Thiếu kỹ sư công nghệ thông tin: Rào cản lớn trong chuyển đổi số y tế

17:20 | 13/06/2025
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2025/TT-BYT, yêu cầu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên toàn quốc. Tuy nhiên, tình trạng thiếu kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT) tại các bệnh viện đang là rào cản lớn khiến chuyển đổi số y tế khó đi đúng lộ trình.
Thông tư mới thúc đẩy bệnh án điện tử nhưng thiếu người thực hiện

Chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong ngành y. Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2025/TT-BYT hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thay đổi hoàn toàn cách thức quản lý thông tin bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Mục tiêu đặt ra bệnh viện phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử từ tháng 9 năm 2025. Hồ sơ sức khỏe toàn dân cũng cần được đồng bộ để người dân tra cứu thông tin khám chữa bệnh ở mọi nơi.

Kỹ sư công nghệ thông tin vận hành hệ thống chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện tuyến trung ương.
Chuyển đổi số giúp dễ dàng vận hành hệ thống chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện.

Thực tế tại nhiều bệnh viện cho thấy nhân lực vận hành hệ thống công nghệ đang rất mỏng. Một số cơ sở tuyến huyện và tỉnh không có kỹ sư CNTT chuyên trách. Phần mềm do đơn vị bên ngoài triển khai nhưng không có người bảo trì. Khi hệ thống lỗi, bác sĩ buộc phải ghi chép lại bằng tay. Bệnh án điện tử vì thế trở thành công cụ “có cho đủ”.

Phòng CNTT ở nhiều nơi chỉ có một đến hai cán bộ, chủ yếu xử lý sự cố cơ bản như mất mạng hay hỏng thiết bị văn phòng. Họ thiếu chuyên môn về bảo mật, chưa đủ năng lực điều hành các hệ thống phức tạp. Dữ liệu y tế không thể liên thông lên tuyến trên, gây đứt gãy thông tin khi chuyển viện. Ngay cả bệnh viện lớn, mỗi lần nâng cấp hệ thống đều phải thuê ngoài, kéo theo rủi ro chậm trễ và gián đoạn.

Theo ước tính, một bệnh viện tuyến tỉnh cần ít nhất 5-7 kỹ sư công nghệ để vận hành hiệu quả các hệ thống số. Tuy nhiên, nhiều nơi chỉ có 1-2 người, khiến đầu tư công nghệ hàng tỷ đồng không đạt được mục tiêu như kỳ vọng.

Thiếu nhân lực công nghệ vẫn là thách thức với y tế số

Bệnh viện cần kỹ sư công nghệ thông tin để triển khai bệnh án điện tử trên cả nước, vận hành dữ liệu và đảm bảo an ninh mạng. Tuy nhiên, số lượng kỹ sư sẵn sàng làm việc trong môi trường y tế hiện vẫn còn rất hạn chế.

Mức lương tại bệnh viện công thường dao động từ 6-10 triệu đồng/tháng, chưa bằng một nửa so với mức thu nhập phổ biến tại các doanh nghiệp công nghệ. Kỹ sư làm việc tại bệnh viện không được hưởng phụ cấp đặc thù, ít có cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến và thường bị xem là bộ phận hỗ trợ kỹ thuật hơn là lực lượng chủ chốt.

Điều này dẫn đến thiếu động lực gắn bó vì không có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng. Công việc chủ yếu xoay quanh bảo trì hệ thống, xử lý sự cố, ít có cơ hội sáng tạo hay phát triển chuyên môn sâu.

Dù vậy, thực tế đang mở ra hướng đi mới cho sinh viên khối ngành công nghệ - kỹ thuật. Nhu cầu nhân lực về CNTT trong ngành y ngày càng rõ rệt khi hệ thống y tế bước vào giai đoạn chuyển đổi số toàn diện. Ngoài làm việc tại bệnh viện công hoặc tư, sinh viên có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu về AI y học, dữ liệu sức khỏe, thiết bị y sinh, hoặc phát triển sản phẩm trong các startup y tế.

Thị trường nhân lực cho kỹ sư CNTT trong ngành y đang dần hình thành, nhưng để thu hút được người làm, hệ thống cần cải thiện chính sách đãi ngộ và môi trường nghề nghiệp.

Tổng quan về Thông tư 13/2025/TT-BYT - Đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên toàn quốc

Ngày 6/6/2025, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư 13/2025/TT-BYT, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành y tế Việt Nam. Thông tư này hướng dẫn cụ thể việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (HSBAĐT) tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc, với mục tiêu hiện đại hóa công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng thông tin y tế, đồng thời đảm bảo quyền lợi, bảo mật thông tin cho người bệnh.

Hồ sơ bệnh án điện tử là gì?

Theo Thông tư 13/2025/TT-BYT, HSBAĐT là tập hợp dữ liệu về quá trình khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe của người bệnh, được lập, lưu trữ, ký và quản lý hoàn toàn bằng phương tiện điện tử. Nội dung của HSBAĐT bao gồm thông tin cá nhân, kết quả khám bệnh, cận lâm sàng, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và các thông tin liên quan khác, đảm bảo đầy đủ theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Nguyên tắc và yêu cầu triển khai

Bảo đảm tính pháp lý và bảo mật: HSBAĐT phải được ký hoặc xác nhận điện tử bởi nhân viên y tế, người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp thông qua các hình thức như chữ ký điện tử, sinh trắc học hoặc phương tiện xác nhận điện tử khác theo Luật Giao dịch điện tử.

Kết nối định danh cá nhân: Thông tin trong HSBAĐT được kết nối với số định danh cá nhân của công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã được cấp tài khoản định danh điện tử, đảm bảo tính xác thực và liên thông dữ liệu.

Yêu cầu về hạ tầng công nghệ: Các cơ sở y tế phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin, bảo mật, lưu trữ và phục hồi dữ liệu, đảm bảo khả năng truy xuất khi cần thiết phục vụ điều trị, thanh tra, nghiên cứu khoa học và quản lý y tế.

Lộ trình triển khai

Đối với bệnh viện: Hoàn thành triển khai HSBAĐT chậm nhất vào ngày 30/9/2025.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác: Hoàn thành triển khai HSBAĐT chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

Trường hợp chuyển tiếp: Người bệnh đang điều trị bằng hồ sơ giấy trước thời điểm Thông tư có hiệu lực vẫn tiếp tục sử dụng đến khi ra viện, trừ khi cơ sở có thể chuyển đổi sang HSBAĐT.

Quy định về ghi chép và sử dụng HSBAĐT

Ghi chép đầy đủ, trung thực: Các thông tin trong HSBAĐT phải được ghi chép chính xác, rõ ràng, khoa học, không viết tắt trừ trường hợp có danh mục ký hiệu, chữ viết tắt được ban hành thống nhất tại cơ sở y tế.

Sử dụng đồng thời bệnh án giấy và điện tử: Trong giai đoạn chuyển tiếp, các cơ sở có thể sử dụng đồng thời hai hình thức, nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định về chuyển đổi và lưu trữ dữ liệu.

Ý nghĩa và tác động

Thông tư 13/2025/TT-BYT là bước khởi đầu quan trọng cho việc số hóa toàn diện hồ sơ bệnh án tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường bảo mật thông tin cá nhân, thúc đẩy liên thông dữ liệu y tế và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/7/2025, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho các cơ sở y tế trên cả nước chủ động triển khai, sẵn sàng cho một giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế.
