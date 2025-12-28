Công nghệ số
Google cho phép người dùng đổi địa chỉ Gmail sau nhiều năm 'đóng băng'

Doãn Huy

22:18 | 28/12/2025
Sau nhiều năm kiên quyết giữ nguyên chính sách, Google đang bắt đầu triển khai một thay đổi lớn với Gmail: cho phép người dùng đổi địa chỉ email @gmail.com mà vẫn giữ nguyên toàn bộ dữ liệu và dịch vụ liên quan.
Google âm thầm cho phép người dùng đổi địa chỉ Gmail sau nhiều năm “đóng băng”
Google đang âm thầm thử nghiệm một cách để thay đổi địa chỉ Gmail mà không làm mất dữ liệu. Ảnh: Getty.

Đây được xem là “món quà Giáng sinh muộn” dành cho hàng triệu người dùng vẫn đang sử dụng những địa chỉ email được tạo từ thời trung học.

Theo thông tin cập nhật trên trang trợ giúp tài khoản Google, người dùng hiện có thể thay thế địa chỉ Gmail cũ bằng một địa chỉ mới, trong khi toàn bộ dữ liệu như email, ảnh, tin nhắn và các dịch vụ gắn với tài khoản Google vẫn được giữ nguyên. Đây là thay đổi đã được cộng đồng người dùng đề xuất trong nhiều năm nhưng trước đó luôn bị Google từ chối.

Xuất hiện trước tiên tại Ấn Độ?

Đáng chú ý, hướng dẫn thay đổi địa chỉ Gmail mới chỉ xuất hiện trên phiên bản tiếng Hindi của trang hỗ trợ Google, trong khi phiên bản tiếng Anh vẫn giữ nguyên thông tin cũ rằng địa chỉ @gmail.com “thường không thể thay đổi”.

Chi tiết này cho thấy tính năng có thể đang được triển khai thử nghiệm tại Ấn Độ hoặc các thị trường nói tiếng Hindi, trước khi mở rộng ra toàn cầu. Trang hỗ trợ cho biết tính năng sẽ được triển khai dần dần cho tất cả người dùng, đồng nghĩa việc áp dụng trên diện rộng có thể cần thêm thời gian.

Google hiện chưa đưa ra thông cáo báo chí hay xác nhận chính thức, đồng thời cũng chưa phản hồi các câu hỏi liên quan đến khu vực được ưu tiên triển khai đầu tiên.

Thứ nhất đổi địa chỉ nhưng không “mất” email cũ. Theo chính sách mới, khi người dùng thay đổi địa chỉ Gmail:

Thứ nhất địa chỉ Gmail cũ sẽ tự động trở thành địa chỉ phụ.

Thứ hai là Email gửi đến địa chỉ cũ vẫn được nhận bình thường trong hộp thư đến..

Thứ ba là người dùng vẫn có thể đăng nhập các dịch vụ như Google Drive, Maps, YouTube bằng địa chỉ cũ.

Điều này giúp hạn chế tối đa rủi ro gián đoạn liên lạc, đặc biệt với những tài khoản đã gắn với công việc, ngân hàng, mạng xã hội hoặc các dịch vụ bên thứ ba trong nhiều năm.

Chấm dứt quy trình “tạo tài khoản mới đầy rủi ro”

Trước đây, người dùng muốn có địa chỉ Gmail mới buộc phải tạo một tài khoản Google hoàn toàn mới, sau đó chuyển dữ liệu thủ công – một quá trình phức tạp, dễ phát sinh lỗi và có nguy cơ làm gián đoạn các ứng dụng đã liên kết.

Với thay đổi lần này, Google khẳng định mọi dữ liệu hiện có sẽ không bị thay đổi sau khi cập nhật địa chỉ email. Người dùng cũng có thể sử dụng lại địa chỉ Gmail cũ bất cứ lúc nào nếu muốn.

Những giới hạn đi kèm

Dù mang lại nhiều thuận tiện, chính sách mới vẫn có một số ràng buộc: Người dùng không thể tạo thêm địa chỉ Gmail mới khác trong vòng 12 tháng sau khi đổi, không thể xóa địa chỉ Gmail mới đã chọn và việc thay đổi địa chỉ chỉ được thực hiện một cách có giới hạn.

Điều này cho thấy Google vẫn muốn kiểm soát chặt chẽ việc thay đổi danh tính email, tránh tình trạng lạm dụng hoặc gây nhầm lẫn trong hệ sinh thái dịch vụ.

Đáng chú ý, thay đổi quan trọng này không được Google công bố chính thức, mà lần đầu tiên được phát hiện thông qua các diễn đàn người dùng và cộng đồng công nghệ. Đây là động thái hiếm hoi với một sản phẩm có quy mô toàn cầu như Gmail, hiện phục vụ hơn một tỷ người dùng.

Nếu được triển khai rộng rãi, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất của Gmail trong nhiều năm qua, trực tiếp tác động đến cách người dùng quản lý danh tính số của mình.

