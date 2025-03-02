Hòa Minzy ra mắt MV 'Bắc Bling' tri ân quê hương Bắc Ninh

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Vpop, một nghệ sĩ quyết định tổ chức ra mắt sản phẩm mới tại quê hương mình.

"Bắc Bling" không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là một câu chuyện đậm chất dân gian, được kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại. MV tiếp tục đánh dấu sự hợp tác giữa Hòa Minzy với nhạc sĩ Tuấn Cry và producer tài năng Masew, mang đến một trải nghiệm nghệ thuật lôi cuốn và độc đáo.

Ca sĩ Hòa Minzy tại buổi ra mắt MV.

MV "Bắc Bling" được quay hoàn toàn tại Bắc Ninh, với sự tham gia của 99% người dân Bắc Ninh. Đặc biệt, dự án có sự tham gia của danh hài Xuân Hinh - một tượng đài của sân khấu nghệ thuật truyền thống - đem lại bất ngờ lớn cho công chúng.

Ngay khi lên ý tưởng cho MV "Bắc Bling", Hòa Minzy nghĩ rằng, nếu đã là một dự án về Bắc Ninh thì nên quy tụ tất cả những người con ưu tú của Bắc Ninh. “Danh hài Xuân Hinh là tượng đài nghệ thuật trong lòng công chúng, và đặc biệt, chú cũng là người con của quê hương Bắc Ninh. Hòa nghĩ mình phải mời được chú Xuân Hinh thì dự án mới thực sự ý nghĩa và trở nên tuyệt vời hơn.

Không có liên hệ nào của chú, Hòa đã nhắn tin vào fanpage của chú và nói rằng: 'Con chào chú, con là ca sĩ Hòa Minzy, một ca sĩ trẻ đến từ quê hương Bắc Ninh. Sắp tới, con có một dự án về Bắc Ninh và muốn mời chú tham dự, không biết chú có thể cho con xin số điện thoại để con liên hệ không ạ?'

Hòa Minzy với nhiều màu sắc khác nhau trong MV.

Thật bất ngờ, ngày hôm sau, chú Xuân Hinh đã nhắn lại số điện thoại của chú cho Hòa. Sau đó, Hòa đã gọi điện và nói chuyện với chú khoảng hai tiếng đồng hồ về dự án, nội dung và ý nghĩa của bài hát. Khi gửi bài hát cho chú, Hòa rất vui vì chú rất thích ca khúc này.

Ngay sau đó, chú đã đồng ý tham gia dự án, cùng Hòa đi thu âm, đi quay MV. Đến nay khi nhìn thành quả có được, Hòa cảm thấy vô cùng tuyệt vời và biết ơn chú Xuân Hinh rất nhiều vì đã tham gia dự án này, giúp dự án có ý nghĩa và tầm vóc hơn".

Tên ca khúc "Bắc Bling" mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện mong muốn của Hòa Minzy mang hình ảnh Bắc Ninh tươi đẹp, lấp lánh và tỏa sáng vào âm nhạc. Theo chia sẻ từ Hòa Minzy, cô đã nhận được sự chấp thuận của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về từ "Bling" với hàm ý tích cực và hiện đại, giúp thể hiện trọn vẹn tinh thần của bài hát.

Tham gia MV còn có những người dân Bắc Ninh.

Nhạc sĩ Tuấn Cry, người chấp bút cho ca khúc này, đã khéo léo kết hợp tinh thần truyền thống và hiện đại, tạo nên một tác phẩm không chỉ mang đậm âm hưởng Bắc Ninh mà còn hứa hẹn sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả yêu nhạc trên cả nước.

Dự án "Bắc Bling" không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là cách để Hòa Minzy bày tỏ tình yêu quê hương, văn hóa và truyền thống dân tộc. Nữ ca sĩ mong muốn mang tình làng nghĩa xóm, tình yêu cội nguồn vào trong từng khuôn hình, từng giai điệu, để mọi người thấy được vẻ đẹp Bắc Ninh không chỉ trong nghệ thuật mà còn trong văn hóa và con người nơi đây.

MV "Bắc Bling" hứa hẹn sẽ trở thành một dấu ấn mới trong sự nghiệp của Hòa Minzy cũng như trong dòng chảy âm nhạc dân gian đương đại bởi sự đầu tư chỉn chu, sự đồng lòng của người dân Bắc Ninh, và tình yêu nghệ thuật chân thành của nữ ca sĩ.

Đặc biệt, MV "Bắc Bling" có sự tham gia của gần 300 người dân tại Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh - quê hương của Hòa Minzy. Từ những cụ già gần 90 tuổi đến các em nhỏ cấp 1, cấp 2, tất cả bà con trong làng đều đồng lòng, vui vẻ góp mặt để cùng nữ ca sĩ hoàn thành sản phẩm âm nhạc ý nghĩa này.

Các nghệ sĩ có mặt tại buổi ra mắt MV của Hòa Minzy.

Hòa Minzy cho biết: "Đối với những sản phẩm âm nhạc trước đây, Hòa Minzy thường thuê những diễn viên quần chúng. Dự án này hoàn toàn khác bởi những diễn viên quần chúng trong dự án đều là những người Kinh Bắc, đều là những người thân, hàng xóm láng giềng, cùng làng xã, cùng nơi Hòa sinh ra, lớn lên từ nhỏ. Đây là một điều đặc biệt mà Hòa nghĩ là showbiz chưa từng có".

"Có tiền thuê diễn viên quần chúng là điều bình thường nhưng để quy tụ hàng trăm diễn viên là những người dân mộc mạc, chưa quen diễn, chưa quen máy quay, tập trung 3 ngày quay cùng Hòa vất vả ở thời tiết ngoài miền Bắc đầu năm lạnh giá mà bà con vẫn hào hứng, vui vẻ khích lệ động viên để có tinh thần quay... Điều đó thể hiện tình làng nghĩa xóm rất lớn. Hòa rất xúc động và cảm thấy mình có động lực lớn hơn để hoàn thiện một cách tốt nhất các cảnh quay", Hòa Minzy cho biết thêm.

Hoà Minzy nhận khen thưởng của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Trong suốt quá trình quay MV "Bắc Bling", những khoảnh khắc có mặt bà con luôn là kỷ niệm đặc biệt đối với Hòa Minzy. "Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là phân đoạn quay một bà cụ gần 90 tuổi, người có hàm răng đen nhai trầu - hình ảnh đặc trưng của văn hóa Bắc Bộ. Ban đầu, cụ khá ngượng ngùng trước ống kính, cứ mỗi lần bấm máy là bà không thể diễn tự nhiên được. Tuy nhiên, nhờ có sự cổ vũ và trêu đùa của bà con xung quanh, là những người thân thương gần gũi với mình, bà cụ đã bất ngờ bật cười khi máy quay đang chạy. Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức cả ê-kíp đều vỡ òa lên bất ngờ vì quá xuất sắc", Hòa Minzy chia sẻ.

"Hình ảnh nụ cười của bà với hàm răng đen nhai trầu vừa chân thực, vừa mang đậm chất điện ảnh. Không ai ngờ rằng, một người nông dân mộc mạc khi lên hình lại tỏa sáng đến như vậy. Chắc chắn khi xem MV, khán giả sẽ không khỏi ngạc nhiên và thích thú trước cảnh quay đầy cảm xúc này” - Hòa Minzy bộc bạch.