OPPO mở cuộc thi nhiếp ảnh toàn cầu 2026, lần đầu có hạng mục quay video

OPPO vừa chính thức mở cổng đăng ký cuộc thi OPPO Photography Awards 2026, đánh dấu năm thứ tư cuộc thi thường niên này quy tụ các nhiếp ảnh gia di động từ khắp nơi trên thế giới. Điểm thu hút lớn nhất mùa giải 2026 là sự xuất hiện của hạng mục Super Video, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi dành riêng một sân chơi cho các tác phẩm video di động.

Tổng giải thưởng toàn cuộc thi lên đến 76.500 USD, phân bổ cho sáu hạng mục thi đấu gồm Super Video, Super Zoom, Journey, Me, Live và Snap. Trong đó, Super Zoom là hạng mục mới thứ hai, tập trung vào khả năng zoom kính viễn vọng tiên tiến mà OPPO đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Bà Ling Liu, Giám đốc Marketing khu vực nước ngoài của OPPO, cho biết cuộc thi năm nay chú trọng đặc biệt vào thế hệ nhà sáng tạo trẻ. Công ty muốn tạo ra nhiều cơ hội hơn để các tài năng mới được nhìn thấy, được hỗ trợ và được công nhận trên trường quốc tế.

Về phía công nghệ, OPPO và Meta thiết lập hợp tác tối ưu hóa chất lượng video khi người dùng chia sẻ lên Instagram. Người dùng OPPO Find X9 Ultra có thể chia sẻ video với chất lượng gần như tương đương bản gốc, thay vì bị nén và giảm chất lượng như trước đây. Đây là kết quả từ quá trình tối ưu hóa toàn bộ vòng đời sáng tạo từ lúc quay cho đến lúc phát hành.

Song song với giải thưởng, OPPO phối hợp cùng Discovery Channel triển khai Chương trình Tăng tốc Nhà làm phim. Những thí sinh gửi tác phẩm dự thi hạng mục Super Video có cơ hội được mời sản xuất một bộ phim ngắn, nhận hỗ trợ sáng tạo toàn diện, được cấp tài trợ từ OPPO và tiếp cận cơ hội phát sóng trên kênh Discovery Channel.

Ngoài chương trình này, OPPO còn ra mắt Học viện Hình ảnh OPPO với chuỗi video hướng dẫn kỹ thuật chụp ảnh và quay video trên điện thoại, dành cho cả người mới lẫn người dùng đã có kinh nghiệm. Chương trình OPPO Creators tiếp tục mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho cộng đồng nhà sáng tạo nội dung.

Hình ảnh chủ đạo của cuộc thi năm nay do nhiếp ảnh gia Hasselblad Tina Signesdottir Hult thực hiện, toàn bộ được chụp bằng OPPO Find X9 Ultra.