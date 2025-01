Việt Nam là 'Ngọn hải đăng' tại châu Á - Thái Bình Dương

Hội nghị Khai mở tiềm năng thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) - hướng tới vị thế thị trường mới nổi tổ chức ngày 29/08/2023

Đánh giá này được FTSE Russell lý giải bằng việc nhấn mạnh một số thành tích tích cực của Việt Nam, như tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8% trong năm 2022 và chỉ số FTSE Vietnam 30 tiếp tục tăng 12% so với đầu năm.

Việc hợp tác với FTSE Russell và sàn giao dịch Singapore cung cấp cho Việt Nam một hệ sinh thái toàn diện, giúp nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận cổ phiếu Việt Nam và kiểm soát rủi ro liên quan.

FTSE Russell đánh giá triển vọng tăng trưởng của Việt Nam dựa trên lợi thế về chi phí sản xuất, lực lượng lao động trẻ và kỹ năng chuyên môn cao, cũng như sự hấp dẫn đối với các công ty muốn đa dạng hóa sản xuất khỏi Trung Quốc.

Việt Nam đã trở thành "ngọn hải đăng" trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương bất chấp biến động kinh tế và chính trị toàn cầu. Đất nước đã hưởng lợi từ dịch chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ và duy trì sự ổn định chính trị. Việt Nam đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP 8% kể từ đại dịch toàn cầu, mức cao nhất kể từ năm 1997. IMF dự báo GDP Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng 5.8% trong năm 2023 và 6.9% trong năm 2024, vượt trội so với một số quốc gia trong khu vực ASEAN.

FTSE Russell cho rằng những điều tích cực này chưa thể hiện trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022. Chỉ số FTSE Frontier Vietnam Index, theo dõi các công ty lớn, vừa và nhỏ niêm yết tại Việt Nam, đã giảm 47.1% tính bằng USD trong cả năm. Đà giảm này được cho là do cuộc khủng hoảng giá nhiên liệu do xung đột Nga-Ukraine kéo dài và việc thắt chặt lãi suất do lạm phát gia tăng. Ngoài ra, các biện pháp kiểm soát tham nhũng của Việt Nam cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy nền kinh tế, bao gồm cắt giảm thuế, nới lỏng chính sách tiền tệ và các biện pháp hành chính để giảm thiểu tình trạng khó khăn trên thị trường bất động sản. Nhờ đó, Việt Nam đang hồi phục trong năm 2023.

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì tính ổn định với tỷ giá tiền đồng Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, chỉ số FTSE Vietnam 30 đã tăng 12% tính bằng USD. Cổ phiếu Việt Nam thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư toàn cầu với tỷ suất lợi nhuận dài hạn cao hơn so với các thị trường mới nổi khác.

FTSE Russell kỳ vọng rằng Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng đang nỗ lực nâng hạng thị trường để thu hút nguồn vốn đầu tư lớn hơn.