Chủ tịch Fed Jerome Powell tiết lộ đang bị điều tra hình sự, thị trường toàn cầu chao đảo

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đang bị điều tra hình sự cấp liên bang liên quan đến dự án cải tạo trụ sở ngân hàng trung ương trị giá 2,5 tỷ đô la. Ảnh: Getty.

Thông tin ngay lập tức khiến hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ lao dốc, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về tính độc lập của ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.

Trong một tuyên bố video đăng tải trên nền tảng X của Fed, ông Powell cho rằng cuộc điều tra phản ánh sự bất mãn kéo dài của Tổng thống Donald Trump trước việc Fed không cắt giảm lãi suất nhanh và mạnh như Nhà Trắng mong muốn.

Nguy cơ bị truy tố hình sự là hệ quả của việc Fed đưa ra chính sách tiền tệ dựa trên lợi ích công cộng, chứ không phải theo sở thích của Tổng thống, ông Powell nhấn mạnh.

Điều tra hình sự và nguy cơ chính trị hóa chính sách tiền tệ

Theo Chủ tịch Fed, Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi trát triệu tập của bồi thẩm đoàn tới Fed hôm thứ Sáu, đe dọa truy tố hình sự liên quan đến lời khai của ông trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng Sáu năm ngoái.

Lời khai này đề cập một phần đến dự án cải tạo kéo dài nhiều năm các tòa nhà lịch sử của Fed, vốn đã đội vốn mạnh và trở thành mục tiêu chỉ trích của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, ông Powell khẳng định: “Mối đe dọa truy tố không thực sự liên quan đến dự án cải tạo hay lời khai của tôi. Đó chỉ là những cái cớ.” Ông cảnh báo, kết quả cuộc điều tra có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, đe dọa khả năng Fed tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu kinh tế, thay vì chịu áp lực chính trị.

Trump phủ nhận liên quan lãi suất, nhưng chỉ trích Powell gay gắt

Tổng thống Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn với NBC News tối Chủ nhật, tuyên bố ông “không biết gì” về cuộc điều tra hình sự đối với Powell, song vẫn không giấu sự bất mãn: “Ông ấy không giỏi điều hành Fed, và cũng không giỏi xây dựng các tòa nhà.”

Trước đó, Trump từng công khai tuyên bố cân nhắc kiện Powell vì “thiếu năng lực”, cho rằng dự án cải tạo trụ sở Fed có thể tiêu tốn hơn 4 tỷ USD, với chi phí xây dựng “cao nhất lịch sử thế giới”.

Từ khi trở lại Nhà Trắng tháng 1/2025, Trump liên tục gây sức ép buộc Fed cắt giảm lãi suất, bất chấp việc ngân hàng trung ương đã ba lần giảm lãi suất liên tiếp, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm kể từ tháng 9.

Mọi con đường đều dẫn đến Jerome Powell Kể từ khi lạm phát ở Mỹ đạt đỉnh 9,1% vào tháng 6/2022, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dưới sự lãnh đạo của Jerome ...

Bộ Tư pháp, Quốc hội và làn sóng phản ứng dữ dội

Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận đang ưu tiên điều tra các hành vi lạm dụng tiền thuế của người dân, song không nêu đích danh Powell. Cuộc điều tra được cho là do Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Columbia giám sát, hiện do Jeanine Pirro, người được Trump bổ nhiệm, đứng đầu.

Cuộc điều tra này được khơi mào từ đơn chuyển hồ sơ của Hạ nghị sĩ Cộng hòa Anna Paulina Luna, với cáo buộc Powell có thể khai man trước Quốc hội.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ cả hai đảng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis tuyên bố sẽ phản đối mọi đề cử Fed của Trump cho đến khi vụ việc được làm rõ, trong khi lãnh đạo Dân chủ Chuck Schumer cảnh báo đây là “cuộc tấn công tiếp diễn vào tính độc lập của Fed”.

Nguy cơ bán tháo tài sản Mỹ

Các nhà phân tích cảnh báo hậu quả có thể vượt xa phạm vi cá nhân ông Powell. Krishna Guha, Phó Chủ tịch Evercore ISI, nhận định thị trường có thể chứng kiến:

Thứ nhất đồng USD suy yếu

Thứ hai trái phiếu và cổ phiếu Mỹ giảm mạnh

Thứ ba dòng tiền toàn cầu tìm đến vàng và tài sản trú ẩn an toàn

“Nếu Fed bị chính trị hóa, Mỹ sẽ phải trả giá bằng phí bảo hiểm rủi ro cao hơn cho toàn bộ hệ thống tài chính,” Guha nhấn mạnh.