MV âm nhạc sáng tác mới là một phần của chuỗi hoạt động kỷ niệm kéo dài trong một năm nay để đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam. MV mang đến góc nhìn mới mẻ, tập trung vào giới trẻ, về một cột mốc ngoại giao đã định hình tiến trình của cả hai quốc gia.
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam ra mắt MV “Never Before”
MV “Never Before”

MV “Never Before” tái hiện những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh thế hệ trẻ như minh chứng sống động nhất của quan hệ đối tác ngày nay. Thông qua giọng rap đặc trưng và phong cách hình ảnh đương đại của Suboi, MV truyền tải thông điệp đến giới trẻ, tôn vinh trí tưởng tượng, khát vọng và tầm nhìn toàn cầu, đồng thời định hình lễ kỷ niệm như một hành trình tiếp nối bởi sự sáng tạo và hoài bão của chính các bạn trẻ.

Bằng cách phác họa chặng đường ba thập kỷ qua, MV thể hiện những tiến bộ mà hai nước đã đạt được và lời hứa chung cho tương lai, vừa là lời tri ân cho sự hợp tác bền bỉ, vừa là lời mời gọi tiếp tục xây dựng chặng đường tiếp theo thông qua đổi mới, kết nối và giao lưu văn hóa.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam ra mắt MV “Never Before”
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam ra mắt MV “Never Before”

Đại sứ Marc E. Knapper chia sẻ, “Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam, chúng tôi tự hào được kết nối với giới trẻ thông qua sự sáng tạo. Sự đóng góp của Suboi giúp câu chuyện về quan hệ đối tác của chúng ta được truyền tải theo một hình thức đương đại, khẳng định vai trò quan trọng của giới trẻ trong việc định hình tương lai chung của chúng ta”.

Định hướng nghệ thuật của “Never Before” kết hợp nhịp điệu rap hiện đại với những nét chấm phá của nhạc cụ truyền thống Việt Nam đã tạo nên phong cách vừa đương đại vừa thấm đượm bản sắc. Cách tiếp cận này mang đến sự ấm áp cho một chủ đề thường được thể hiện theo lối trang trọng, cho phép năng lượng của hip-hop hòa quyện cùng vẻ thanh thoát và niềm tự hào văn hóa Việt Nam.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam ra mắt MV “Never Before”
Suboi

Chia sẻ về niềm vinh dự được đóng góp trong hoạt động kỷ niệm này, Suboi cho biết: “Tôi rất vinh dự được góp phần vào lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam. MV ‘Never Before’ truyền tải tinh thần, năng lượng và khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Tôi hy vọng MV sẽ truyền cảm hứng để họ không chỉ kỷ niệm chặng đường hai nước đã cùng đi mà còn hướng về tương lai với sự tự tin và nhìn thấy những khả năng mà hợp tác có thể mang lại”.

Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao, phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp tục cam kết tăng cường hợp tác chiến lược, thúc đẩy lợi ích chung và đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực cũng như cho nhân dân hai nước.

Chuyển động số
Chương trình được triển khai nhằm lan tỏa thói quen thanh toán không tiền mặt và thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiếp xúc trong cộng đồng. Theo đó sẽ có hơn 5.500 điểm bán với ngân sách hơn 14 tỷ đồng để thúc đẩy và kích cầu tiêu dùng mùa lễ hội và mua sắm cuối năm.
60.000 học sinh TP.HCM phá kỷ lục thế giới với màn trình diễn Vovinam

60.000 học sinh TP.HCM phá kỷ lục thế giới với màn trình diễn Vovinam

Cuộc sống số
Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam với sự tham gia của 60.000 học sinh từ 165 điểm trường tại TP. HCM vừa xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới cho nội dung “Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới”.
Zootopia 2: Dẫn đầu phòng vé dịp Lễ Tạ ơn, lập hàng loạt kỷ lục mới

Zootopia 2: Dẫn đầu phòng vé dịp Lễ Tạ ơn, lập hàng loạt kỷ lục mới

Cuộc sống số
Phòng vé Bắc Mỹ bước vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn 2025 với một màn trình diễn rực rỡ nhất trong nhiều năm, được dẫn dắt bởi sự trở lại đầy bùng nổ của Disney với “Zootopia 2”. Bộ phim hoạt hình này không chỉ thống lĩnh doanh thu mà còn thiết lập nhiều chuẩn mực mới cho thị trường phim gia đình toàn cầu.
Hà Nội tổ chức Ngày hội

Hà Nội tổ chức Ngày hội 'Tiếng Anh STEM Robotics' cấp Tiểu học năm học 2025 - 2026

Cuộc sống số
Ngày 29/11 tại Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội “Tiếng Anh STEM Robotics” cấp tiểu học năm học 2025–2026.
Đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm Quán Meta AI - Nơi món ăn AI bước ra đời thực

Đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm Quán Meta AI - Nơi món ăn AI bước ra đời thực

Cuộc sống số
Quán Meta AI thu hút đông đảo các bạn trẻ tại Tp HCM tham dự không chỉ nhờ mở cửa miễn phí, mà còn hấp dẫn bởi trào lưu sáng tạo món ăn độc đáo cùng Meta AI đã gây sốt trước đó với hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
