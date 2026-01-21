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MoMo đã được tích hợp trên đồng hồ Garmin

Phạm Anh

Phạm Anh

14:21 | 21/01/2026
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Việc Garmin tích hợp MoMo giúp mở rộng trải nghiệm thanh toán QR trực tiếp trên đồng hồ thông minh, mang đến giải pháp chi trả nhanh gọn và linh hoạt hơn cho người dùng trong các hoạt động vận động, tập luyện và di chuyển hằng ngày.
Garmin Pay chính thức ra mắt tại Việt Nam Garmin Pay mở rộng hợp tác với 5 ngân hàng lớn

Như vậy, thông qua cập nhật này, người dùng đã có thể thanh toán và nhận tiền bằng mã QR trực tiếp ngay trên cổ tay, ngay cả khi không mang theo điện thoại hay ví tiền, giúp tối ưu sự tiện lợi trong nhịp sống năng động.

MoMo đã được tích hợp trên đồng hồ Garmin
MoMo đã được tích hợp trên đồng hồ Garmin

Được biết, trong những năm gần đây, thanh toán số tại Việt Nam đang bứt tốc mạnh mẽ, trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống hằng ngày. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước và các báo cáo thị trường, chỉ trong nửa đầu năm 2025, tổng lượng giao dịch điện tử đã vượt cùng kỳ năm trước, đạt hơn 12 tỷ lượt, duy trì đà tăng trưởng 30-40% mỗi năm (1). Những con số này cho thấy phương thức giao dịch một chạm không còn là xu hướng mới, mà đang dần trở thành thói quen phổ biến trong hành trình chi tiêu hiện đại.

Khi người dùng ngày càng ưu tiên tốc độ và sự liền mạch trong mọi hoạt động, việc đưa thanh toán lên thiết bị đeo thông minh trở thành bước tiến tất yếu của công nghệ tiêu dùng. Việc tích hợp MoMo không chỉ bổ sung thêm một lựa chọn thanh toán quen thuộc, mà còn tiếp nối chiến lược phát triển nền tảng tiện ích trên đồng hồ thông minh Garmin.

MoMo đã được tích hợp trên đồng hồ Garmin
Trước đó, Garmin Pay đã được triển khai tại Việt Nam với sự hỗ trợ của 11 ngân hàng lớn

Trước đó, Garmin Pay đã được triển khai tại Việt Nam với sự hỗ trợ của 11 ngân hàng lớn, cho phép người dùng thanh toán một chạm một cách an toàn và tiện lợi. Sự cộng hưởng giữa các phương thức chi trả khác nhau giúp trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ Garmin ngày càng hoàn thiện hơn, cũng như có thêm lựa chọn quen thuộc và phù hợp với thói quen chi tiêu số của người dùng Việt Nam.

Với MoMo, lần mở rộng này có thể xem là một bước đi mang tính dài hạn nhằm đưa hệ sinh thái thanh toán số hiện diện sâu hơn trong các thiết bị công nghệ cá nhân. Qua đó, MoMo mong muốn hướng đến việc phục vụ tốt hơn nhóm người dùng sử dụng thiết bị đeo cao cấp, những khách hàng có mức độ gắn kết cao với công nghệ, bằng việc mở rộng kịch bản thanh toán mới, thuận tiện và liền mạch hơn, đồng thời hỗ trợ các đối tác kinh doanh tiếp cận một phương thức thanh toán hiện đại đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

MoMo đã được tích hợp trên đồng hồ Garmin
MoMo đã được tích hợp trên đồng hồ Garmin

“Thông qua sự mở rộng lần này, MoMo mong muốn góp phần đưa trải nghiệm thanh toán không tiền mặt trở nên liền mạch hơn trong các hoạt động thường nhật của người dùng, đồng thời gia tăng giá trị kết nối cho các đối tác kinh doanh trong hệ sinh thái số. Ông Đỗ Khắc Cường - Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Khối Kinh doanh Thanh toán, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo chia sẻ.

Đây cũng là một trong những bước đi tiếp theo trong chiến lược dài hạn của Garmin, nhằm mở rộng vai trò của đồng hồ thông minh, từ một thiết bị theo dõi và huấn luyện thể chất, trở thành nền tảng công nghệ đa năng gắn bó chặt chẽ với đời sống người dùng. Thông qua việc tích hợp các dịch vụ thiết yếu như thanh toán số, Garmin từng bước xây dựng trải nghiệm trọn vẹn, nơi vận động, sức khỏe và tiện ích số được kết nối ngay trên cổ tay.

MoMo đã được tích hợp trên đồng hồ Garmin
Hợp tác với MoMo phản ánh định hướng nhất quán của Garmin trong việc không ngừng hoàn thiện trải nghiệm người dùng thông qua công nghệ

“Hợp tác với MoMo phản ánh định hướng nhất quán của Garmin trong việc không ngừng hoàn thiện trải nghiệm người dùng thông qua công nghệ. Chúng tôi tập trung mở rộng giá trị thiết thực của đồng hồ thông minh trong đời sống hằng ngày, để thiết bị không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe và vận động, mà còn trở nên tiện lợi, liền mạch hơn trong các nhu cầu thường nhật”. Ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam nhấn mạnh.

Garmin MoMo thanh toán số Garmin Pay thanh toán không tiền mặt

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

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Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

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