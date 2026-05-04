VinFast mở rộng thị trường, trình làng loạt sản phẩm mới tại Indonesia

Chiến lược phân phối sản phẩm xe điện của VinFast tại Indonesia

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, VinFast dự kiến ra mắt dải sản phẩm xe máy điện tại Indonesia vào khoảng tháng 6/2026. Trong giai đoạn đầu, các mẫu xe như Evo, Feliz II và Viper sẽ được phân phối. Đây là những dòng xe đã có mặt tại Việt Nam, hướng tới nhu cầu di chuyển hằng ngày với mức giá phổ thông, qua đó tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng đại chúng, phân khúc chiếm tỷ trọng lớn tại thị trường này.

Song song với việc giới thiệu sản phẩm, VinFast đẩy mạnh hợp tác với các công ty tài chính và đơn vị cho thuê tài chính để triển khai chương trình mua xe trả góp. Các gói tín dụng được thiết kế linh hoạt, đi kèm lãi suất cạnh tranh, nhằm giảm áp lực chi phí ban đầu, yếu tố được xem là rào cản lớn nhất đối với người tiêu dùng khi chuyển sang xe điện.

VinFast chuẩn bị ra mắt xe máy điện tại Indonesia. Ảnh: Kompas

Thực tế tại Indonesia cho thấy nhu cầu đối với phương tiện hai bánh vẫn duy trì ở mức cao, nhưng xe điện chưa thể phổ cập rộng rãi do giá bán ban đầu cao hơn xe xăng truyền thống. Trong bối cảnh đó, chiến lược kết hợp giữa sản phẩm và tài chính tiêu dùng giúp VinFast mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện.

Không dừng lại ở việc bán xe, hãng còn đẩy mạnh truyền thông về chi phí sử dụng dài hạn của xe điện, nhấn mạnh lợi thế tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành. Cách tiếp cận này nhằm tạo nhận thức mới cho người dùng, chuyển trọng tâm từ giá mua ban đầu sang tổng chi phí sở hữu trong suốt vòng đời sản phẩm.

Cơ sơ để VinFast mở rộng thị trường tại Indonesia

Indonesia được đánh giá là thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng của VinFast tại Đông Nam Á nhờ quy mô dân số lớn và mật độ sử dụng xe máy cao. Việc lựa chọn thâm nhập bằng các sản phẩm phổ thông, kết hợp giải pháp tài chính, cho thấy hãng đang đi theo hướng phát triển từng bước, ưu tiên độ phủ thị trường thay vì định vị cao cấp ngay từ đầu.

Ở chiều ngược lại, kết quả kinh doanh tại thị trường trong nước tạo nền tảng cho kế hoạch mở rộng ra quốc tế. Theo công bố của doanh nghiệp, trong tháng 3/2026, VinFast ghi nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng và xuất xưởng trên 93.000 xe máy điện, mức cao nhất từ trước đến nay. Hai dòng sản phẩm chủ lực là Evo và Feliz chiếm tỷ trọng lớn, với tổng lượng bàn giao lên tới hàng chục nghìn xe.

Tháng 3/2026, VinFast ghi nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng tại Việt Nam. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Nhu cầu tăng mạnh tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM phản ánh xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh đang diễn ra rõ nét. Riêng tại Hà Nội, số lượng xe máy điện VinFast được bàn giao trong tháng đạt hơn 20.000 chiếc. Doanh nghiệp cho biết đã nâng công suất sản xuất lên mức cao nhất, đồng thời tiếp tục mở rộng năng lực để xử lý lượng đơn hàng tồn đọng.

Đà tăng trưởng trong nước không chỉ củng cố vị thế của VinFast, mà còn đóng vai trò “bệ phóng” cho các kế hoạch quốc tế. Kinh nghiệm triển khai sản phẩm, vận hành và xây dựng hệ sinh thái tại Việt Nam giúp hãng có cơ sở để áp dụng tại các thị trường tương đồng như Indonesia.

Với cách tiếp cận kết hợp giữa sản phẩm phù hợp và giải pháp tài chính linh hoạt, VinFast đang định hình chiến lược cạnh tranh mới tại thị trường xe máy điện Đông Nam Á. Thay vì đối đầu trực diện về giá với xe xăng, hãng lựa chọn giảm rào cản tiếp cận và tối ưu chi phí sử dụng dài hạn, qua đó mở rộng tệp khách hàng và tạo dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.