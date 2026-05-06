OPPO ra mắt Find X9 Series tại Hội An, nhấn mạnh camera Hasselblad

Ngày 5/5, OPPO Việt Nam công bố bộ đôi Find X9 Ultra và Find X9s tại sự kiện “Finding Hội An”, đặt trọng tâm vào năng lực chụp ảnh và quay phim trên điện thoại. Đây là lần đầu dòng Find X cao cấp xuất hiện đầy đủ tại thị trường trong nước.

OPPO giới thiệu Find X9 Ultra và Find X9s với thiết kế nổi bật, hệ thống camera Hasselblad và gói ưu đãi đặt trước trị giá 12 triệu đồng khi mở bán tại Việt Nam.

Camera và hiệu năng là điểm nhấn chính

Find X9 Ultra tập trung vào camera tele Hasselblad 50MP với zoom quang 10x. Hãng sử dụng cấu trúc 5 lăng kính để kéo dài tiêu cự nhưng vẫn giảm kích thước mô-đun 30%. Máy tích hợp hai cảm biến 200MP, gồm camera chính Sony LYTIA 901 và camera tele chân dung 3x.

Thiết bị hỗ trợ quay 4K 120 khung hình mỗi giây, Dolby Vision và quay 8K. Các tính năng O-Log2 và hệ màu ACES phục vụ nhu cầu hậu kỳ. Máy dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin 7.050mAh, sạc nhanh 100W. Giá bán 50 triệu đồng.

Find X9s giữ hướng mỏng nhẹ với độ dày 7,99mm, trang bị ba camera 50MP. Camera tele 3x giúp tạo hiệu ứng nén phối cảnh. Máy đạt chuẩn kháng nước bụi IP69 và chứng nhận chống va đập 5 sao.

Thiết bị dùng chip Dimensity 9500s tiến trình 3nm, pin 7.025mAh. Một số tính năng xử lý thông minh hỗ trợ dịch thực đơn và ghi nhớ thông tin khi đi du lịch. Giá khởi điểm 25 triệu đồng.

Chính sách bán hàng và phụ kiện đi kèm

OPPO giới thiệu ốp lưng Hasselblad Explorer tích hợp phím chụp và ống kính tele 300mm rời, hướng tới người dùng thích chụp ảnh.

Hãng triển khai đặt trước từ 5/5 đến 11/5, kèm gói ưu đãi trị giá 12 triệu đồng. Người mua nhận bảo hành 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ màn hình 12 tháng và hỗ trợ đổi máy toàn cầu. Chương trình thu cũ đổi mới giảm tối đa 5 triệu đồng, trả góp 0% lãi suất và ưu đãi khi mua kèm thiết bị trong hệ sinh thái.

Sự kết hợp giữa camera độ phân giải cao, khả năng quay phim và pin lớn cho thấy OPPO muốn cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc cao cấp trong nửa đầu năm 2026.