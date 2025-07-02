Sau Bắc Bling, Tuấn Cry ra mắt MV King Bắc

"Visual" của Tuấn Cry trên bìa single King Bắc - Ảnh: Facebook nhân vật

Sau cơn sốt Bắc Bling cùng Hòa Minzy, nhạc sĩ Tuấn Cry "thừa thắng xông lên" với sản phẩm âm nhạc mới mang tên King Bắc, ra mắt đúng ngày 1-7-2025 - dịp đánh dấu thời khắc lịch sử khi Bắc Ninh và Bắc Giang chính thức sáp nhập.

Đây là sản phẩm được Tuấn Cry và ê kíp ấp ủ như một lời tri ân, một món quà dành tặng quê hương trong thời khắc "sắp xếp lại giang sơn".

Khó tái hiện cơn sốt Bắc Bling

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, anh viết: "Một món quà đặc biệt Tuấn muốn gửi tới tất cả bà con Bắc Ninh - Kinh Bắc trong một ngày đặc biệt của dân tộc".

Đặc biệt, tên gọi King Bắc mang đậm tính biểu tượng. "King" là hình ảnh ẩn dụ cho sự tự hào, kiêu hãnh của người con đất Kinh Bắc với di sản văn hóa và lịch sử lâu đời.

Giống Bắc "Bling", King Bắc phần nào mang âm hưởng của văn hóa hip hop, thổi một làn gió mới tới tên gọi của vùng đất này.

Bản MV có giai điệu mang màu sắc dân gian đương đại, sử dụng chất liệu âm nhạc truyền thống như câu quan họ, nhịp chèo và hình ảnh văn hóa đặc trưng vùng Kinh Bắc.

Lời ca không chỉ ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người nơi đây mà còn tôn vinh công lao ông cha qua từng câu hát: "Tấc đất tấc vàng ngọc ngà này là của ông cha đắp xây/ Máu xương bao đời để lại, để đàn cò sải cánh bay".

Ngoài ra, toàn bộ MV King Bắc được dựng hoạt ảnh 3D với âm hưởng dân gian đương đại, cho phép những biểu tượng quen thuộc của văn hóa Kinh Bắc như Phật Tích, nón quai thao, áo tứ thân, đài sen, đàn nhị... hiện lên đầy màu sắc.

Tuy không đầu tư hoành tráng như Bắc Bling, MV King Bắc vẫn là một sản phẩm độc đáo với hoạt ảnh 3D - Ảnh: Facebook nhân vật

Tuy nhiên, so với hiệu ứng mạnh mẽ mà Bắc Bling từng tạo nên vào năm ngoái, lần trở lại này của Tuấn Cry có phần trầm lắng hơn.

Sau gần một ngày ra mắt, King Bắc mới chỉ đạt hơn 21.000 lượt xem

một con số khiêm tốn nếu đặt cạnh những MV triệu view từng được nam nghệ sĩ thực hiện.

Dù vậy, sản phẩm vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ chất liệu văn hóa thuần Việt, ca từ nhiều tầng nghĩa và cảm xúc gắn bó với quê hương.

"Chỉ những người con sinh ra và lớn lên ở đất Kinh Bắc mới có lòng yêu quê hương sâu sắc để viết nên những lời hay ý đẹp thế này"; "Bạn Tuấn rất hợp với dòng nhạc dân gian, làm thêm nhiều về đề tài quê hương là quá tuyệt vời" - là quan điểm của một số khán giả dưới phần bình luận của MV.