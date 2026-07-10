Nhận định chứng khoán 10/7: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.830 điểm

Bức tranh kỹ thuật sau phiên giảm 13 điểm

Thị trường chứng khoán khép lại phiên 9/7 trong sắc đỏ khi VN-Index giảm 13 điểm về 1.840,7 điểm. Áp lực bán lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản khớp lệnh trên HoSE giữ quanh 14.600 tỷ đồng và chưa cho thấy dòng tiền chủ động trở lại.

Trên đồ thị ngày, chỉ số hình thành mẫu hình nến gần giống Doji Gravestone và lùi xuống dưới đường trung bình động 20 phiên. Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục suy yếu, còn MACD cắt xuống đường tín hiệu, phản ánh rủi ro ngắn hạn gia tăng.

Nếu MACD lùi xuống dưới ngưỡng 0 trong các phiên tới, xác suất điều chỉnh sẽ tăng lên. Ngược lại, việc chỉ số giữ vững vùng 1.830-1.835 điểm và chinh phục lại đường trung bình động 50 phiên quanh 1.860 điểm sẽ củng cố cho kịch bản hồi phục.

Ở kịch bản thận trọng, nếu vùng hỗ trợ 1.820 điểm bị xuyên thủng bởi áp lực bán mạnh, VN-Index có thể lùi sâu hơn để lấp khoảng trống giá quanh vùng 1.800 điểm trước khi tìm lại trạng thái cân bằng. Nhà đầu tư nên chuẩn bị cho biên độ dao động rộng hơn trong ngắn hạn.

Kịch bản giằng co và các vùng giá cần theo dõi

Phần lớn công ty chứng khoán nghiêng về kịch bản giằng co trong biên độ hẹp ở phiên 10/7, chờ chất xúc tác từ mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2. Vùng hỗ trợ gần của VN-Index giữ quanh 1.820-1.830 điểm, tương ứng đáy cũ gần nhất.

Ở chiều đi lên, vùng kháng cự gần nằm tại 1.850 điểm, xa hơn là 1.860-1.865 điểm quanh đường trung bình động 50 phiên. Theo Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn chỉ thực sự cải thiện khi chỉ số vượt đường xu hướng giảm nối hai đỉnh tháng 5 và tháng 6/2026 với sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam lưu ý VN-Index đang kiểm định vùng 1.855 điểm tương ứng đường MA5, song cả MA5 và MA10 vẫn hướng xuống nên nhịp hồi chưa thực sự bền vững. Nhóm phân tích Yuanta cho rằng chỉ số có thể gặp khó khi vượt mốc 1.855 điểm trong các phiên tới.

Ở thị trường phái sinh, hợp đồng VN30F gần nhất giằng co quanh vùng 1.990-2.000 điểm với thanh khoản duy trì ở mức thấp. Mốc tâm lý 2.000 điểm, đồng thời là vùng cản kỹ thuật, có thể khiến thị trường phái sinh rung lắc trong phiên kế tiếp.

Nhóm ngành dẫn dắt và động lực số hóa thị trường

Nhóm ngân hàng vẫn được nhìn nhận là trụ đỡ nhờ nền tảng cơ bản vững và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 khả quan. Ngày 10/7 cũng là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt của MBB, yếu tố có thể tác động tới giao dịch nhóm dẫn dắt trong vài phiên tới.

Nhóm chứng khoán được kỳ vọng hưởng lợi từ mùa báo cáo quý 2 và câu chuyện nâng hạng thị trường dự kiến từ tháng 9/2026. Dư nợ cho vay ký quỹ toàn ngành lập mức cao mới, trong khi Chứng khoán MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 gần 377 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Bảng điện thị trường chứng khoán phiên 9/7 với VN-Index giảm điểm

Nhóm dầu khí bám sát diễn biến giá dầu thế giới. Giá Brent giữ quanh 74 USD mỗi thùng và WTI quanh 70 USD mỗi thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung, tạo lực đỡ cho BSR, PLX, PVS và PVD. Ở chiều ngược lại, giá dầu tăng cũng làm gia tăng áp lực lạm phát và cần được theo dõi.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng đang tích lũy ở vùng giá thấp và phù hợp với nhà đầu tư tầm nhìn trung hạn. MWG, PNJ, FRT và MSN đều đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số cho năm 2026, trong đó nhiều doanh nghiệp hướng tới mức lợi nhuận cao kỷ lục nhờ sức mua nội địa phục hồi.

Nhóm logistics và vận tải là điểm sáng trong phiên 9/7 khi nhóm cảng biển và dịch vụ hàng hóa đồng loạt giữ sắc xanh, với STG, PRC, VNF cùng loạt cổ phiếu cảng đi lên. Chỉ số PMI ngành sản xuất tháng 6 giữ trên ngưỡng 50 điểm khi đạt 51,8 điểm, tín hiệu hỗ trợ cho triển vọng luân chuyển hàng hóa và nhu cầu vận tải trong quý 3.

Nhóm bất động sản dự kiến tiếp tục phân hóa khi dòng tiền thận trọng với các mã đầu cơ cao. Diễn biến nhóm cổ phiếu liên quan tới Vingroup vẫn tác động lớn tới xu hướng chung, trong đó VIC giữ vai trò lực đỡ ở các phiên gần đây.

Ở nhóm công nghệ, FPT và các mã đầu ngành gắn với câu chuyện chuyển đổi số, điện toán đám mây và nhu cầu hạ tầng số vẫn là tâm điểm theo dõi sau nhịp điều chỉnh. Về nền tảng, tiến trình số hóa hạ tầng giao dịch và lộ trình nâng hạng thị trường được xem là động lực trung hạn cho thanh khoản và dòng vốn ngoại.

Lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi gắn liền với việc hoàn thiện hạ tầng giao dịch số, cơ chế thanh toán và chuẩn công bố thông tin song ngữ. Tiến trình số hóa giúp giảm chi phí giao dịch và mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư, tạo nền tảng thu hút dòng vốn ngoại quay lại trong nửa cuối năm.

Ở bức tranh vĩ mô, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức cao, trong khi tiêu dùng nội địa và đầu tư công tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Các định hướng chính sách thúc đẩy sức mua và giải ngân đầu tư công tạo lực đỡ cho nhóm bán lẻ, xây dựng và vật liệu trong nửa cuối năm.

Yếu tố cần theo dõi trong phiên 10/7 là giao dịch khối ngoại, khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng và đồng USD giữ ở vùng cao. Diễn biến chứng khoán toàn cầu và chính sách thuế của Mỹ tiếp tục chi phối tâm lý giao dịch trong nước.

Với bối cảnh dòng tiền phân hóa, nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị duy trì tỷ trọng hợp lý, tránh mua đuổi khi chỉ số tiếp cận kháng cự và ưu tiên giải ngân ở các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tích lũy từng phần ở nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ và dầu khí.