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Dòng Oppo Find X10 mới lộ diện, Pro Max có thể là mẫu cao cấp nhất

Hải Nguyên

Hải Nguyên

16:51 | 20/07/2026
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Dòng Oppo Find X10 chuẩn bị trình làng với cấu hình khác biệt đáng kể so với tin đồn ban đầu, trong đó bản Pro Max được nguồn tin nhận định có thể trở thành bản cao cấp nhất nếu Find X10 Ultra không xuất hiện, một khả năng hiện chưa được Oppo xác nhận.
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Dòng Oppo Find X10 mới lộ diện, Pro Max có thể là mẫu cao cấp nhất
Ảnh: gizmochina

Oppo Find X10 chuẩn bị ra mắt với cấu hình khác biệt đáng kể so với những gì giới công nghệ từng đồn đoán, theo tiết lộ mới nhất từ tipster Digital Chat Station. Người này cho biết Oppo vừa điều chỉnh lại chiến lược flagship của mình, kéo theo hàng loạt thay đổi về màn hình, chip xử lý và vị trí xếp hạng giữa các phiên bản trong cùng một dòng máy.

Dòng Oppo Find X10 mới lộ diện, Pro Max có thể là mẫu cao cấp nhất
Ảnh: gizmochina

Find X10 Pro Max thu nhỏ màn hình, nâng cấp camera

Theo tipster này, Find X10 Pro Max nhiều khả năng sở hữu màn hình phẳng 6,78 inch độ phân giải 1.5K, viền màn hình siêu mỏng và đối xứng nhờ công nghệ đóng gói LIPO. Trước đó, giới thạo tin từng cho rằng máy sẽ trang bị màn hình lớn hơn, lên tới 6,89 inch với độ phân giải 2K, nhưng rò rỉ mới nhất cho thấy cả kích thước lẫn độ phân giải đều đã giảm xuống.

Bên cạnh màn hình, tin đồn cho biết Find X10 Pro Max sẽ chạy chip Dimensity 9600 Pro tiến trình 2nm, đi kèm cảm biến camera chính 200 megapixel cỡ lớn của Samsung mang tên HPC, hỗ trợ chụp ảnh dải tương phản động cao. Nguồn tin cho biết camera góc siêu rộng và camera tele tiềm vọng trên máy cũng dùng chung độ phân giải 200 megapixel, tạo thành bộ ba camera đồng nhất về thông số.

Dòng Oppo Find X10 mới lộ diện, Pro Max có thể là mẫu cao cấp nhất
Ảnh: gizmochina

Find X10 và Find X10 Pro dùng chung nền tảng Dimensity 9600

Digital Chat Station cho biết bản tiêu chuẩn Find X10 và bản Find X10 Pro sẽ ra mắt cùng thời điểm. Find X10 sở hữu màn hình 6,59 inch độ phân giải 1.5K, vận hành bằng chip Dimensity 9600 Lite tiến trình 3nm, mà Digital Chat Station mô tả là phiên bản ép xung từ chip Dimensity 9500 hiện có.

Find X10 Pro đi cùng màn hình 6,78 inch độ phân giải 1.5K, sử dụng chip Dimensity 9600 Pro tiến trình 2nm, tức thông số chip tương đương với bản Pro Max. Dù nhiều khả năng Pro Max có thể sẽ trình làng cùng đợt với hai model này, nhưng thông tin rò rỉ không nêu rõ cả ba thiết bị sẽ ra mắt đồng thời.

Thông tin rò rỉ cũng hé lộ thêm một phiên bản màn hình 6,59 inch khác, trang bị một chip Dimensity dòng 9 mà nguồn tin chưa nêu cụ thể, hiện vẫn trong giai đoạn cân nhắc và chưa có ngày ra mắt chính thức.

Số phận Find X10 Ultra vẫn bỏ ngỏ

Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu Oppo có khai tử Find X10 Ultra để nhường chỗ cho Find X10 Pro Max hay không, chi tiết này cần có thêm thông tin mới để làm rõ. Nếu Find X10 Ultra thực sự không xuất hiện, Find X10 Pro Max nhiều khả năng trở thành phiên bản cao cấp nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm, đây là nhận định của người viết, hiện các nguồn tin từ Oppo chưa có xác nhận chính thức.

Oppo Find X10 Oppo Find X10 Pro Max Oppo Find X10 Pro Dimensity 9600 Pro Dimensity 9600 Lite camera 200MP Oppo Find X10 Ultra công nghệ LIPO

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
NL 99.99 12,880 ▼120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830 ▼120K
Trang sức 99.9 13,740 ▼140K 14,440 ▼140K
Trang sức 99.99 13,750 ▼140K 14,450 ▼140K
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 ▼1302K 14,602 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 ▼1302K 14,603 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 ▲1272K 145 ▼1320K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 ▲1272K 1,451 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 ▲1245K 143 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▼1485K 141,584 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼1125K 107,411 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼7986K 974 ▼8868K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼915K 87,389 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼875K 83,527 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼626K 59,787 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
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Cập nhật: 20/07/2026 17:00
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Cập nhật: 20/07/2026 17:00
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Cập nhật: 20/07/2026 17:00

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