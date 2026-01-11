Chuyên Gia Chân Dung AI - Reno15 Series xuất hiện rực rỡ cùng Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP. Mỗi khoảnh khắc của Sơn Tùng M-TP đều thu hút mọi ánh nhìn, truyền cảm hứng để người trẻ dám khác biệt, bật mood sáng tạo và tự tin tỏa sáng theo cách rất riêng của mình.

OPPO ra mắt ‘Chuyên gia chân dung AI’ thế hệ mới cùng concert Mưa Sao Băng

Đó cũng chính là thông điệp mà OPPO Reno15 Series muốn lan tỏa đến người dùng thông qua ba phiên bản Reno15 Pro 5G, Reno15 5G và Reno15F 5G. Hướng đến thế hệ người dùng trẻ luôn không ngừng sáng tạo và có “chất” riêng, Reno15 Series mang đến sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế Mưa Sao Băng và hệ thống nhiếp ảnh Chuyên Gia Chân Dung AI nổi bật.

Từ camera selfie góc siêu rộng 50MP, chân dung tele 3.5x cuốn hút đến tính năng ảnh ghép bật chủ thể AI (AI Popout) độc đáo, tất cả được hỗ trợ bởi hiệu năng tối ưu toàn diện, mở ra trải nghiệm sáng tạo liền mạch và sẵn sàng bắt trọn mọi khoảnh khắc rực rỡ.

Ông Văn Bá Luýt - Giám đốc sản phẩm của OPPO Việt Nam

Chia sẻ về sản phẩm mới, đại diện OPPO Việt Nam, ông Văn Bá Luýt khẳng định: “Reno15 Series là cam kết mới của OPPO trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam, nơi công nghệ của Chuyên Gia Chân Dung AI, thiết kế Mưa Sao Băng và hiệu năng bền bỉ không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày, mà còn truyền cảm hứng để mỗi người dùng tự tin sáng tạo, thể hiện cá tính và rực rỡ trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.”

Thiết kế Mưa Sao Băng trên 2 phiên bản màu Xanh nhạt và Nâu của Reno15 Pro 5G

Thiết kế Mưa Sao Băng trên hai phiên bản màu Trắng và Xanh của Reno15 5G

Reno15F 5G có 3 phiên bản màu là Hồng, Xanh Dương và Xanh Nhạt

Với thiết kế Mưa Sao Băng lấp lánh, Reno15 Series sở hữu bảng màu đa dạng, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn. Từ màu Xanh Nhạt và Nâu của Reno15 Pro 5G giúp tôn lên vẻ tinh tế và sang trọng. Cho đến Reno15 5G với hai phiên bản Trắng và Xanh, dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách cá tính. Và 3 phiên bản màu Hồng, Xanh Dương và Xanh Nhạt của Reno15F 5G giúp người dùng tự do thể hiện phong cách riêng.

Cả 3 model đều được trang bị màn hình AMOLED với viền màn hình siêu mỏng và tần số quét 120Hz

Cả 3 model đều được trang bị màn hình AMOLED với viền màn hình siêu mỏng và tần số quét 120Hz, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà và sống động. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất là Reno15 Pro 5G sở hữu màn hình 6.32 inch với tần số quét 120Hz, tối ưu hiển thị linh hoạt theo từng nội dung sử dụng. Reno15 5G được trang bị màn hình lớn 6.59 inch, độ phân giải 1.5K, khả năng hiển thị 1 tỷ màu, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và sáng tạo nội dung. Còn Reno15F 5G có màn hình 6.57 inch độ phân giải FHD+, độ sáng lên đến 1400 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Cả 3 model đều được hoàn thiện từ vật liệu cao cấp

Bên cạnh đó, Reno15 Series còn được hoàn thiện từ các vật liệu cao cấp, tối ưu sự bền bỉ và thoải mái khi sử dụng. Trong đó, Reno15 Pro 5G sở hữu mặt lưng kính Panda, kính cường lực GG7i ở mặt trước và khung nhôm chuẩn hàng không vũ trụ. Reno15 5G sử dụng mặt lưng kính mỏng 0.5mm kết hợp khung hợp kim nhôm. Còn Reno15F 5G được trang bị mặt lưng thủy tinh hữu cơ (phiên bản Xanh Nhạt dùng mặt lưng kính) cùng khung nhựa, giúp tối ưu trọng lượng cho nhu cầu hằng ngày. Cả ba model đều đạt chuẩn kháng bụi kháng nước IP66, IP68 và IP69, đi kèm các tính năng cảm ứng kháng nước, cảm ứng kháng dầu và cảm ứng găng tay, đảm bảo trải nghiệm mượt mà trong nhiều điều kiện sử dụng.

"Chuyên Gia Chân Dung AI" Reno15 Series tiếp tục nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động

Với ‘nhiệm vụ chính’ là Chuyên Gia Chân Dung AI nên Reno15 Series tiếp tục nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động bằng hệ thống camera được tinh chỉnh toàn diện, tập trung mạnh mẽ vào chân dung và sáng tạo hình ảnh bằng AI.

Để định hình rõ nét vai trò chính là ‘Chuyên Gia Chân Dung AI’, OPPO đã trang bị camera chụp chân dung tele 3.5x với ống kính tele 50MP, tiêu cự chân dung vàng 85mm, mang đến bố cục chân dung có chiều sâu và khả năng chụp từ xa rõ nét, gần với phong cách máy ảnh chuyên nghiệp. Cùng với hiệu ứng chiều sâu tự nhiên đặc trưng của ống kính tele, chủ thể và hậu cảnh được đặt trong cùng một mặt phẳng thị giác, tạo cảm giác gắn kết và giàu tính kể chuyện, thay vì tách rời hoàn toàn. Kết hợp cùng thuật toán chân dung AI và zoom viễn vọng hỗ trợ zoom kỹ thuật số lên đến 120x, Reno15 Series kiểm soát ánh sáng tốt hơn, tái hiện tông da chân thực và giữ chi tiết sắc nét ngay cả khi phóng đại, giúp mỗi bức chân dung trở nên cuốn hút, có chiều sâu và giàu cảm xúc.

Với camera chính siêu sắc nét 200MP và camera selfie góc siêu rộng 50MP

Bên cạnh đó, Reno15 Series cũng được trang bị camera selfie góc siêu rộng 50MP với góc rộng 100°, giúp người dùng dễ dàng bắt trọn nhiều chủ thể hơn trong cùng một khung hình, đặc biệt phù hợp cho cả selfie cá nhân lẫn chụp nhóm. Để làm được điều này, OPPO đã trang bị tiêu cự góc siêu rộng 0.6x, tỷ lệ khuôn mặt được cân chỉnh hài hòa hơn, tạo hiệu ứng selfie tự nhiên trong khi vẫn giữ trọn không gian hậu cảnh. Hiệu ứng phối cảnh đặc trưng mang lại bố cục sinh động, giàu chiều sâu và đậm chất sáng tạo. Tính năng ảnh nhóm siêu rõ nét 2.0 tự động tối ưu độ sắc nét khuôn mặt, cân bằng ánh sáng và giảm méo hình khi chụp đông người để có thể cho ra những bức ảnh rõ nét, cân đối và sẵn sàng chia sẻ tức thì.

Ảnh ghép bật chủ thể AI là một trong những tính năng độc quyền lần đầu xuất hiện trên dòng Reno, mang đến cách tiếp cận hoàn toàn mới cho sáng tạo hình ảnh. AI tự động “bắt” đúng chủ thể, tách nền gọn gàng, giúp người dùng thoải mái ghép ảnh, đổi background hay tạo layout theo phong cách riêng mà không cần chỉnh sửa phức tạp. Tính năng này còn có sự hỗ trợ của ảnh động (Live Photo), cho phép giữ trọn chuyển động tự nhiên của khoảnh khắc trong những khung hình sáng tạo.

Camera selfie góc siêu rộng 50MP và AI Popout giúp bắt trọn không gian, làm nổi bật chủ thể trong những khung hình giàu chiều sâu

Cùng với đó là các tính năng chỉnh sửa bằng AI hiểu và hành động hoàn toàn bằng tiếng Việt

Bên cạnh đó, Reno15 Series tiếp tục hoàn thiện bộ công cụ chỉnh sửa ảnh thông minh với cân chỉnh sáng chân dung AI, cho phép tối ưu ánh sáng trực tiếp trên chủ thể, đảm bảo khuôn mặt luôn nổi bật, hài hòa với bối cảnh xung quanh. Tính năng xóa vật thể AI trên ảnh động cho phép loại bỏ các chi tiết không mong muốn ngay cả trên các khung ảnh, giữ trọn cảm xúc liền mạch của khoảnh khắc mà không làm gián đoạn chuyển động tự nhiên.

Khả năng quay video 4K HDR của Reno 15 Series cũng rất mượt mà và nhất quán trên cả ba phiên bản, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sáng tạo nội dung của người dùng trẻ. Reno15 Pro 5G nổi bật khi hỗ trợ quay 4K HDR trên tất cả camera trước và sau, kết hợp giải pháp tăng cường video cấp độ cảm biến giúp mở rộng dải động, tái tạo màu sắc tự nhiên, giữ chi tiết rõ nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng hay ngược sáng. Trong khi đó, Reno15 5G hỗ trợ quay 4K HDR trên camera trước, camera chính và camera tele, mang đến khả năng chuyển đổi camera liền mạch trong một lần quay, giữ dòng sáng tạo không bị gián đoạn.

Và hệ điều hành ColorOS 16 với bộ siêu công cụ AI thông minh

Ngoài khả năng quay chụp bằng camera chân dung siêu sắc nét và chỉnh sửa bằng AI mượt mà dễ dàng, thì OPPO còn tự hào với hệ điều hành ColorOS 16 và bộ siêu công cụ AI thông minh. Theo OPPO, Reno15 Series vận hành trên hệ điều hành ColorOS 16 thế hệ mới, lấy AI làm trung tâm để tối ưu toàn diện từ hiệu năng, đa nhiệm đến sáng tạo và kết nối.

Cụ thể, hệ thống trình lập lịch toàn cảnh AI độc quyền học theo thói quen người dùng, phân bổ tài nguyên thông minh và quản lý bộ nhớ hiệu quả, giúp máy luôn mượt mà ngay cả khi xử lý nhiều tác vụ phức tạp như lướt mạng xã hội liên tục, đa nhiệm hay chia sẻ nội dung dung lượng lớn. Đặc biệt, Reno15 Series đạt chứng nhận 6 năm sử dụng mượt mà, đi kèm cam kết hỗ trợ 5 bản cập nhật phiên bản ColorOS chính và 6 năm cập nhật bảo mật, mang lại sự yên tâm dài hạn cho người dùng.

Công nghệ kết nối O+ Connect là một tính năng cực kỳ hữu ích của hệ điều hành ColorOS 16

Trên nền tảng đó, hệ sinh thái OPPO AI mở ra trải nghiệm thông minh và liền mạch hơn. Ví dụ AI Mind Space giúp lưu trữ, sắp xếp, truy xuất thông tin chỉ bằng một thao tác vuốt, Gemini hỗ trợ hỏi đáp, sáng tạo, học tập và lập kế hoạch, cho đến loạt công cụ AI dịch thuật, ghi chép, tóm tắt cuộc gọi, phiên dịch thời gian thực, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, làm việc và du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, tính năng kết nối xuyên hệ sinh thái với iOS, Windows và macOS thông qua O+ Connect và Chạm để chia sẻ giúp cho việc truyền tải dữ liệu, phản chiếu màn hình hay làm việc đa thiết bị trở nên đơn giản, nhanh chóng và trực quan hơn bao giờ hết.

Vi xử lý tối ưu cho từng phiên bản, cộng với công nghệ Siêu Sạc Nhanh SUPERVOOC™ 80W trên Reno15 Series mang đến trải nghiệm cực kỳ mượt mà

Để mang đến trải nghiệm mượt mà nhất, OPPO cũng đã trang bị cho Reno15 Series vi xử lý tối ưu theo từng phiên bản. Cụ thể ở phiên bản cao cấp nhất là Reno15 Pro 5G, OPPO đã trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 8450, trong khi đó trên Reno15 5G là Snapdragon® 7 Gen 4 và trên Reno15 F 5G là Snapdragon® 6 Gen 1, mang đến hiệu năng ổn định và khả năng xử lý mượt mà trong mọi tác vụ hằng ngày.

Đặc biệt, máy có rất nhiều tùy chọn, 8GB+256GB hoặc 12GB+256GB để đáp ứng nhu cầu đa nhiệm, giải trí và sáng tạo nội dung hằng ngày.

Viên pin lần lượt trên Reno15 Pro 5G, Reno15 5G và Reno15 F 5G

Viên pin dung lượng lớn của Reno15 Series cũng được xem là một điểm cộng đáng giá bên cạnh các tính năng ưu việt kể trên. Theo đó, Reno15 Pro 5G sở hữu viên pin 6.200mAh, trên Reno15 5G là 6.500mAh, và trên Reno15 F 5G là viên pin khủng 7.000mAh. Toàn bộ dòng máy đều hỗ trợ Siêu Sạc Nhanh SUPERVOOC™ 80W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc, nhanh chóng nạp lại năng lượng để người dùng duy trì trải nghiệm liền mạch, không lo gián đoạn trong học tập, công việc hay giải trí.

Vi xử lý trên Reno15 Pro 5G, Reno15 5G và Reno15 F 5G

Hệ thống loa kép stereo trên Reno15 Series cũng mang đến âm thanh sống động và đắm chìm, kết hợp hiệu ứng âm thanh OReality Audio do OPPO phát triển giúp tăng Âm lượng Cực đại lên 300%, cho phép tăng đáng kể âm lượng trong các tình huống như nghe nhạc, chuông báo hay thông báo, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát âm thanh thông minh nhờ công nghệ âm thanh không gian Omega, giúp nhiều nguồn âm thanh cùng lúc được xử lý mượt mà, không gây gián đoạn khi chơi game hay giải trí.

Giá bán của Reno15 Pro 5G, Reno15 5G và Reno15 F 5G

Reno15 Series chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam với nhiều phiên bản, cung cấp đa dạng lựa chọn cho người dùng, từ mẫu máy, màu sắc cho đến dung lượng bộ nhớ và giá cả. Cụ thể:

Model RAM/ROM Màu sắc Giá bán lẻ (VNĐ) Kênh phân phối Reno15 Pro 5G 12GB + 512GB Xanh nhạt Nâu 19.990.000 Thế Giới Di Động 12GB + 256GB Xanh nhạt Nâu 18.990.000 Thế Giới Di Động Reno15 5G 12GB + 256GB Trắng Xanh dương 16.990.000 Tất cả hệ thống bán lẻ toàn quốc 8GB + 256GB Trắng Xanh dương 15.990.000 Thế Giới Di Động Reno15F 5G 12GB + 256GB Xanh nhạt Xanh dương Hồng 12.990.000 Thế Giới Di Động 8GB + 256GB Xanh nhạt Xanh dương Hồng 11.990.000 Tất cả hệ thống bán lẻ toàn quốc