TV kích thước từ 100 inch trở lên thường gặp nhiều rào cản về diện tích, chi phí đầu tư cũng như khả năng di chuyển. Chính vì thế họ đã lựa chọn máy chiếu Lifestudio Projector thay thế cho chiếc tivi truyền thống.

Khu trải nghiệm giải trí gia đình Home Entertainment Zone

“Các sản phẩm sở hữu thiết kế hiện đại, kích thước nhỏ gọn, dễ dàng decor với nội thất, đồng thời mang đến trải nghiệm màn hình lớn lên đến 150 inch mà không yêu cầu không gian lắp đặt phức tạp.”

Đại diện Logico, ông Huỳnh Lý Quang Vũ, ngành hàng máy chiếu Epson tại Việt Nam, cho biết thêm: “Dòng máy chiếu Lifestudio thể hiện định hướng của Epson trong việc mang công nghệ trình chiếu đến gần hơn với cuộc sống thường nhật. Chúng tôi tin rằng trải nghiệm màn hình lớn, chất lượng hình ảnh 3LCD cùng thiết kế tinh tế sẽ giúp người dùng tận hưởng giải trí tại gia theo một cách linh hoạt và tiện lợi hơn".

Không chỉ hướng đến chất lượng hình ảnh, Epson còn chú trọng trải nghiệm sử dụng với hệ điều hành giải trí thông minh, âm thanh tích hợp, khả năng kết nối đa dạng và thiết kế phù hợp với phong cách sống hiện đại.

Khách tham dự đã có cơ hội cùng nhau xem trận cầu đỉnh cao giữa hai đội Colombia và Ghana

Và ngay tại sự kiện, khách tham dự đã có cơ hội cùng nhau xem trận cầu đỉnh cao giữa hai đội Colombia và Ghana. Trải nghiệm thực tế trận cầu sôi động, với hình ảnh sắc nét, chuyển động mượt mà dù đang theo dõi trực tiếp chính là lời giải rõ ràng nhất cho tất cả những gì mà ban tổ chức muốn mang lại.

Để mang đến một buổi trải nghiệm thực tế và trực quan, ban tổ chức cũng đã mang đến bốn không trải nghiệm khác nhau, được thiết kế từ những mô phỏng thực tế để khách tham dự có thể hình dung rõ ràng nhất về khả năng ứng dụng của dòng máy chiếu Lifestudio.

Khu cắm trại “Camping Site”

Đầu tiên là khu cắm trại “Camping Site”, nơi máy chiếu trở thành người bạn đồng hành trong những buổi xem phim ngoài trời cùng gia đình và bạn bè.

Khu trải nghiệm giải trí gia đình Home Entertainment Zone,

Ở khu trải nghiệm giải trí gia đình Home Entertainment Zone, Ban tổ chức đã tái hiện phòng khách hiện đại với các hoạt động xem phim, theo dõi thể thao và giải trí trên màn hình lớn.

Khu vực này được bố trí Epson Lifestudio Grand EH-LS970B, mẫu máy chiếu giải trí cao cấp dành cho không gian gia đình hiện đại, nổi bật với khả năng trình chiếu màn hình siêu lớn lên đến 150–300 inch, mang đến trải nghiệm “home cinema” đúng nghĩa ngay tại nhà. Sản phẩm sở hữu độ sáng 4.000 ISO lumens hướng đến trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao với độ sáng và độ chi tiết vượt trội, phù hợp phòng chiếu cao cấp hoặc không gian lớn. Với việc tích hợp hệ điều hành Google TV và âm thanh cao cấp Sound by Bose cùng hệ thống kết nối không dây hiện đại, giúp máy có thể truy cập nhanh các nền tảng giải trí phổ biến.

Khu trò chơi Gaming Zone dành cho game thủ

Đặc biệt thu hút đông đảo giới trẻ là khu trò chơi Gaming Zone dành cho game thủ trải nghiệm hình ảnh kích thước lớn cùng khả năng hiển thị mượt mà. Khu vực này được bố trí Epson Lifestudio Grand EH-LS670B, sản phẩm ứng dụng công nghệ 3LCD kết hợp nguồn sáng laser hiệu suất cao, cho độ sáng mạnh mẽ, màu sắc chân thực và độ bền vượt trội. Ngoài ra, EH-LS670B còn có độ sáng 3.600 ISO lumens tối ưu cho không gian nhỏ đến trung bình với trải nghiệm 4K sống động. Tương tự dòng EH-LS970B, máy cũng tích hợp hệ điều hành Google TV, âm thanh cao cấp Sound by Bose cùng hệ thống kết nối không dây hiện đại, giúp truy cập nhanh các nền tảng giải trí phổ biến.

Góc sáng tạo Creative Zone

Góc sáng tạo Creative Zone là nơi máy chiếu sẽ đảm nhận nhiệm vụ mới, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, từ trình chiếu ý tưởng, trang trí không gian đến những trải nghiệm nghệ thuật và giải trí dành cho mọi lứa tuổi.

Khu vực này được trang bị Epson Lifestudio Pop EF-61G, cùng với Epson Lifestudio Pop Plus EF-62N, đây bộ đôi máy chiếu giải trí di động thế hệ mới, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, tích hợp Google TV, hệ thống căn chỉnh hình ảnh thông minh và công nghệ 3LCD cho màu sắc sống động, độ sáng 700 ISO lumens, trình chiếu màn hình lớn lên đến 150 inch. Cả hai đều trang bị âm thanh tích hợp Sound by Bose, kết nối không dây hiện đại và khả năng truy cập trực tiếp các nền tảng giải trí phổ biến như Netflix, YouTube và Disney+. Trong đó, EF-61G mang đến trải nghiệm Full HD tiện dụng, còn EF-62N nâng cấp lên 4K PRO-UHD cho chất lượng hình ảnh sắc nét hơn, đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp trong mọi không gian sống.

Epson - thương hiệu máy chiếu hàng đầu thế giới 25 năm liên tiếp

Có thể nói, thương hiệu máy chiếu hàng đầu thế giới 25 năm liên tiếp không chỉ mang đến buổi trải nghiệm thực tế vô cùng sinh động, mà còn mang đến cho khách tham dự những tính năng và công nghệ mới như dòng máy chiếu tích hợp Google TV giúp người dùng dễ dàng hệ thống căn chỉnh hình ảnh thông minh. Hay công nghệ 3LCD Triple Core Engine và âm thanh Sound by Bose đảm bảo trải nghiệm nghe nhìn trọn vẹn.

Trong khi model máy chiếu EF-71 mang đến trải nghiệm Full HD tiện dụng, EF-72 với độ sáng 1.000 ISO lumens nâng cấp lên 4K PRO-UHD, đáp ứng nhu cầu hình ảnh sắc nét cao cấp hơn trong một thiết kế linh hoạt hơn dòng POP EF-61G và EF-62N…