Được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thị giác đặc trưng của phố cổ cùng di sản màu sắc đến từ Hasselblad, sự kiện ra mắt bộ đôi siêu phẩm lần này của OPPO đánh dấu lần đầu tiên dòng sản phẩm flagship Find X9 Series được giới thiệu đầy đủ tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Find X9 Ultra đại diện cho đỉnh cao công nghệ hình ảnh trên smartphone, còn Find X9s mang đến hướng tiếp cận gần gũi hơn với trải nghiệm nhiếp ảnh Hasselblad chuẩn flagship dành cho những người dùng yêu thích dịch chuyển và muốn ghi lại thế giới xung quanh bằng màu sắc tự nhiên, giàu chiều sâu và cảm xúc.

Đột phá công nghệ, định hình chuẩn mực nhiếp ảnh cùng dấu ấn di sản Hasselblad

Find X9 Ultra vừa ra mắt của OPPO khủng cỡ nào?

Theo OPPO, Find X9 Ultra không chỉ tái định nghĩa nhiếp ảnh di động qua hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp thế hệ mới. Trong đó, nổi bật là camera tele 50MP zoom quang học 10x đầu tiên trên thế giới. Để làm được bước tiến này, OPPO đã phát triển cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính, cho phép mở rộng khả năng zoom quang học, và thu gọn 30% kích thước mô-đun, giữ trọn thiết kế mỏng nhẹ tinh tế. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ tinh khiết hóa ánh sáng và hệ thống chống rung cảm biến cao cấp (biên độ dịch chuyển lên tới 530μm), thiết bị mang đến trải nghiệm Zoom chất lượng quang học 20x với độ ổn định tuyệt đối và chi tiết sắc nét vượt trội.

Theo OPPO, Find X9 Ultra không chỉ tái định nghĩa nhiếp ảnh di động qua hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp thế hệ mới.

Bên cạnh đó, Find X9 Ultra còn sở hữu hệ thống camera kép Hasselblad 200MP, gồm camera chính sử dụng cảm biến Sony LYTIA 901 kích thước 1/1.12 inch, khẩu độ f/1.5, cùng Camera Tele Chân Dung Hasselblad 3x 200MP với cảm biến 1/1.28 inch và khẩu độ f/2.2, hỗ trợ tối ưu khả năng thu sáng. Hệ thống được hoàn thiện với camera góc siêu rộng 50MP và camera tái tạo màu thế hệ mới, mang đến chất ảnh tự nhiên, chân thực hơn.

Hình ảnh được chụp từ Find X9 Ultra

Tiếp nối dấu ấn hợp tác cùng Hasselblad, Find X9 Ultra còn đi kèm bộ ống kính tele OPPO Hasselblad Explorer, bao gồm ốp lưng OPPO Hasselblad Explorer tích hợp phím chụp và vòng xoay vật lý, cùng với ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer 300mm, cả ba kết hợp lại để mở rộng tiêu cự lên 300mm, tương đương zoom quang học 13x, đồng thời duy trì độ chi tiết cao ngay cả ở các mức zoom lớn hơn.

Ngoài ra, khả năng quay video của Find X9 Ultra cũng được nâng cấp với quay video 4K 60fps Dolby Vision, duy trì chất lượng zoom ổn định từ 0.6x đến 30x. Đặc biệt, hệ thống camera kép 200MP cho phép quay video 4K 120fps Dolby Vision. Lần đầu tiên OPPO có hỗ trợ quay video 8K siêu nét.

Với hàng loạt điểm cộng sáng giá kể trên, Find X9 Ultra sẽ giúp các nhà sáng tạo chuyên nghiệp mở rộng dải tương phản và hỗ trợ hệ thống ACES, cùng khả năng tải 3D LUT trực tiếp để xem trước hoặc áp dụng profile màu thời gian thực qua tính năng LUT Burn-in.

Find X9 Ultra sở hữu vi xử lý mạnh mẽ nhất

Ngoài ra, Find X9 Ultra cũng được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Gen 5, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi và cụm tản nhiệt khép kín, giúp duy trì hiệu năng mượt mà, ổn định trong thời gian dài, kể cả với các tác vụ nặng như quay video 8K.

Thiết bị cũng sở hữu viên pin Silicon-Carbon dung lượng 7050mAh cùng công nghệ sạc siêu nhanh SUPERVOOC™ 100W và sạc không dây siêu nhanh AIRVOOC™ 50W, mang đến trải nghiệm sử dụng bền bỉ hơn cho người dùng.

Find X9 Ultra được bán với giá 49.990.000 đồng

Cùng bộ phụ kiện đi kèm giá 10.000.000 đồng

OPPO Find X9 Ultra chính thức lên kệ từ ngày 5/5/2026 với hai tùy chọn màu là Nâu (được lấy cảm hứng từ mẫu máy ảnh Hasselblad X2D) và Cam nổi bật, cá tính với giá bán 49.990.000 đồng cho một cấu hình duy nhất 16GB+512GB.

Bộ ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer đi kèm có giá 10.000.000 đồng.

Sản phẩm và phụ kiện được bán rộng rãi tại các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.