Thiếu kỹ sư công nghệ thông tin: Rào cản lớn trong chuyển đổi số y tế

Thông tư mới thúc đẩy bệnh án điện tử nhưng thiếu người thực hiện

Chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong ngành y. Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2025/TT-BYT hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thay đổi hoàn toàn cách thức quản lý thông tin bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Mục tiêu đặt ra bệnh viện phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử từ tháng 9 năm 2025. Hồ sơ sức khỏe toàn dân cũng cần được đồng bộ để người dân tra cứu thông tin khám chữa bệnh ở mọi nơi.

Chuyển đổi số giúp dễ dàng vận hành hệ thống chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện.

Thực tế tại nhiều bệnh viện cho thấy nhân lực vận hành hệ thống công nghệ đang rất mỏng. Một số cơ sở tuyến huyện và tỉnh không có kỹ sư CNTT chuyên trách. Phần mềm do đơn vị bên ngoài triển khai nhưng không có người bảo trì. Khi hệ thống lỗi, bác sĩ buộc phải ghi chép lại bằng tay. Bệnh án điện tử vì thế trở thành công cụ “có cho đủ”.

Phòng CNTT ở nhiều nơi chỉ có một đến hai cán bộ, chủ yếu xử lý sự cố cơ bản như mất mạng hay hỏng thiết bị văn phòng. Họ thiếu chuyên môn về bảo mật, chưa đủ năng lực điều hành các hệ thống phức tạp. Dữ liệu y tế không thể liên thông lên tuyến trên, gây đứt gãy thông tin khi chuyển viện. Ngay cả bệnh viện lớn, mỗi lần nâng cấp hệ thống đều phải thuê ngoài, kéo theo rủi ro chậm trễ và gián đoạn.

Theo ước tính, một bệnh viện tuyến tỉnh cần ít nhất 5-7 kỹ sư công nghệ để vận hành hiệu quả các hệ thống số. Tuy nhiên, nhiều nơi chỉ có 1-2 người, khiến đầu tư công nghệ hàng tỷ đồng không đạt được mục tiêu như kỳ vọng.

Thiếu nhân lực công nghệ vẫn là thách thức với y tế số

Bệnh viện cần kỹ sư công nghệ thông tin để triển khai bệnh án điện tử trên cả nước, vận hành dữ liệu và đảm bảo an ninh mạng. Tuy nhiên, số lượng kỹ sư sẵn sàng làm việc trong môi trường y tế hiện vẫn còn rất hạn chế.

Mức lương tại bệnh viện công thường dao động từ 6-10 triệu đồng/tháng, chưa bằng một nửa so với mức thu nhập phổ biến tại các doanh nghiệp công nghệ. Kỹ sư làm việc tại bệnh viện không được hưởng phụ cấp đặc thù, ít có cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến và thường bị xem là bộ phận hỗ trợ kỹ thuật hơn là lực lượng chủ chốt.

Điều này dẫn đến thiếu động lực gắn bó vì không có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng. Công việc chủ yếu xoay quanh bảo trì hệ thống, xử lý sự cố, ít có cơ hội sáng tạo hay phát triển chuyên môn sâu.

Dù vậy, thực tế đang mở ra hướng đi mới cho sinh viên khối ngành công nghệ - kỹ thuật. Nhu cầu nhân lực về CNTT trong ngành y ngày càng rõ rệt khi hệ thống y tế bước vào giai đoạn chuyển đổi số toàn diện. Ngoài làm việc tại bệnh viện công hoặc tư, sinh viên có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu về AI y học, dữ liệu sức khỏe, thiết bị y sinh, hoặc phát triển sản phẩm trong các startup y tế.

Thị trường nhân lực cho kỹ sư CNTT trong ngành y đang dần hình thành, nhưng để thu hút được người làm, hệ thống cần cải thiện chính sách đãi ngộ và môi trường nghề nghiệp.