Như vậy, thông qua cập nhật này, người dùng đã có thể thanh toán và nhận tiền bằng mã QR trực tiếp ngay trên cổ tay, ngay cả khi không mang theo điện thoại hay ví tiền, giúp tối ưu sự tiện lợi trong nhịp sống năng động.

MoMo đã được tích hợp trên đồng hồ Garmin

Được biết, trong những năm gần đây, thanh toán số tại Việt Nam đang bứt tốc mạnh mẽ, trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống hằng ngày. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước và các báo cáo thị trường, chỉ trong nửa đầu năm 2025, tổng lượng giao dịch điện tử đã vượt cùng kỳ năm trước, đạt hơn 12 tỷ lượt, duy trì đà tăng trưởng 30-40% mỗi năm (1). Những con số này cho thấy phương thức giao dịch một chạm không còn là xu hướng mới, mà đang dần trở thành thói quen phổ biến trong hành trình chi tiêu hiện đại.

Khi người dùng ngày càng ưu tiên tốc độ và sự liền mạch trong mọi hoạt động, việc đưa thanh toán lên thiết bị đeo thông minh trở thành bước tiến tất yếu của công nghệ tiêu dùng. Việc tích hợp MoMo không chỉ bổ sung thêm một lựa chọn thanh toán quen thuộc, mà còn tiếp nối chiến lược phát triển nền tảng tiện ích trên đồng hồ thông minh Garmin.

Trước đó, Garmin Pay đã được triển khai tại Việt Nam với sự hỗ trợ của 11 ngân hàng lớn

Trước đó, Garmin Pay đã được triển khai tại Việt Nam với sự hỗ trợ của 11 ngân hàng lớn, cho phép người dùng thanh toán một chạm một cách an toàn và tiện lợi. Sự cộng hưởng giữa các phương thức chi trả khác nhau giúp trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ Garmin ngày càng hoàn thiện hơn, cũng như có thêm lựa chọn quen thuộc và phù hợp với thói quen chi tiêu số của người dùng Việt Nam.

Với MoMo, lần mở rộng này có thể xem là một bước đi mang tính dài hạn nhằm đưa hệ sinh thái thanh toán số hiện diện sâu hơn trong các thiết bị công nghệ cá nhân. Qua đó, MoMo mong muốn hướng đến việc phục vụ tốt hơn nhóm người dùng sử dụng thiết bị đeo cao cấp, những khách hàng có mức độ gắn kết cao với công nghệ, bằng việc mở rộng kịch bản thanh toán mới, thuận tiện và liền mạch hơn, đồng thời hỗ trợ các đối tác kinh doanh tiếp cận một phương thức thanh toán hiện đại đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

MoMo đã được tích hợp trên đồng hồ Garmin

“Thông qua sự mở rộng lần này, MoMo mong muốn góp phần đưa trải nghiệm thanh toán không tiền mặt trở nên liền mạch hơn trong các hoạt động thường nhật của người dùng, đồng thời gia tăng giá trị kết nối cho các đối tác kinh doanh trong hệ sinh thái số.” Ông Đỗ Khắc Cường - Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Khối Kinh doanh Thanh toán, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo chia sẻ.

Đây cũng là một trong những bước đi tiếp theo trong chiến lược dài hạn của Garmin, nhằm mở rộng vai trò của đồng hồ thông minh, từ một thiết bị theo dõi và huấn luyện thể chất, trở thành nền tảng công nghệ đa năng gắn bó chặt chẽ với đời sống người dùng. Thông qua việc tích hợp các dịch vụ thiết yếu như thanh toán số, Garmin từng bước xây dựng trải nghiệm trọn vẹn, nơi vận động, sức khỏe và tiện ích số được kết nối ngay trên cổ tay.

Hợp tác với MoMo phản ánh định hướng nhất quán của Garmin trong việc không ngừng hoàn thiện trải nghiệm người dùng thông qua công nghệ

“Hợp tác với MoMo phản ánh định hướng nhất quán của Garmin trong việc không ngừng hoàn thiện trải nghiệm người dùng thông qua công nghệ. Chúng tôi tập trung mở rộng giá trị thiết thực của đồng hồ thông minh trong đời sống hằng ngày, để thiết bị không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe và vận động, mà còn trở nên tiện lợi, liền mạch hơn trong các nhu cầu thường nhật”. Ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam nhấn mạnh.