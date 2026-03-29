Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Gia Hân

16:00 | 29/03/2026
Với sự tham gia của 21 phái đoàn ngoại giao, sáng kiến Liên minh Cà phê Toàn cầu (Global Coffee Alliance - GCA) được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác đa phương, giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, thị trường và chuỗi cung ứng ngành cà phê.
Vừa qua, Hội nghị Cà phê Quốc tế 2026 diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện 21 phái đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành cà phê. Sự kiện đánh dấu việc ra mắt sáng kiến Liên minh Cà phê Toàn cầu (Global Coffee Alliance – GCA).

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Nhà Sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee chia sẻ tại sự kiện.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Hoàng Diệp Thảo – Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee nhấn mạnh ngành cà phê toàn cầu đang đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, biến động thị trường và yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng. Theo bà, hợp tác đa phương là giải pháp then chốt để vượt qua các thách thức này.

Sáng kiến GCA được xây dựng với 5 mục tiêu trọng tâm gồm: bảo vệ hệ sinh thái cà phê; đảm bảo sinh kế công bằng cho nông dân; thúc đẩy hợp tác giữa ngoại giao và doanh nghiệp; tăng cường đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; và phát huy giá trị văn hóa cà phê toàn cầu.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tham gia ký kết Tuyên bố Liên minh Cà phê Toàn cầu 2026, thể hiện sự đồng thuận và cam kết của cộng đồng quốc tế đối với phát triển bền vững ngành cà phê.

Ông Saadi Salama - Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam, nhận định việc thành lập Liên minh Cà phê Toàn cầu là một sáng kiến kịp thời và mang tính chiến lược, trong bối cảnh thế giới đang đối diện các thách thức đan xen như biến đổi khí hậu, biến động kinh tế và bất bình đẳng xã hội.

Theo ông Saadi Salama, Liên minh Cà phê Toàn cầu là nền tảng kết hợp ngoại giao và sự năng động của khu vực kinh tế tư nhân để giải quyết đồng thời các vấn đề bền vững môi trường và phát triển con người.

Quang cảnh hội nghị.

Đại diện Đại sứ quán Angola tại Việt Nam nhấn mạnh, Liên minh Cà phê Toàn cầu là sáng kiến quan trọng đối với các quốc gia sản xuất cà phê, đặc biệt đồng tình với thông điệp “không một người nông dân nào bị bỏ lại phía sau”. Sự đồng lòng của các quốc gia, từ những thị trường lâu đời đến những vùng trồng mới nổi, cho thấy Liên minh Cà phê Toàn cầu không chỉ là một liên minh kinh tế mà thực sự đã trở thành một cam kết toàn cầu vì sự thịnh vượng chung.

Đại diện Đại sứ quán Cộng hoà Haiti tại Việt Nam khẳng định, việc thành lập Liên minh Cà phê Toàn cầu là một cơ hội quý báu và kỳ vọng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ Việt Nam, các quốc gia thành viên ASEAN cũng như các đối tác quốc tế khác trên toàn cầu.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia đầu ngành cà phê trong nước và quốc tế đã trao đổi các góc nhìn mang tính chiến lược để phát triển ngành cà phê bền vững trong tương lai. Ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) chia sẻ những nhận định về cục diện thị trường toàn cầu và các thách thức đặt ra đối với các quốc gia sản xuất cà phê.

Liên minh Cà phê Toàn cầu đã được ra mắt tại Hà Nội.

Tiến sĩ Phạm S, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cố vấn cấp cao King Coffee nhận định xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển dịch chuyển mạnh mẽ sang các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Dù hiện tại diện tích canh tác hữu cơ trên thế giới chỉ chiếm khoảng 1%, nhưng nhu cầu thực tế đã tăng vọt từ 11% lên 15%, mở ra cơ hội rất lớn cho các quốc gia nắm bắt được xu hướng này.

Hội nghị cũng đưa ra tầm nhìn đến năm 2040 với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái cà phê toàn cầu, được dẫn dắt bởi công nghệ, lấy con người và thiên nhiên làm trọng tâm, với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero).

Với vị thế là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và dẫn đầu về Robusta, Việt Nam được đánh giá đang chủ động tham gia định hình chuỗi giá trị toàn cầu thông qua các sáng kiến hợp tác như GCA.

Sáng kiến Liên minh Cà phê Toàn cầu được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng kết nối quốc tế, góp phần thúc đẩy ngành cà phê phát triển bền vững, minh bạch và thích ứng hiệu quả với các biến động toàn cầu.

