Điều gì khiến tầng lớp trung lưu Ấn Độ chưa mặn mà với xe điện?

Thị trường ô tô Ấn Độ vốn là một nhóm nhỏ gồm các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của xe điện có thể làm thay đổi tình hình ở thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới.

Tesla vừa giao những chiếc Model Y đầu tiên tại Mumbai với giá 6 triệu rupee (hơn 68.000 USD). BYD, “gã khổng lồ” xe điện Trung Quốc, cũng bán các mẫu xe trên 3 triệu rupee. Trong khi đó, SUV chạy xăng bán chạy nhất, Hyundai Creta, chỉ có giá từ 1,1 - 2,1 triệu rupee và đã bán gần 187.000 chiếc chỉ trong năm 2024. Sự chênh lệch giá này khiến EV trở thành “giấc mơ xa vời” với số đông.

Ấn Độ áp thuế nhập khẩu ô tô tới 110% và chỉ cho phép 2.500 xe nhập khẩu mỗi năm với các hãng chưa sản xuất tại chỗ. Điều này khiến Tesla, BYD và các thương hiệu quốc tế khó mở rộng quy mô, giá xe luôn cao hơn nhiều so với mức thu nhập trung bình.

Dù số trạm sạc đã tăng từ 5.151 năm 2022 lên 26.367 vào giữa 2024, tỷ lệ vẫn thấp hơn nhiều so với trạm xăng dầu. Người mua trung lưu sống ở chung cư khó lắp đặt sạc riêng, trong khi người giàu dễ dàng đầu tư trạm sạc tư nhân. “Nỗi lo về phạm vi hoạt động” vẫn là rào cản tâm lý lớn.

Tesla được cho là chỉ nhận được 600 đơn đặt hàng kể từ khi mở cửa hàng vào tháng 7.

Người Ấn Độ trung lưu chuộng xe có giá hợp lý, dễ sửa chữa và dễ bán lại. Trong khi xe điện mới chỉ chiếm 5,3% thị phần ô tô, mức quá thấp so với 27% tại Trung Quốc, niềm tin vào lợi ích kinh tế ngắn hạn của EV vẫn chưa hình thành.

Khi Hyundai từng gây địa chấn với mẫu Santro giá rẻ vào cuối thập niên 1990, nhiều người tin rằng lịch sử có thể lặp lại với EV. VinFast của Việt Nam đang nổi lên như một ứng viên khi tung mẫu VF6 và VF7 có giá 1,7 - 2,3 triệu rupee, tương đương SUV động cơ xăng phổ biến, đồng thời lắp ráp tại Tamil Nadu. Tata Motors, Mahindra hay MG Motor cũng đẩy mạnh xe điện giá rẻ hơn.

Với các chiến lược sản xuất tại chỗ, giá cả cạnh tranh và sự cải thiện hạ tầng sạc, tầng lớp trung lưu Ấn Độ có thể sớm trở thành lực lượng chính thúc đẩy làn sóng xe điện sẽ giống như cách họ từng làm với Hyundai Santro cách đây hơn hai thập kỷ.