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OPPO Watch X3 chính thức lên kệ với giá 12.990.000 đồng

Hồng Nhung

Hồng Nhung

22:05 | 08/05/2026
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Sở hữu OPPO Watch X3 lọt top những chiếc smartwatch đáng chú ý là nhờ OPPO đã trang bị cho X3 thiết kế Titanium siêu nhẹ cùng viên pin bền bỉ đến 16 ngày sử dụng.
OPPO Watch X: đồng hồ thông minh trang bị GPS tần số kép, pin 12 ngày OPPO ra mắt đồng hồ thông minh Watch X với giá bán 7.490.000 đồng OPPO ra mắt bộ đôi đồng hồ thông minh mới

Đây cũng là sản phẩm cuối cùng trong BST thiết bị đeo được OPPO ra mắt trong sự kiện “Finding Hội An” vừa được tổ chức vào ngày 5/5 vừa qua.

OPPO Watch X3
OPPO Watch X3 là một trong 3 thiết bị đeo được ra mắt tại sự kiện “Finding Hội An”

Cùng với bộ đôi tai nghe thế hệ mới, OPPO Watch X3 đã đánh dấu bước hoàn thiện hệ sinh thái thiết bị của OPPO, mang đến giải pháp kết nối liền mạch và thông minh cho người dùng từ công việc đến chăm sóc sức khỏe.

OPPO Watch X3
OPPO Watch X3 có thiết kế Titanium siêu nhẹ

Điểm gây ấn tượng nhất của OPPO Watch X3 đó chính là thiết kế được lấy cảm hứng từ sự cổ điển, tái hiện bằng tư duy công nghệ hiện đại. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở phần khung vỏ chế tác từ hợp kim Titanium nguyên khối cấp hàng không. Đây là chất liệu lý tưởng cho các dòng đồng hồ cao cấp nhờ đặc tính siêu nhẹ, bền bỉ vượt trội và hoàn toàn thân thiện với làn da. Việc sử dụng Titanium không chỉ mang lại khả năng chống ăn mòn và trầy xước tốt hơn so với thép không gỉ thông thường mà còn đảm bảo sự thoải mái tối đa cho người dùng trong suốt thời gian dài sử dụng.

Thông qua việc nâng cấp vật liệu và tối ưu hóa cấu trúc cơ khí bên trong, Watch X3 đạt được kiểu dáng vừa mỏng nhẹ (trọng lượng chỉ 43gram và độ dày thân máy chỉ 11mm), vừa mang trải nghiệm đeo gọn nhẹ và linh hoạt.

OPPO Watch X3
Để bảo vệ trọn vẹn, OPPO đã trang bị mặt đồng hồ là lớp kính Sapphire cao cấp với độ cứng Mohs trên 8, giúp chống trầy xước hiệu quả và đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét dưới mọi điều kiện ánh sáng nhờ độ sáng cực đại lên đến 3.000 nits.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa các chất liệu cao cấp và kỹ thuật chế tác tinh xảo giúp Watch X3 không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là một món phụ kiện đẳng cấp, hòa quyện tinh tế vào phong cách sống của người dùng.

Với thời lượng sử dụng lên đến 16 ngày, OPPO Watch X3 đã thiết lập một thước đo mới về thời lượng pin trên đồng hồ thông minh khi mang lại thời gian sử dụng ấn tượng và giải quyết triệt để bài toán về thời lượng pin trên các dòng đồng hồ thông minh flagship. Trong đó, thời gian sử dụng thực tế ấn tượng khoảng 5 ngày ở chế độ thông minh, 3 ngày khi sử dụng cường độ nặng và 16 ngày ở chế độ tiết kiệm pin.

Công nghệ này không chỉ giúp tăng mật độ năng lượng cho thời gian sử dụng dài hơn mà còn cho phép duy trì độ mỏng tối ưu, đảm bảo tính thẩm mỹ và cảm giác thoải mái khi đeo trên cổ tay cho người dùng. Đồng thời, OPPO Watch X3 còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh ấn tượng, chỉ với 10 phút sạc có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng lên đến 24 giờ.

Hệ thống vi xử lý kép giúp OPPO Watch X3 đạt thời lượng sử dụng lên đến 5 ngày ở chế độ thông minh và sử dụng mượt mà trong nhiều tình huống

Điểm nhấn công nghệ trên OPPO Watch X3 nằm ở kiến trúc vi xử lý kép (Dual-engine Architecture), cho phép hai vi xử lý Snapdragon W5 và BES2800 phối hợp vận hành linh hoạt. Hệ thống này sử dụng công nghệ tiến trình FinFET 6nm tiên tiến, giúp tích hợp nhiều bóng bán dẫn hơn để nâng cao hiệu suất tính toán nhưng vẫn giảm thiểu đáng kể mức tiêu thụ điện năng. So với thế hệ trước, vi xử lý BES2800 trên Watch X3 đạt hiệu năng CPU gấp đôi và khả năng xử lý AI (NPU) gấp bốn lần, giúp tăng tốc độ phản hồi cho các thuật toán đo nhịp tim, SpO2 và xử lý đa nhiệm mượt mà.

Là sự kết hợp giữa hai hệ điều hành Wear OS và RTOS nênWatch X3 cân bằng tốt giữa trải nghiệm tính năng và thời gian sử dụng. Điều này đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, có thể chạy các ứng dụng phức tạp và thực hiện đa nhiệm liền mạch mà không tiêu hao quá nhiều điện năng.

Để nâng tầm quản lý sức khỏe ngay trong tầm tay, OPPO Watch X3 là sự kết hợp giữa hệ thống phần cứng tiên tiến và các thuật toán chuyên sâu từ OPPO Health Lab. Thiết bị sở hữu bộ cảm biến cao cấp gồm cảm biến nhịp tim 8 kênh, cảm biến đo SpO2 16 kênh và cảm biến nhiệt độ cổ tay, tạo nền tảng dữ liệu chính xác để nhận diện sớm các thay đổi của cơ thể.

Tính năng nổi bật nhất là khả năng kiểm tra toàn diện 10 chỉ số sức khỏe quan trọng chỉ trong 60 giây, bao gồm các đánh giá về tim mạch, chất lượng giấc ngủ và trạng thái thể chất và tinh thần. Thay vì phải đo từng hạng mục riêng lẻ, giải pháp "tất cả trong một" này giúp người dùng nắm bắt tình trạng cơ thể một cách khoa học và nhanh chóng ngay trên cổ tay.

OPPO Watch X3
Watch X3 còn tích hợp các tính năng bảo vệ chuyên sâu như điện tâm đồ (ECG)

Watch X3 còn tích hợp các tính năng bảo vệ chuyên sâu như điện tâm đồ (ECG) với nút bấm đóng vai trò điện cực, cho phép cung cấp các phân tích tim mạch quan trọng chỉ trong 30 giây. Đồng thời thiết bị cũng cung cấp hệ thống phân tích giấc ngủ đa chiều, theo dõi chi tiết nhịp thở, nhịp tim và các giai đoạn ngủ để đưa ra báo cáo ngay sau khi thức dậy.

Đặc biệt, tính năng Smart Health Monitor sử dụng công nghệ học máy (machine learning) để phân tích mối tương quan giữa hành vi thường nhật và các chỉ số sinh lý, giúp đưa ra cảnh báo sớm về các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn như nguy cơ sốt hoặc ảnh hưởng do thức khuya.

Và để đảm bảo an toàn tối đa, OPPO Watch X3 cũng được tích hợp tính năng Phát hiện té ngã, tự động kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp nếu người dùng không cử động trong vòng một phút sau va chạm nghiêm trọng. Toàn bộ dữ liệu được quản lý trực quan qua ứng dụng OHealth, cho phép người dùng theo dõi xu hướng sức khỏe dài hạn, xuất báo cáo tham vấn chuyên gia hoặc đồng bộ linh hoạt với các nền tảng Health Connect và Strava.

OPPO Watch X3 mang đến sự tiện lợi tối đa nhờ khả năng kết nối liền mạch giữa điện thoại và đồng hồ thông minh. Với hệ điều hành Wear OS 6 mới nhất từ Google, người dùng có thể nhận cuộc gọi, phản hồi tin nhắn, email và điều khiển nhạc trực tiếp ngay trên cổ tay. Điểm nhấn mới trên thế hệ này là trợ lý AI Gemini, hỗ trợ xử lý nhanh các tác vụ, giải đáp thắc mắc và ghi nhớ thông tin quan trọng thông qua tương tác giọng nói tự nhiên.

OPPO Watch X3
cũng như các ứng dụng thiết yếu như Google Maps để điều hướng thời gian thực

Thiết bị cũng được tích hợp sẵn các ứng dụng thiết yếu như Google Maps để điều hướng thời gian thực và Google Wallet cho thanh toán không chạm nhanh chóng. Tính năng Google Fast Pair cùng khả năng hiển thị thông báo theo thời gian thực giúp người dùng quản lý thông tin hiệu quả mà không cần mở điện thoại.

Ngoài ra, OPPO Watch X3 còn đóng vai trò là thiết bị điều khiển từ xa, hỗ trợ chụp ảnh hoặc chuyển nhanh các video ngắn trên TikTok và YouTube Shorts một cách thuận tiện.

OPPO Watch X3
OPPO Watch X3 có giá bán 12.990.000 đồng

OPPO Watch X3 chính thức mở bán từ ngày 12.05.2026 với giá bán lẻ đề nghị là 12.990.000 đồng.

Đặc biệt, từ ngày 12/05 đến hết ngày 31/05/2026, khách hàng chọn mua Watch X3 sẽ nhận được gói ưu đãi hấp dẫn là phiếu mua hàng 1 triệu đồng (áp dụng khi mua kèm điện thoại OPPO Find/Reno Series) và 500.000 đồng (nếu mua dòng A Series), cùng hỗ trợ trả góp 0% lãi suất.

Chi tiết sản phẩm xem thêm tại https://www.oppo.com/sg/accessories/watch-x3/
OPPO Watch X3 smartwatch đồng hồ thông minh đánh giá OPPO Watch X3

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026