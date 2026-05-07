23 Mã cổ phiếu Việt Nam tiềm năng được FTSE Russell vừa cập nhật là gì?

Danh sách 23 mã cổ phiếu Việt tiềm năng được FTSE Russell rút gọn trước kỳ review tháng 9/2026. Ảnh: AI

FTSE Russell rút gọn danh sách cổ phiếu Việt tiềm năng từ 32 xuống còn 23 mã trước kỳ review tháng 9/2026.

Danh sách hiện bao gồm nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường như VIC, HPG, VHM, FPT, MSN, SSI, VNM, STB, VCB, VJC và VRE. Ngoài ra còn có các mã khác gồm VIX, NVL, VCI, SHB, GEX, VND, KBC, KDH, BID, DGC, BSR và GEE.

Theo SSI Research, tỷ trọng của Việt Nam trong các bộ chỉ số FTSE tiếp tục được điều chỉnh giảm tính đến ngày 31/03/2026. Cụ thể:

FTSE Global All Cap giảm từ 0,037% xuống 0,034%

FTSE Emerging All Cap giảm từ 0,350% xuống 0,329%

FTSE All World giảm từ 0,024% xuống 0,020%

FTSE Emerging giảm từ 0,227% xuống 0,192%

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường vẫn đang theo dõi sát khả năng nâng hạng của chứng khoán Việt Nam trong các kỳ rà soát quốc tế tiếp theo.

Theo kế hoạch, danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước kỳ review FTSE GEIS tháng 9/2026. Các thay đổi trong kỳ rà soát bán niên sẽ bắt đầu được công bố từ ngày 21/08/2026.

SSI Research ước tính tổng dòng vốn từ các quỹ ETF tham chiếu FTSE có thể chảy vào thị trường Việt Nam khoảng 1.3 tỷ USD, trong đó quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets ETF dự kiến đóng góp lớn nhất với khoảng 481 triệu USD.

SSI Research ước tính tổng dòng vốn từ các quỹ ETF tham chiếu bộ chỉ số FTSE có thể chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 1,3 tỷ USD. Trong đó, quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets ETF được dự báo đóng góp lớn nhất với khoảng 481 triệu USD.

Dòng vốn dự kiến sẽ được giải ngân theo 4 giai đoạn:

Tháng 09/2026: khoảng 10%, tương đương 130 triệu USD

Tháng 03/2027: khoảng 20%, tương đương 260 triệu USD

Tháng 06/2027: khoảng 35%, tương đương 455 triệu USD

Tháng 09/2027: khoảng 35% còn lại, tương đương 455 triệu USD

Nếu kịch bản này diễn ra đúng kỳ vọng, đây có thể trở thành một trong những cú hích lớn đối với thanh khoản và tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2026–2027.

9 Mã cổ phiếu bị cho ra khỏi danh sách cổ phiếu tiềm năng đợt này

So với danh sách công bố hồi đầu tháng 4, đợt này, có 9 cổ phiếu không đáp ứng được tiêu chí của FTSE Russell bao gồm SAB, DPM, HUT, DIG, EIB, DXG, PDR, FRT và KDC.

Trước hết, danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện của FTSE thường được xem là “rổ chờ” cho khả năng tham gia các bộ chỉ số quốc tế trong tương lai. Những mã còn lại trong danh sách sẽ có cơ hội cao hơn được các quỹ ETF và quỹ đầu tư chủ động theo dõi, nâng tỷ trọng hoặc giải ngân khi Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu nâng hạng thị trường.

Ngược lại, các cổ phiếu bị loại khỏi danh sách có thể đối mặt với áp lực ngắn hạn về kỳ vọng dòng tiền ngoại. Nhà đầu tư thường xem đây là tín hiệu cho thấy cổ phiếu chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về thanh khoản, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float), khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài hoặc các chuẩn mực kỹ thuật khác của FTSE.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh SSI Research dự báo các quỹ ETF tham chiếu FTSE có thể giải ngân tới 1,3 tỷ USD vào thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2026–2027. Những cổ phiếu nằm ngoài danh sách có nguy cơ bỏ lỡ một phần dòng vốn ngoại quy mô lớn này, ít nhất trong ngắn và trung hạn.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc bị loại khỏi danh sách không phải “cánh cửa đóng lại hoàn toàn”. Các doanh nghiệp vẫn có thể quay trở lại nếu cải thiện thanh khoản, nâng tỷ lệ free float hoặc đáp ứng tốt hơn các tiêu chí của FTSE trong các kỳ rà soát tiếp theo.