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Find X9 Ultra vừa ra mắt của OPPO khủng cỡ nào?

Anh Thái

Anh Thái

07:08 | 06/05/2026
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Đáng chú ý là với mức giá Find X9 Ultra lên đến 49.990.000 triệu đồng, OPPO đã mang đến cho siêu phẩm này những gì?
OPPO Find X9 Ultra vừa ra mắt toàn cầu, đã mở đặt trước tại Việt Nam OPPO mở cuộc thi nhiếp ảnh toàn cầu 2026, lần đầu có hạng mục quay video Hơn 4.000 người đăng ký sở hữu siêu phẩm OPPO Find X9 Ultra trước thềm ra mắt

Được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thị giác đặc trưng của phố cổ cùng di sản màu sắc đến từ Hasselblad, sự kiện ra mắt bộ đôi siêu phẩm lần này của OPPO đánh dấu lần đầu tiên dòng sản phẩm flagship Find X9 Series được giới thiệu đầy đủ tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Find X9 Ultra đại diện cho đỉnh cao công nghệ hình ảnh trên smartphone, còn Find X9s mang đến hướng tiếp cận gần gũi hơn với trải nghiệm nhiếp ảnh Hasselblad chuẩn flagship dành cho những người dùng yêu thích dịch chuyển và muốn ghi lại thế giới xung quanh bằng màu sắc tự nhiên, giàu chiều sâu và cảm xúc.

Đột phá công nghệ, định hình chuẩn mực nhiếp ảnh cùng dấu ấn di sản Hasselblad

Find X9 Ultra vừa ra mắt của OPPO khủng cỡ nào?
Find X9 Ultra vừa ra mắt của OPPO khủng cỡ nào?

Theo OPPO, Find X9 Ultra không chỉ tái định nghĩa nhiếp ảnh di động qua hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp thế hệ mới. Trong đó, nổi bật là camera tele 50MP zoom quang học 10x đầu tiên trên thế giới. Để làm được bước tiến này, OPPO đã phát triển cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính, cho phép mở rộng khả năng zoom quang học, và thu gọn 30% kích thước mô-đun, giữ trọn thiết kế mỏng nhẹ tinh tế. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ tinh khiết hóa ánh sáng và hệ thống chống rung cảm biến cao cấp (biên độ dịch chuyển lên tới 530μm), thiết bị mang đến trải nghiệm Zoom chất lượng quang học 20x với độ ổn định tuyệt đối và chi tiết sắc nét vượt trội.

Find X9 Ultra vừa ra mắt của OPPO khủng cỡ nào?
Theo OPPO, Find X9 Ultra không chỉ tái định nghĩa nhiếp ảnh di động qua hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp thế hệ mới.

Bên cạnh đó, Find X9 Ultra còn sở hữu hệ thống camera kép Hasselblad 200MP, gồm camera chính sử dụng cảm biến Sony LYTIA 901 kích thước 1/1.12 inch, khẩu độ f/1.5, cùng Camera Tele Chân Dung Hasselblad 3x 200MP với cảm biến 1/1.28 inch và khẩu độ f/2.2, hỗ trợ tối ưu khả năng thu sáng. Hệ thống được hoàn thiện với camera góc siêu rộng 50MP và camera tái tạo màu thế hệ mới, mang đến chất ảnh tự nhiên, chân thực hơn.

Find X9 Ultra vừa ra mắt của OPPO khủng cỡ nào?
Find X9 Ultra vừa ra mắt của OPPO khủng cỡ nào?

Hình ảnh được chụp từ Find X9 Ultra

Tiếp nối dấu ấn hợp tác cùng Hasselblad, Find X9 Ultra còn đi kèm bộ ống kính tele OPPO Hasselblad Explorer, bao gồm ốp lưng OPPO Hasselblad Explorer tích hợp phím chụp và vòng xoay vật lý, cùng với ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer 300mm, cả ba kết hợp lại để mở rộng tiêu cự lên 300mm, tương đương zoom quang học 13x, đồng thời duy trì độ chi tiết cao ngay cả ở các mức zoom lớn hơn.

Ngoài ra, khả năng quay video của Find X9 Ultra cũng được nâng cấp với quay video 4K 60fps Dolby Vision, duy trì chất lượng zoom ổn định từ 0.6x đến 30x. Đặc biệt, hệ thống camera kép 200MP cho phép quay video 4K 120fps Dolby Vision. Lần đầu tiên OPPO có hỗ trợ quay video 8K siêu nét.

Với hàng loạt điểm cộng sáng giá kể trên, Find X9 Ultra sẽ giúp các nhà sáng tạo chuyên nghiệp mở rộng dải tương phản và hỗ trợ hệ thống ACES, cùng khả năng tải 3D LUT trực tiếp để xem trước hoặc áp dụng profile màu thời gian thực qua tính năng LUT Burn-in.

Find X9 Ultra vừa ra mắt của OPPO khủng cỡ nào?
Find X9 Ultra sở hữu vi xử lý mạnh mẽ nhất

Ngoài ra, Find X9 Ultra cũng được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Gen 5, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi và cụm tản nhiệt khép kín, giúp duy trì hiệu năng mượt mà, ổn định trong thời gian dài, kể cả với các tác vụ nặng như quay video 8K.

Thiết bị cũng sở hữu viên pin Silicon-Carbon dung lượng 7050mAh cùng công nghệ sạc siêu nhanh SUPERVOOC™ 100W và sạc không dây siêu nhanh AIRVOOC™ 50W, mang đến trải nghiệm sử dụng bền bỉ hơn cho người dùng.

Find X9 Ultra vừa ra mắt của OPPO khủng cỡ nào?
Find X9 Ultra được bán với giá 49.990.000 đồng
Find X9 Ultra vừa ra mắt của OPPO khủng cỡ nào?
Cùng bộ phụ kiện đi kèm giá 10.000.000 đồng

OPPO Find X9 Ultra chính thức lên kệ từ ngày 5/5/2026 với hai tùy chọn màu là Nâu (được lấy cảm hứng từ mẫu máy ảnh Hasselblad X2D) và Cam nổi bật, cá tính với giá bán 49.990.000 đồng cho một cấu hình duy nhất 16GB+512GB.

Bộ ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer đi kèm có giá 10.000.000 đồng.

Sản phẩm và phụ kiện được bán rộng rãi tại các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Find X9 Ultra vừa ra mắt của OPPO khủng cỡ nào?
Bộ quà tặng trị giá 12 triệu đồng dành cho khách đặt trước Find X9 Ultra

Khách hàng khi tham gia chương trình đặt trước Find X9 Ultra tại các kênh bán lẻ: Thế Giới Di Động, CellphoneS, Viettel Store, FPT Shop sẽ nhận được bộ quà tặng cao cấp với tổng trị giá lên đến 12.000.000 VNĐ, bao gồm:

Gói dịch vụ bảo hành cao cấp: Tận hưởng sự an tâm tuyệt đối với 24 tháng bảo hành chính hãng, 12 tháng bảo hiểm rơi vỡ màn hình, đặc quyền bảo hành toàn cầu và dịch vụ bảo hành tận nơi nhanh chóng trong vòng 90 phút.

Giải pháp tài chính linh hoạt: Tối ưu chi phí nâng cấp thiết bị với mức trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 5.000.000 VNĐ, đi kèm chương trình trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên tới 14 tháng.

Ưu đãi hệ sinh thái & Dịch vụ mạng: Giảm ngay 500.000 VNĐ khi mua kèm các sản phẩm OPPO Watch hoặc OPPO Pad; tặng kèm gói dữ liệu 5G Viettel tốc độ cao (100GB/30 ngày).

Chi tiết xem thêm tại https://www.oppo.com/vn/product/oppo-find-x9-ultra
OPPO Find X9 Series Find X9 Ultra Finding Hội An Di sản Hasselblad

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Xe và phương tiện

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026