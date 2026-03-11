Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia cho biết việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID đã được thực hiện tại 34/34 tỉnh, thành phố với khoảng 30 triệu sổ sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, dữ liệu hiện nay chủ yếu được hình thành từ dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong khi dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc vẫn chưa được kết nối, liên thông đầy đủ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chủ trì cuộc họp. Nguồn ảnh: Bộ Y tế.

Để khắc phục tình trạng này, tại cuộc họp chiều ngày 10/3, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia đề xuất các phương án kết nối dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ từ các cơ sở y tế, trạm y tế và các đợt kiểm tra sức khỏe lưu động tại cơ quan, trường học, doanh nghiệp… nhằm cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Đaị diện các đơn vị chuyên môn đã thảo luận về hai phương án kết nối dữ liệu. Nhiều ý kiến cho rằng việc kết nối thông qua hệ thống tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể giúp triển khai sớm, do hạ tầng kỹ thuật và hệ thống dữ liệu đã được đầu tư và vận hành ổn định, đồng thời các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã quen với việc gửi dữ liệu qua cổng này.

Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Đồng chí Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia báo cáo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh: Y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong quản lý sức khỏe người dân, bao gồm cả y tế dự phòng, kiểm tra sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe cộng đồng trên địa bàn. Hiện nay, mỗi địa phương đang triển khai nhiều chương trình quản lý sức khỏe khác nhau, do đó cần có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin thống nhất để quản lý dữ liệu hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm, và dữ liệu khám sức khỏe định kỳ cần được cập nhật, hiển thị trên Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID. Việc kết nối, liên thông dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ được kỳ vọng sẽ góp phần từng bước hình thành kho dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh của ngành y tế, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế.