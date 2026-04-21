VinFast dẫn đầu xe điện Philippines quý I 2026

Thị phần xe điện VinFast tại Philippines

VinFast đang dẫn đầu thị phần xe điện Philippines, theo số liệu mới nhất từ các hiệp hội ngành ôtô nước này.

Theo báo cáo quý I của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Philippines và Hiệp hội các nhà sản xuất xe tải, VinFast đã bàn giao 1.171 ôtô điện tại thị trường này. Con số này tương đương hơn 51% tổng doanh số xe thuần điện thuộc các hãng tham gia hai hiệp hội.

Tổng lượng tiêu thụ xe điện tại Philippines trong ba tháng đầu năm đạt 2.289 chiếc. Kết quả giúp VinFast lần đầu vượt lên dẫn đầu thị trường, bỏ xa các đối thủ lớn.

Đứng thứ hai là Tesla với 469 xe bán ra, trong khi Omoda & Jaecoo đạt 213 xe. Toyota xếp thứ bảy với 55 xe điện được bàn giao.

Đà tăng trưởng của thị trường xe điện Philippines diễn ra mạnh mẽ trong năm nay. Doanh số quý I tăng 122,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 3, lượng xe điện tiêu thụ đạt 1.787 chiếc, tăng gần 500% so với tháng trước đó.

Theo đánh giá từ TheAutoPH, biến động giá nhiên liệu truyền thống đã khiến người tiêu dùng chuyển sang xe điện, đặc biệt tại các đô thị lớn.

VinFast chiếm hơn 51% thị phần xe điện tại Philippines

VinFast tận dụng tốt giai đoạn này khi triển khai danh mục sản phẩm trải rộng nhiều phân khúc như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 và VF 9. Các dòng xe được thiết kế phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị và gia đình tại Philippines.

Các chuyên gia cho rằng chính sách giá, cùng mô hình thuê pin giúp giảm chi phí ban đầu, là yếu tố quan trọng giúp VinFast tiếp cận người dùng phổ thông.

Chính sách mở đường cho xe điện

Sự bứt tốc của thị trường xe điện Philippines gắn liền với các thay đổi chính sách trong hai năm gần đây.

Chính phủ Philippines đã triển khai chương trình miễn thuế nhập khẩu đối với ôtô điện hoàn toàn trong giai đoạn đầu, nhằm khuyến khích tiêu dùng và thu hút doanh nghiệp nước ngoài. Đồng thời, các dòng xe điện cũng được hưởng ưu đãi về thuế tiêu thụ và đăng ký lưu hành.

Bên cạnh đó, Luật phát triển xe điện được ban hành nhằm thúc đẩy sử dụng phương tiện sạch, yêu cầu các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước từng bước chuyển đổi đội xe sang điện.

Các chính sách này giúp giảm đáng kể chi phí sở hữu, từ đó kích thích nhu cầu thị trường trong ngắn hạn.

Hạ tầng sạc vẫn là điểm nghẽn

Dù tăng trưởng nhanh, hạ tầng sạc tại Philippines vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Số lượng trạm sạc công cộng còn hạn chế, tập trung chủ yếu tại khu vực đô thị như Manila và một số trung tâm kinh tế lớn. Điều này khiến người dùng tại các khu vực ngoài đô thị gặp khó khăn khi tiếp cận xe điện.

Chính phủ Philippines đã đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới trạm sạc trong những năm tới, thông qua hợp tác với khu vực tư nhân. Một số doanh nghiệp năng lượng và bán lẻ cũng bắt đầu tham gia đầu tư trạm sạc tại trung tâm thương mại, bãi đỗ xe và trạm dừng nghỉ.

Tuy nhiên, tốc độ triển khai hạ tầng vẫn chưa theo kịp tăng trưởng doanh số xe điện. Đây được xem là rào cản lớn nhất đối với thị trường trong trung hạn.

Áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng

Việc VinFast vươn lên dẫn đầu thị trường Philippines cho thấy cơ hội mở rộng của các hãng xe điện mới tại Đông Nam Á.

Tuy nhiên, khi thị trường tiếp tục tăng trưởng, cạnh tranh dự kiến sẽ gia tăng khi các hãng lớn như Tesla, Toyota và các thương hiệu Trung Quốc đẩy mạnh hiện diện.

Trong bối cảnh đó, lợi thế về giá, danh mục sản phẩm và tốc độ triển khai thị trường sẽ quyết định khả năng duy trì vị trí dẫn đầu.

Song song với mở rộng quốc tế, VinFast vẫn duy trì vị thế tại Việt Nam. Trong quý I, hãng bàn giao 53.684 ôtô điện, tăng 53% so với cùng kỳ. Riêng tháng 3 đạt 27.609 xe.

Doanh nghiệp này đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ôtô điện trong năm 2026.