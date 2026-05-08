Workshop 'Kề Cà' - cách người trẻ kể về giá trị cà phê Robusta Việt Nam

Theo Ban tổ chức, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản lượng cà phê Robusta, tuy nhiên nhận thức về giá trị của loại hạt này vẫn còn hạn chế, đặc biệt đối với người trẻ và du khách quốc tế. Robusta thường được biết đến như một nguyên liệu xuất khẩu hơn là một sản phẩm mang bản sắc văn hóa. Vì vậy, việc gia tăng hiểu biết, từ đó hình thành sự trân trọng và tự hào với cà phê Việt Nam đang trở thành nhu cầu thực tiễn.

Workshop "Kề Cà" thuộc chiến dịch “Giữ mình trong dòng chảy thời đại" do Nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao (Staytional) phối hợp cùng Cà Kể Factory tổ chức.

Workshop “Kề Cà” được xây dựng theo hướng trải nghiệm, kết hợp giữa cung cấp kiến thức, thực hành và tương tác, nhằm giúp người tham gia tiếp cận cà phê không chỉ như một thức uống quen thuộc mà còn như một yếu tế văn hóa gắn với đời sống và bản sắc.

Chương trình gồm các nội dung như giới thiệu về lịch sử cà phê Việt Nam, phân biệt các dòng cà phê thông qua phương pháp nếm thử (cupping) và trải nghiệm pha cà phê phin. Hoạt động cupping được triển khai với các bước ngửi hương khô, cảm nhận sau khi rót nước và đánh giá các yếu tố như động đắng, đô chua, body và hậu vị, giúp người tham gia nhận diện rõ hơn các đặc trưng của các loại cà phê, đặc biệt là Robusta.

Bên cạnh đó, người tham gia sẽ trực tiếp thực hành pha và thưởng thức các loại cầ phê truyền thống như cà phê đen, cà phê nâu, bạc xỉu, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác như trò chơi “Ai là ma cà?” nhằm tăng cường khả năng cảm nhận hương vị.

Workshop cũng tích hợp phần trải nghiệm sáng tạo, cho phép người giam gia thử nghiệm biến tấu đồ uống, như pha cold brew Robusta kết hợp với các hương vị trái cây, qua đó mở rộng cách tiếp cận đối với cà phê theo hướng mới mẻ và phù hợp với người trẻ.

Nói về cảm hứng để xây dựng dự án, em Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Dự án workshop trải nghiệm “Kề Cà” cho biết: “Cảm hứng của chúng mình đến từ một nghịch lý khá rõ: Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về Robusta, nhưng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lại chưa thực sự hiểu và tự hào về điều đó. Vì vậy chúng mình muốn làm một dự án để kể lại câu chuyện cà phê Việt theo cách gần gũi hơn. Việc kết hợp với Cà Kể Factory cũng rất tự nhiên, vì đây là một thương hiệu cùng chung định hướng tôn vinh giá trị bản địa và kể chuyện bằng cà phê”.

Tham dự workshop, em Tống Duy Anh (Hà Nội) cho biết: “Thực ra thì trước giờ thì mình vẫn coi cà phê giống như là đơn thuần chỉ là một loại thức uống Nhưng mà sau workshop ngày hôm nay thì mình cảm thấy tự hào hơn về văn hóa cà phê truyền thống Và đồng thời là cảm thấy vinh dự khi ở trong một đất nước có nền nông sản mạnh như là Việt Nam”.