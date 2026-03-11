Chuyển đổi số
Y tế số

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Lê Nhi

Lê Nhi

12:58 | 11/03/2026
Chiều 10/3/2026, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất phương án tổ chức thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân.
Bệnh viện phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử từ tháng 9/2025 Bệnh viện phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử từ tháng 9/2025
Bệnh viện Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia cho biết việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID đã được thực hiện tại 34/34 tỉnh, thành phố với khoảng 30 triệu sổ sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, dữ liệu hiện nay chủ yếu được hình thành từ dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong khi dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc vẫn chưa được kết nối, liên thông đầy đủ.

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử cho người dân
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chủ trì cuộc họp. Nguồn ảnh: Bộ Y tế.

Để khắc phục tình trạng này, tại cuộc họp chiều ngày 10/3, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia đề xuất các phương án kết nối dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ từ các cơ sở y tế, trạm y tế và các đợt kiểm tra sức khỏe lưu động tại cơ quan, trường học, doanh nghiệp… nhằm cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Đaị diện các đơn vị chuyên môn đã thảo luận về hai phương án kết nối dữ liệu. Nhiều ý kiến cho rằng việc kết nối thông qua hệ thống tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể giúp triển khai sớm, do hạ tầng kỹ thuật và hệ thống dữ liệu đã được đầu tư và vận hành ổn định, đồng thời các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã quen với việc gửi dữ liệu qua cổng này.

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử cho người dân
Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Đồng chí Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia báo cáo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh: Y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong quản lý sức khỏe người dân, bao gồm cả y tế dự phòng, kiểm tra sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe cộng đồng trên địa bàn. Hiện nay, mỗi địa phương đang triển khai nhiều chương trình quản lý sức khỏe khác nhau, do đó cần có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin thống nhất để quản lý dữ liệu hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm, và dữ liệu khám sức khỏe định kỳ cần được cập nhật, hiển thị trên Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID. Việc kết nối, liên thông dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ được kỳ vọng sẽ góp phần từng bước hình thành kho dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh của ngành y tế, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế.

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử
Ảnh minh hoạ.
moh.gov.vn
Dữ liệu sức khoẻ sổ sức khoẻ điện tử Bệnh án điện tử Dữ liệu sức khoẻ, bệnh án điện tử, sổ sức khoẻ điện tử, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức

Bệnh viện Việt Đức: Khám bệnh không giấy tờ, chỉ cần điện thoại

Bệnh viện Việt Đức: Khám bệnh không giấy tờ, chỉ cần điện thoại

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

Thiếu kỹ sư công nghệ thông tin: Rào cản lớn trong chuyển đổi số y tế

Thiếu kỹ sư công nghệ thông tin: Rào cản lớn trong chuyển đổi số y tế

Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Chuyển đổi số
Chiều 9/3/2026, tại Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Cơ quan nghiên cứu bệnh truyền nhiễm mới nổi ANRS MIE, thuộc Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe quốc gia Pháp (INSERM).
Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Giáo dục số
Trường Đại học Y Hà Nội đang lên kế hoạch mở ngành đào tạo mới mang tên Y tế số, tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị, dự kiến tuyển sinh từ năm học 2027-2028.
AWS tung nền tảng tự động hóa quy trình y tế, đưa “AI agent” vào bệnh viện

AWS tung nền tảng tự động hóa quy trình y tế, đưa “AI agent” vào bệnh viện

Y tế số
AWS vừa ra mắt Amazon Connect Health, nền tảng “AI agent” dành cho ngành y tế. Động thái này cho thấy các “ông lớn” công nghệ đang tăng tốc đưa AI vào vận hành hệ thống y tế, nơi chi phí quản lý và áp lực nhân lực ngày càng gia tăng.
Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Khoa học
Từ phát hiện thuốc mới, chẩn đoán bệnh tim cho đến y học cá nhân hoá, các chuyên gia nhận định công nghệ lượng tử đang mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho ngành y tế và khoa học sự sống toàn cầu.
Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Y tế số
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, việc ứng dụng UAV tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân ngay từ tuyến cơ sở là rất đáng hoan nghênh.
Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sử dụng ngay Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sử dụng ngay Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Quy định về thời gian bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15/3/2026

Quy định về thời gian bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15/3/2026

VFS Global khuyến nghị người Việt nộp hồ sơ thị thực sớm, cảnh giác lừa đảo trước mùa du lịch cao điểm 2026

VFS Global khuyến nghị người Việt nộp hồ sơ thị thực sớm, cảnh giác lừa đảo trước mùa du lịch cao điểm 2026

Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu xuyên biên giới

Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu xuyên biên giới

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Nvidia thống trị thị trường GPU gaming toàn cầu với hơn 95% thị phần

Nvidia thống trị thị trường GPU gaming toàn cầu với hơn 95% thị phần

Panasonic mang tinh thần Nhật đến lễ hội Việt - Nhật 2026

Panasonic mang tinh thần Nhật đến lễ hội Việt - Nhật 2026

Xiaomi hiện thực hóa AI với hệ sinh thái

Xiaomi hiện thực hóa AI với hệ sinh thái 'Human × Car × Home'

Dự án AI 500 tỷ USD Stargate gặp trục trặc khi OpenAI hủy kế hoạch mở rộng

Dự án AI 500 tỷ USD Stargate gặp trục trặc khi OpenAI hủy kế hoạch mở rộng

6G là

6G là 'trụ cột' của trí tuệ nhân tạo

Trợ lý AI tự vận hành mở ra hướng tự động hóa mới cho doanh nghiệp Việt

Trợ lý AI tự vận hành mở ra hướng tự động hóa mới cho doanh nghiệp Việt

Xiaomi hiện thực hóa AI với hệ sinh thái

Xiaomi hiện thực hóa AI với hệ sinh thái 'Human × Car × Home'

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3

Sản xuất tiên tiến giúp Singapore bứt phá, vượt xa dự báo tăng trưởng

Sản xuất tiên tiến giúp Singapore bứt phá, vượt xa dự báo tăng trưởng

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam 2026 thúc đẩy hợp tác đầu tư bền vững

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam 2026 thúc đẩy hợp tác đầu tư bền vững

Xuất khẩu bứt phá, thặng dư thương mại Trung Quốc lập kỷ lục mới trong hai tháng đầu năm

Xuất khẩu bứt phá, thặng dư thương mại Trung Quốc lập kỷ lục mới trong hai tháng đầu năm

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam: chạy thuần điện 66 km, giá từ 2,739 tỷ đồng

Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam: chạy thuần điện 66 km, giá từ 2,739 tỷ đồng

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game