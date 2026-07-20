Dòng Oppo Find X10 mới lộ diện, Pro Max có thể là mẫu cao cấp nhất

Ảnh: gizmochina

Oppo Find X10 chuẩn bị ra mắt với cấu hình khác biệt đáng kể so với những gì giới công nghệ từng đồn đoán, theo tiết lộ mới nhất từ tipster Digital Chat Station. Người này cho biết Oppo vừa điều chỉnh lại chiến lược flagship của mình, kéo theo hàng loạt thay đổi về màn hình, chip xử lý và vị trí xếp hạng giữa các phiên bản trong cùng một dòng máy.

Ảnh: gizmochina

Find X10 Pro Max thu nhỏ màn hình, nâng cấp camera

Theo tipster này, Find X10 Pro Max nhiều khả năng sở hữu màn hình phẳng 6,78 inch độ phân giải 1.5K, viền màn hình siêu mỏng và đối xứng nhờ công nghệ đóng gói LIPO. Trước đó, giới thạo tin từng cho rằng máy sẽ trang bị màn hình lớn hơn, lên tới 6,89 inch với độ phân giải 2K, nhưng rò rỉ mới nhất cho thấy cả kích thước lẫn độ phân giải đều đã giảm xuống.

Bên cạnh màn hình, tin đồn cho biết Find X10 Pro Max sẽ chạy chip Dimensity 9600 Pro tiến trình 2nm, đi kèm cảm biến camera chính 200 megapixel cỡ lớn của Samsung mang tên HPC, hỗ trợ chụp ảnh dải tương phản động cao. Nguồn tin cho biết camera góc siêu rộng và camera tele tiềm vọng trên máy cũng dùng chung độ phân giải 200 megapixel, tạo thành bộ ba camera đồng nhất về thông số.

Ảnh: gizmochina

Find X10 và Find X10 Pro dùng chung nền tảng Dimensity 9600

Digital Chat Station cho biết bản tiêu chuẩn Find X10 và bản Find X10 Pro sẽ ra mắt cùng thời điểm. Find X10 sở hữu màn hình 6,59 inch độ phân giải 1.5K, vận hành bằng chip Dimensity 9600 Lite tiến trình 3nm, mà Digital Chat Station mô tả là phiên bản ép xung từ chip Dimensity 9500 hiện có.

Find X10 Pro đi cùng màn hình 6,78 inch độ phân giải 1.5K, sử dụng chip Dimensity 9600 Pro tiến trình 2nm, tức thông số chip tương đương với bản Pro Max. Dù nhiều khả năng Pro Max có thể sẽ trình làng cùng đợt với hai model này, nhưng thông tin rò rỉ không nêu rõ cả ba thiết bị sẽ ra mắt đồng thời.

Thông tin rò rỉ cũng hé lộ thêm một phiên bản màn hình 6,59 inch khác, trang bị một chip Dimensity dòng 9 mà nguồn tin chưa nêu cụ thể, hiện vẫn trong giai đoạn cân nhắc và chưa có ngày ra mắt chính thức.

Số phận Find X10 Ultra vẫn bỏ ngỏ

Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu Oppo có khai tử Find X10 Ultra để nhường chỗ cho Find X10 Pro Max hay không, chi tiết này cần có thêm thông tin mới để làm rõ. Nếu Find X10 Ultra thực sự không xuất hiện, Find X10 Pro Max nhiều khả năng trở thành phiên bản cao cấp nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm, đây là nhận định của người viết, hiện các nguồn tin từ Oppo chưa có xác nhận chính thức.