Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát đi thông báo chuyển đổi kênh phát sóng, hướng dẫn khán giả thực hiện ba bước dò kênh trên tivi: vào menu phát sóng, kích hoạt kênh tự động, rồi quét tín hiệu kỹ thuật số và analog để tìm lại H1 và H2 trên kênh 42-UHF của AVG.

Sau khi thực hiện kết nối tivi với ăng-ten, quý vị thực hiện thao tác dò kênh truyền hình số mặt đất như sau: - Bước 1: Chọn “Menu” ở trên điều khiển, chọn “Phát sóng” - Bước 2: Tiếp tục chọn vào “Kênh tự động”, ấn “Bắt đầu” - Bước 3 : Di chuyển xuống “Loại kênh digital & analog”, chọn “Quét”, sau đó chờ một ít phút để tivi thực hiện thao tác dò kênh Sau khi tivi thông báo hoàn tất quá trình dò kênh tự động, quý vị tìm nút “Danh sách list các kênh” để có thể kiểm tra được vị trí của các kênh mà chúng ta thu được.

Theo đó, kênh H1 và H2 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (Đài Hà Nội) từ 10 giờ ngày 20/3/2026 chuyển sang phát sóng trên hạ tầng DVB-T2 của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG) tại kênh 42-UHF, thay cho hạ tầng DVB-T2 của Công ty cổ phần Truyền hình số miền Bắc (DTV) trên kênh 48-UHF trước đó.

Công ty cổ phần Truyền hình số miền Bắc, tên giao dịch DTV, ra đời ngày 27/3/2014 từ sự hợp tác của năm đơn vị truyền thông tại Hà Nội: Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Công ty cổ phần HANEL, Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội (HANOICAB), Công ty cổ phần Truyền hình HiTV và Công ty cổ phần quốc tế truyền thông IMC.

DTV tiền thân là Công ty cổ phần truyền dẫn phát sóng Truyền hình đồng bằng sông Hồng (RTB), triển khai mạng DVB-T2 trên phạm vi 24 tỉnh phía Bắc và 6 tỉnh Bắc Trung Bộ theo giấy phép 468/GP-BTTTT.

AVG vận hành hạ tầng DVB-T2 phủ sóng toàn quốc và đóng vai trò thay thế tín hiệu analog trong tiến trình số hóa truyền hình Việt Nam. Kênh H1 và H2 của Đài Hà Nội chuyển sang hạ tầng của AVG tại kênh 42-UHF từ 20/3/2026.

Trên thị trường truyền dẫn phát sóng số mặt đất hiện nay, VTV giữ vai trò phát sóng chính đa kênh HD và SD trên toàn quốc, DTV phụ trách vùng Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng, còn AVG phủ toàn quốc, VTC Digital vận hành các trạm phát DVB-T2 riêng lẻ cung cấp cục bộ khu vực. Các đài địa phương, trong đó có Đài Hà Nội, điều chỉnh phân bổ kênh trong giai đoạn 2025–2026 theo quy hoạch tần số số hóa.

Theo dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 37/2020/TT-BTTTT, toàn bộ băng tần 606–694 MHz, tức 11 kênh từ kênh 38 đến kênh 48 với tổng băng thông 88 MHz, sẽ phải giải phóng cho mạng di động IMT, bao gồm 5G, chậm nhất vào cuối năm 2028. Kênh 48-UHF mà DTV đang vận hành tại Hà Nội chính xác nằm trong vùng tần số này. Như vậy, việc Đài Hà Nội chủ động chuyển sang kênh 42-UHF của AVG từ ngày 20/3/2026 thực chất là đi trước lộ trình gần ba năm.

Công ty cổ phần Truyền hình số miền Bắc phát sóng DVB-T2 từ cột anten cao 252m tại Mễ Trì – Hà Nội.

Kênh 42-UHF với tần số trung tâm 642 MHz cũng nằm trong băng tần 638–646 MHz thuộc vùng cần giải phóng, và dự thảo đã vạch rõ các kênh 42, 43, 44, 45 sẽ được ưu tiên chuyển sang các kênh 29, 30, 31, 32 trong băng tần 534–566 MHz. Điều đó có nghĩa là ngay cả kênh 42-UHF mà AVG đang khai thác cũng nằm trong diện phải di dời. Các đơn vị truyền dẫn như DTV, AVG hay VTC Digital đều đứng trước áp lực di dời thiết bị, điều chỉnh hạ tầng và thông báo người dùng trong thời hạn không quá sáu tháng kể từ khi Bộ Khoa học và Công nghệ ra thông báo chính thức. Chi phí chuyển đổi hoàn toàn do từng đơn vị tự chịu.

Trong bối cảnh đó, mô hình nhiều đơn vị truyền dẫn song song vận hành hạ tầng DVB-T2 riêng lẻ sẽ ngày càng khó duy trì về mặt tài chính khi quỹ tần số sẽ được quy hoạch cho mạng di động. Xu hướng tập trung hạ tầng về các đầu mối phủ sóng quốc gia có thể sẽ diễn ra mạnh hơn trong giai đoạn 2026–2028, trước khi băng tần 600 MHz chính thức chuyển giao cho các nhà mạng di động.

Việc Đài Hà Nội dời kênh H1 và H2 sang hạ tầng AVG từ ngày 20/3/2026 phản ánh xu hướng các đài địa phương chuyển từ thuê hạ tầng của đơn vị truyền dẫn vùng sang thuê hạ tầng của đơn vị phủ sóng toàn quốc. Với hạ tầng DVB-T2 trải rộng trên toàn lãnh thổ, đơn vị truyền dẫn quốc gia giúp tín hiệu của các kênh địa phương chạm tới khán giả trên toàn quốc, đồng thời có năng lực kỹ thuật và nguồn lực tài chính lớn hơn để "thích ứng" trong lộ trình giải phóng băng tần 600 MHz sắp tới.

Trên thị trường truyền dẫn phát sóng mặt đất tại Việt Nam, VTV giữ vai trò hạ tầng quốc gia, AVG vận hành mạng DVB-T2 toàn quốc, còn các đơn vị vùng như DTV và VTC Digital phục vụ địa bàn đặc thù. Khi quỹ tần số DVB-T2 dần nhường chỗ cho mạng di động theo lộ trình giải phóng băng tần 600 MHz, chi phí vận hành hạ tầng riêng lẻ của từng đơn vị sẽ là bài toán ngày càng khó cân đối.